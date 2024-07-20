ŞOK marketler çift ekranlı dizüstü bilgisayar satacak

20 Temmuz ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
20 Temmuz ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Quadro markasına ait çift ekranlı dizüstü bilgisayar modeli yer alıyor. Genelde Asus gibi büyük üreticilerin portföyünde gördüğümüz çift ekranlı dizüstüler oldukça pahalı.
Quadro DS1630 ise bu tecrübeyi yaşamak isteyenler için düşük fiyatlı bir alternatif olarak öne çıkıyor. Intel Core i7-1050H işlemci, 512GB depolama, 16GB DDR4 RAM, 16 inç IPS ekran, 14 inç dokunmatik ekran gibi özelliklerle 37199TL olarak satılacak.
Biraz daha modern donanım isteyenler ise Intel Core i7-1265U işlemci, 15.6 inç ekran, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD gibi özellikleri olan Quadro Novabook XU16127 modelini 20599TL fiyat etiketi ile satın alabilirler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.