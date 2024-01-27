Haftaya BİM marketlerde LG ve TCL akıllı televizyonlar var

Tam Boyutta Gör Haftaya BİM gıda marketlerinde çeşitli markalara ait akıllı televizyon modelleri yanında akıllı robot süpürge, airfryer, elektrikli mutfak aletleri gibi pek çok farklı teknoloji ürünlerini bulmak mümkün olacak.

2 Şubat BİM aktüel teknoloji ürünleri

2 Şubat BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında akıllı televizyonlar yer alıyor. LG markasına ait 55 inçlik 4K NANOCELL ekran, webOS ara yüzü, 2x USB, 3x HDMI girişleri olan akıllı televizyon modeli 20999TL fiyat etiketine sahip.

Alternatif olarak Dijitsu markasının 65 inçlik webOS akıllı televizyonu 14799TL seviyesinde. TCL markasına ait 43 inçlik Full HD ekran, 1x USB, 2x HDMI özellikleri olan Google TV modeli ise 8999TL olarak satılacak. Diğer taraftan 2200Pa emiş gücüne sahip olan Blaupunkt S10 Robomaster robot süpürge de 6999TL.

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