Redfall’un sistem gereksinimleri belli oldu

Dishonored, Prey ve Deathloop yapımları ile bilinen Arkane, çok yakında yeni oyunu Redfall'u Xbox ve PC oyuncuları ile buluşturacak. Vampir avlama temalı bir oynanışa sahip olacak oyun, çevrimiçi servislere de sahip olacak. Geçtiğimiz günlerde çıkış tarihi açıklanan oyunun şimdi de Steam aracılığı ile sistem gereksinimleri açıklandı. Peki Unreal Engine ile geliştirilen oyun, oyuncuların sistemlerini zorlayacak mı?

Forspoken - inceleme 1 gün önce eklendi

Redfall Sistem Gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 1600

Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 1600 Bellek: 16GB RAM

16GB RAM Ekran Kartı: AMD RX 580 veya Nvidia GTX 1070

AMD RX 580 veya Nvidia GTX 1070 Bağlantı: İnternet bağlantısı gerekli

İnternet bağlantısı gerekli Depolama: 100GB (SSD önerilir)

Resmi sistem gereksinimlerde de gözüktüğü gibi oyun, Deathloop’a benzer sistem gereksinimlerine sahip ancak Arkane, henüz önerilen sistem gereksinimlerini paylaşmadı. Redfall, Deathloop’un aksine Unreal Engine’den gücünü alacak bu nedenle oyunda ışın izleme, AMD FSR ve Nvidia DLSS desteği olup olmadığını oyunun çıkışına doğru öğreneceğiz.

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2 Mayıs'ta çıkacak Redfall'un sistem gereksinimleri açıklandı