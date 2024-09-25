ŞOK marketler araç şarj istasyonu satıyor

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Tam Boyutta Gör İlk kez bir perakende gıda marketi zincirinde elektrikli araçlar için ev tipi şarj istasyonu satıldığına şahit oluyoruz. Evlerine veya iş yerlerine istasyon kurmak isteyenlere yönelik önemli bir alternatif olacak.

25 Eylül Çarşamba ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

25 Eylül Çarşamba ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında WAT markasına ait elektrikli araç şarj istasyonları satılacak. Amiral gemisi seviyesinde WAT AX 22kW istasyon RFID kart ve QR kod ile kullanıcı doğrulama yapabiliyor. TOGG T10X aracını 4 saatte şarj edebilen istasyon 25999TL.

14 Eylül ŞOK aktüel kataloğunda neler var? 1 hf. önce eklendi

WAT AW 7.4kW elektrikli şarj istasyonu ise TOGG aracını 12 saatte şarj edebiliyor. Fiyatı 22999TL. En alt seviyede ise WAT AH6 22kW istasyon 19999TL olarak satılıyor. Tüm modellerde kurulumun ücretli olduğu belirtilmiş.

Araç haricinde ev ve ofis ortamlarında yüksek enerjili şarj istasyonları arayanlar için Orbus 1200W güç istasyonu buzdolabı, televizyon, kahve makinesi gibi cihazlarını besleyebiliyor ve fiyatı 23999TL. Yine farklı güç seviyelerinde çeşitli şarj istasyonları bulmak mümkün.

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25 Eylül Çarşamba ŞOK aktüel kataloğunda neler var?