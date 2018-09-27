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20 yılı geride bırakan Google’ın kurulduğu garaja yakından bakın

Yayın hayatına bir çalışma projesi olarak başlayan Google bugün internetin can damarı haline gelmiş durumda. Aradan geçen 20 yılda Google adeta internet dünyasını baştan aşağı değiştirdi.
7 ay
16,1b
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14
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternetin henüz olgunlaşmaya başladığı 90’ların sonunda arama motoru pazarında AltaVista, Yahoo gibi platformlar popüler iken ilk kez Google ismini duymuştuk. 1998 yılında yayın hayatına başlayan Google interneti baştan aşağı değiştirmeyi başardı.

Kökten değiştirdi

Aslında Sergey Brin ve Larry Page ikilisi 1996 yılında BackRub adını verdikleri bir arama motoru üzerinde çalışmaya başlamıştı. Eylül 1998 yılında ise Google ismi tescil edildi ve firma olarak ticari hayatına başladı.

Ayrıca Bkz. "Samsung ve Tencent ortaklığından PUBG Mobile yarışması"

Google şirketinin kuruluşunun bir garajda gerçekleştiği biliniyor. Larry Page ve Sergey Brin’i Menlo Park’daki garajında bir araya getiren ise şimdi YouTube’un patronu olan Susan Wojcicki idi. Şirketin 16’ncı çalışanı olan Wojcicki, YouTube’un satın alınmasında da başrolü oynamıştı.

Google geçen 20 yılını bir Doodle ile kutluyor ancak önemli ayrıntılar da sunuyor. Örneğin Google şirketinin kurulduğu ve ilk ofisi olarak kullanıldığı garajı sokak görünümü ile yakından inceleyebilirsiniz. Odadaki gizli kapıyı açıp ışığı yaktığınızda ise daha fazla hatıra ile karşılaşıyorsunuz.

Google aradan geçen 20 yılda hangi aramaların bir dönem popüler olduğunu da kısa bir video ile bir araya getirmiş. Yine görsel arama sayfasında artık fotoğrafın sahibini de gösteren daha fazla bilgi ve daha ilişkili sonuçlar, mobil arama sayfasında iyileştirilmiş haber kaynağı ile mobil aramalarda magazin tadında bilgiler aktaran Hikayeler de 20. yıla özel yenilikler arasında.

Google garajı


 

https://www.theverge.com/2018/9/27/17905512/google-20th-birthday-easter-eggs-1998-garage-street-view Yorum Yaz
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deoks 7 ay en beğenilen
İşte bizim sorunumuz garajımızın olmaması.
1 Yanıt Yanıtla +39
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intel7mix 7 ay
20 yılda adamlar dünya devi oldular.
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ultramarine caeruleum 7 ay
20 yıl önce kurulan bir şirket 100 yıl önce kurulan bir ülkeden daha değerli piyasada şuan. Google batsa tüm dünya sarsılır ama türkiye bir gecede yok olsa dünya üzerinde farkedecek ülke çok az.
80 milyonluk türkiye'nin ürettiği toplam katmadeğerden daha çok şey üretiyor Google.
Bu işte bir iş var....
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

İlk 5 listesi de;
Google $835,13
Apple $1.009,00
Amazon $981,81
Microsoft $877,32
Facebook $487,48
Total $4.190,74
20 yıl önce kurulan bir şirket 100 yıl önce kurulan bir ülkeden daha değerli piyasada şuan. Google batsa tüm dünya sarsılır ama türkiye bir gecede yok olsa dün...
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1 Avatar
baroon90 7 ay
adamlar başarılı
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DOMIX 7 ay
Öyle garajdan zıplama felan olmuyor, sermaye desteği var önce 000 lı sonra 000.000 lı, aslında abd de genel düzen bu şekilde, bir proje ya da ürünün var ise bir şekilde mutlaka yatırımcı desteği alabiliyorsun, youtube de böyle apple de ms de, bu mekanik bizde abd deki şekli ile olsa ve doğru kullanılsa...
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Rouvax 7 ay
teşekkürleri yazmamışlar
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DH Misafiri 7 ay
Garajda ilk çalışma yapılıyor, sanıldığı gibi değil. Tamam yapalım denildiğinde 2 hafta içinde 100bin dolar yatırım buluyorlar ve 6 ay içindede milyon dolarlık yeni yatırım alıyorlar, bir yıl içinde 500 çalışana çıkıyorlar. google ilk yıllarında 5-6 yıl para kazanmadığı halde büyüdü, Neyin garajı? o işin melodisi.
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Whisper 7 ay
benimde garajım olsa bende dünya devi olurdum bizim odamız bile yok :)
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BekirHan 7 ay
Ok Google!
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WB 7 ay
En buyuk casus yazilim firmasi... Microsoft’u bu konuda 2. ‘lige itmistir
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interwap 7 ay
Aslında 20 yıldan çok daha erken dev oldular.
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deoks 7 ay en beğenilen
İşte bizim sorunumuz garajımızın olmaması.
1 Yanıt Yanıtla +39
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methotrexat 7 ay deoks
yok canım artık apartmanlara daire başına 1 araçlık garaj zorunluluğu getirildi siz bizi bundan sonra görün
2 Yanıt Yanıtla +2
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ultramarine caeruleum 7 ay
20 yıl önce kurulan bir şirket 100 yıl önce kurulan bir ülkeden daha değerli piyasada şuan. Google batsa tüm dünya sarsılır ama türkiye bir gecede yok olsa dünya üzerinde farkedecek ülke çok az.
80 milyonluk türkiye'nin ürettiği toplam katmadeğerden daha çok şey üretiyor Google.
Bu işte bir iş var....
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

İlk 5 listesi de;
Google $835,13
Apple $1.009,00
Amazon $981,81
Microsoft $877,32
Facebook $487,48
Total $4.190,74
Yanıtla +9
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