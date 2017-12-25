2 Gigavat kapasiteli rüzgâr enerjisi ihalesi bu hafta sonuçlanıyor

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Rüzgâr enerjisinden elektrik üretim tesisi kurulması amacıyla 2 bin 139 megavat kapasite için ön lisans ihaleleri 25-29 Aralık’ta düzenlenecek.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından 32 farklı bölge için düzenlenecek ihaleler 5 gün sürecek.

İhalenin ilk turunda Amasya - Samsun bölgesinin ihalesinin 49 megavatlık kapasitesini Doğages Elektrik Üretim Anonim Şirketi, 11 megavatlık kısmını ise Ekores Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi kazandı. Kurulacak santrallerin isimleri Doğages RES ve Taşova RES olacak. Her iki şirket için toplam 60 megavatlık kapasite tahsis edilmiş oldu.

İstanbul bölgesinde kilovatsaat başına -1,71 dolar/cent teklif veren Gelgit Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim AŞ'ye 49,5 megavatlık kapasite tahsisi uygun bulundu. Aynı bölge için kalan 0,5 megavat kapasite ise Polat Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'ye verildi.

Gaziantep-Kilis bölgesinde 40 megavat kapasiteyi Lacivert Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim AŞ kilovatsaat başına -1,63 dolar/cent teklif vererek

Elazığ’a konumlandırılacak 40 megavat kapasite için Buca Rüzgar Güneş Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim AŞ, -0,63 dolar/cent teklifle kazandı.

Bolu - Düzce - Sakarya bölgesindeki 30 megavat kapasite için Günışığıges Elektrik Üretim AŞ, kilovatsaat başına 3,78 dolar/cent teklif ile 30 megavat kapasitenin sahibi oldu

Bitlis - Muş bölgesindeki 40 megavat yarışma için 2 firma teklif verdi. İki firmaya da 20'şer megavatlık kapasite tahsis edildi.

Antalya Bölgesi'nde, 100 megavatlık kurulu güç için en düşük teklifi veren firmalardan Enyat Enerji Yatırımları ve Elektrik Üretim Ticaret AŞ'ye 50, Akhisar Enerji AŞ'ye 30 ve Dere Enerji AŞ'ye ise iki ayrı proje için toplam 20 megavatlık kapasite tahsis edildi.

Rüzgâr enerjisi ön lisans ihalelerinde bugün toplamda 430 megavatlık ön lisans verilecek 8 bölge için teklifler alındı. Bugün gerçekleşen toplam 430 megavatlık ihale için 101 şirketin başvurusu alındı.





Geçmiş yarışma ve ihale sonuçları değerlendirildiğinde 2 bin 130 megavatlık ihale için yatırım bedelinin 2,5 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor. İhalenin sonuçlanmasıyla birlikte kapasite tahsis edilen projelerin toplamı yaklaşık 4 gigavat olacak. 2017 yılı içerisinde YEKA projeleri ile toplam 5 milyar dolarlık rüzgâr yatırımı yapılmış olacak.

Ön lisans ihale takvimi şu şekilde:

25 Aralık 2017: Amasya - Samsun (60 MW), Çorum – Kastamonu - Sinop (70 MW), Antalya (100 MW), Bitlis - Muş (40 MW), Bolu - Düzce - Sakarya (30 MW), Elazığ (40 MW), Gaziantep - Kilis (40 MW), İstanbul (50 MW)

26 Aralık 2017: Adıyaman (40 MW), Ardahan - Kars (40 MW), Erzincan (50 MW), Malatya (80 MW), Hatay (30 MW), Kahramanmaraş - Osmaniye (40 MW), Kocaeli - Yalova (40 MW), Yozgat (50 MW)



27 Aralık 2017: Ağrı - Iğdır (50 MW), Bartın - Zonguldak - Karabük (30 MW), Batman - Mardin - Diyarbakır - Şanlıurfa (60 MW), Bayburt - Gümüşhane - Giresun (40 MW), Bursa (110 MW) - Erzurum (50 MW), Karaman - Mersin (250 MW)



28 Aralık 2017: Afyonkarahisar (30 MW), Isparta (60 MW), Burdur -Denizli-UŞak (50 MW), Aydın-Muğla (50 MW), Konya (50 MW), İzmir (50 MW), Balıkesir (160 MW), Çanakkale (260 MW), Manisa (30 MW)





