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    Redfall’un sistem gereksinimleri belli oldu

    Geçtiğimiz gün resmi bir çıkış tarihi ve detaylı bir video ile güncellenen Redfall’un şimdi de sistem gereksinimleri açıklandı. Oyun, Deathloop’a benzer gereksinimlere sahip.
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    2 Mayıs'ta çıkacak Redfall'un sistem gereksinimleri açıklandı
    Dishonored, Prey ve Deathloop yapımları ile bilinen Arkane, çok yakında yeni oyunu Redfall'u Xbox ve PC oyuncuları ile buluşturacak. Vampir avlama temalı bir oynanışa sahip olacak oyun, çevrimiçi servislere de sahip olacak. Geçtiğimiz günlerde çıkış tarihi açıklanan oyunun şimdi de Steam aracılığı ile sistem gereksinimleri açıklandı. Peki Unreal Engine ile geliştirilen oyun, oyuncuların sistemlerini zorlayacak mı?

    Redfall Sistem Gereksinimleri

    Minimum:

    • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
    • İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 1600
    • Bellek: 16GB RAM
    • Ekran Kartı: AMD RX 580 veya Nvidia GTX 1070
    • Bağlantı: İnternet bağlantısı gerekli
    • Depolama: 100GB (SSD önerilir)

    Resmi sistem gereksinimlerde de gözüktüğü gibi oyun, Deathloop’a benzer sistem gereksinimlerine sahip ancak Arkane, henüz önerilen sistem gereksinimlerini paylaşmadı. Redfall, Deathloop’un aksine Unreal Engine’den gücünü alacak bu nedenle oyunda ışın izleme, AMD FSR ve Nvidia DLSS desteği olup olmadığını oyunun çıkışına doğru öğreneceğiz. 

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 1 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 2 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 3 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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