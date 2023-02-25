2 Mart A101 aktüel kataloğu belli oldu: İşte uygun fiyatlı teknolojik ürünler

Tam Boyutta Gör Haftaya A101 marketler zincirinde akıllı televizyondan akıllı telefona, taşınabilir belleklerden dizüstü bilgisayara kablosuz kulaklıklara kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak.

2 Mart A101 aktüel teknoloji ürünleri neler?

2 Mart A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasına ait 55 inçlik 4K akıllı televizyon yer alıyor. Android TV işletim sistemi barındıran televizyon 2X USB ve 3X HDMI bağlantıları ile geniş bir kaynak sunuyor. Fiyatı ise 8999TL.

18 Şubat ŞOK aktüel kataloğunda neler var? 1 hf. önce eklendi

Lenovo markasına ait 15.6 inçlik ekran, Intel Celeron N4120 işlemci, entegre UHD grafikler, 4GB RAM, 128GB depolama, Windows 11 işletim sistemi barındıran dizüstü modeli 5499TL seviyesinde.

Son olarak 3 cihaza bağlanabilen Samsung Trio 500 kablosuz klavye 399TL, Mercusys 300Mbps menzil geliştirici 219TL, SanDisk 64GB microSD kart 119TL, SanDisk 64GB USB bellek 129TL, 20 saate kadar kullanım süresi sunan TCL S150 kablosuz kulaklık 439TL olarak satılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Televizyonlar Haberleri

2 Mart A101 aktüel kataloğunda neler var?