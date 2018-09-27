20 yılı geride bırakan Google’ın kurulduğu garaja yakından bakın

İnternetin henüz olgunlaşmaya başladığı 90’ların sonunda arama motoru pazarında AltaVista, Yahoo gibi platformlar popüler iken ilk kez Google ismini duymuştuk. 1998 yılında yayın hayatına başlayan Google interneti baştan aşağı değiştirmeyi başardı.

Kökten değiştirdi

Aslında Sergey Brin ve Larry Page ikilisi 1996 yılında BackRub adını verdikleri bir arama motoru üzerinde çalışmaya başlamıştı. Eylül 1998 yılında ise Google ismi tescil edildi ve firma olarak ticari hayatına başladı.

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Google şirketinin kuruluşunun bir garajda gerçekleştiği biliniyor. Larry Page ve Sergey Brin’i Menlo Park’daki garajında bir araya getiren ise şimdi YouTube’un patronu olan Susan Wojcicki idi. Şirketin 16’ncı çalışanı olan Wojcicki, YouTube’un satın alınmasında da başrolü oynamıştı.

Google geçen 20 yılını bir Doodle ile kutluyor ancak önemli ayrıntılar da sunuyor. Örneğin Google şirketinin kurulduğu ve ilk ofisi olarak kullanıldığı garajı sokak görünümü ile yakından inceleyebilirsiniz. Odadaki gizli kapıyı açıp ışığı yaktığınızda ise daha fazla hatıra ile karşılaşıyorsunuz.

Google aradan geçen 20 yılda hangi aramaların bir dönem popüler olduğunu da kısa bir video ile bir araya getirmiş. Yine görsel arama sayfasında artık fotoğrafın sahibini de gösteren daha fazla bilgi ve daha ilişkili sonuçlar, mobil arama sayfasında iyileştirilmiş haber kaynağı ile mobil aramalarda magazin tadında bilgiler aktaran Hikayeler de 20. yıla özel yenilikler arasında.

Google garajı



