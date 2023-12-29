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    1nm ve 1 trilyon transistöre sahip çipler yolda

    Intel’in 1 trilyon transistör hedefini açıklamasının ardından benzer bir söylem de TSMC kanadından geliyor. TSMC, 2030’a kadar 1 trilyon transistörlü 1nm sınıfı monolitik çipleri hedefliyor.
    1nm ve 1 trilyon transistöre sahip çipler yolda Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde Intel CEO'su Pat Gelsinger önemli açıklamalarda bulunmuştu. Gelsinger, açıklamalarında Intel’in 2030’a kadar 1 trilyon transistöre sahip çiplere ulaşmayı hedeflediğini söylemişti. Şimdi de TSMC, yeni nesil çip paketleri için planlarını paylaştı. Şirket, Intel'in planladığı ve duyurduğu gibi 2030 yılına kadar yeni nesil A10 işlem düğümünde 1 trilyondan fazla transistör planlıyor.

    TSMC yol haritasını netleştirdi

    1nm ve 1 trilyon transistöre sahip çipler yolda Tam Boyutta Gör
    TSMC, yeni N5 ve N4 işlem düğümlerinin yanı sıra N3 ve N3E işlem düğümlerini listelediği bir konferans sırasında bu haberleri paylaştı. N5 ve N4 2020'de hayatlarına başlarken, N3 ve N3E işlem düğümleri bu yıl 2023'te, N2 ve N2P işlem düğümleri ise 2025'te piyasaya sürülecek.

    Nvidia’nın yakında çıkacak olan H200 AI GPU'su 80 milyar transistörlü monolitik bir çip iken, AMD'nin yakında çıkacak olan Instinct MI300X AI GPU'su MI300X'te 5nm ve 6nm IP'lerin bir karışımını kullanarak 153 milyar transistörlü bir chiplet tasarımı kullanıyor. Ancak TSMC, çok yakında N3 ve N3E işlem düğümleriyle tek bir monolitik çip üzerinde 200 milyar transistöre ulaşılacağını söylüyor.

    TSMC, gelecekteki N2 ve N2P işlem süreçlerini 2025 ile 2027 yılları arasında kullanıma almayı planlıyor. Bunların akabinde ise yeni A14 (1.4nm) ve A10 (1nm) süreçlerini kullanan çiplerin 2030 yılına kadar hayatımıza gireceğini söylüyor. 1nm süreciyle birlikte TSMC, tek bir monolitik çipte 1 trilyondan fazla transistöre ulaşılacağını söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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