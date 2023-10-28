Haftaya A101 marketlerde akıllı televizyonlar ve realme 9 Pro var

2 Kasım A101 aktüel teknoloji ürünleri
2 Kasım A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Samsung markasına ait 58 inçlik Crystal Ultra HD akıllı televizyon modeli yer alıyor. 2x HDMI ve 1x USB girişi barındıran televizyon 20999TL fiyat etiketi ile satılacak.
Diğer taraftan Toshiba markasına ait 55 inçlik Ultra HD çözünürlükteki QLED televizyon modeli Android TV işletim sistemi, 2x HDMI, 2x USB, kablosuz ekran yansıtma gibi özelliklerle 15999TL olarak satılacak. Yine Philips markasına ait 50 inçlik 4K ekran, Dolby Vision, Dolby Atmos, 3x HDMI, 2x USB gibi özellikleri olan 15799TL olarak satılacak.
Son olarak 6.59 inçlik Full HD+ IPS ekran, Snapdragon 695 yonga seti, 6GB RAM, 128GB depolama, 64MP arka sensör, 16MP ön kamera, 5000mAh batarya, 33W hızlı şarj gibi özellikler sunan realme 9 Pro akıllı telefon modeli de 7699TL fiyat etiketine sahip.
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.