Redfall’un sistem gereksinimleri belli oldu

Redfall Sistem Gereksinimleri
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 1600
- Bellek: 16GB RAM
- Ekran Kartı: AMD RX 580 veya Nvidia GTX 1070
- Bağlantı: İnternet bağlantısı gerekli
- Depolama: 100GB (SSD önerilir)
Resmi sistem gereksinimlerde de gözüktüğü gibi oyun, Deathloop’a benzer sistem gereksinimlerine sahip ancak Arkane, henüz önerilen sistem gereksinimlerini paylaşmadı. Redfall, Deathloop’un aksine Unreal Engine’den gücünü alacak bu nedenle oyunda ışın izleme, AMD FSR ve Nvidia DLSS desteği olup olmadığını oyunun çıkışına doğru öğreneceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?