ŞOK marketler araç şarj istasyonu satıyor

25 Eylül Çarşamba ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
25 Eylül Çarşamba ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında WAT markasına ait elektrikli araç şarj istasyonları satılacak. Amiral gemisi seviyesinde WAT AX 22kW istasyon RFID kart ve QR kod ile kullanıcı doğrulama yapabiliyor. TOGG T10X aracını 4 saatte şarj edebilen istasyon 25999TL.
WAT AW 7.4kW elektrikli şarj istasyonu ise TOGG aracını 12 saatte şarj edebiliyor. Fiyatı 22999TL. En alt seviyede ise WAT AH6 22kW istasyon 19999TL olarak satılıyor. Tüm modellerde kurulumun ücretli olduğu belirtilmiş.
Araç haricinde ev ve ofis ortamlarında yüksek enerjili şarj istasyonları arayanlar için Orbus 1200W güç istasyonu buzdolabı, televizyon, kahve makinesi gibi cihazlarını besleyebiliyor ve fiyatı 23999TL. Yine farklı güç seviyelerinde çeşitli şarj istasyonları bulmak mümkün.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)