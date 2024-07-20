ŞOK marketler çift ekranlı dizüstü bilgisayar satacak

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör ŞOK marketlerde hafta sonu kataloğunda Tesla Teknoloji iştiraki Quadro markasına ait bilgisayar ürünleri bulmak mümkün olacak. Dizüstü bilgisayar, monitör, klavye, fare nispeten uygun fiyatlarla sunuluyor.

20 Temmuz ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

20 Temmuz ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Quadro markasına ait çift ekranlı dizüstü bilgisayar modeli yer alıyor. Genelde Asus gibi büyük üreticilerin portföyünde gördüğümüz çift ekranlı dizüstüler oldukça pahalı.

13 Temmuz ŞOK aktüel kataloğunda neler var? 1 hf. önce eklendi

Quadro DS1630 ise bu tecrübeyi yaşamak isteyenler için düşük fiyatlı bir alternatif olarak öne çıkıyor. Intel Core i7-1050H işlemci, 512GB depolama, 16GB DDR4 RAM, 16 inç IPS ekran, 14 inç dokunmatik ekran gibi özelliklerle 37199TL olarak satılacak.

Biraz daha modern donanım isteyenler ise Intel Core i7-1265U işlemci, 15.6 inç ekran, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD gibi özellikleri olan Quadro Novabook XU16127 modelini 20599TL fiyat etiketi ile satın alabilirler.

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