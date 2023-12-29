1nm ve 1 trilyon transistöre sahip çipler yolda

TSMC yol haritasını netleştirdi
Nvidia’nın yakında çıkacak olan H200 AI GPU'su 80 milyar transistörlü monolitik bir çip iken, AMD'nin yakında çıkacak olan Instinct MI300X AI GPU'su MI300X'te 5nm ve 6nm IP'lerin bir karışımını kullanarak 153 milyar transistörlü bir chiplet tasarımı kullanıyor. Ancak TSMC, çok yakında N3 ve N3E işlem düğümleriyle tek bir monolitik çip üzerinde 200 milyar transistöre ulaşılacağını söylüyor.
TSMC, gelecekteki N2 ve N2P işlem süreçlerini 2025 ile 2027 yılları arasında kullanıma almayı planlıyor. Bunların akabinde ise yeni A14 (1.4nm) ve A10 (1nm) süreçlerini kullanan çiplerin 2030 yılına kadar hayatımıza gireceğini söylüyor. 1nm süreciyle birlikte TSMC, tek bir monolitik çipte 1 trilyondan fazla transistöre ulaşılacağını söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.