Haftaya BİM marketlerde LG ve TCL akıllı televizyonlar var

2 Şubat BİM aktüel teknoloji ürünleri
2 Şubat BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında akıllı televizyonlar yer alıyor. LG markasına ait 55 inçlik 4K NANOCELL ekran, webOS ara yüzü, 2x USB, 3x HDMI girişleri olan akıllı televizyon modeli 20999TL fiyat etiketine sahip.
Alternatif olarak Dijitsu markasının 65 inçlik webOS akıllı televizyonu 14799TL seviyesinde. TCL markasına ait 43 inçlik Full HD ekran, 1x USB, 2x HDMI özellikleri olan Google TV modeli ise 8999TL olarak satılacak. Diğer taraftan 2200Pa emiş gücüne sahip olan Blaupunkt S10 Robomaster robot süpürge de 6999TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.