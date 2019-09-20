Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    200 TL değerinde tam 6 Batman oyunu ücretsiz oldu! Epic Store'dan büyük kampanya

    Epic Games Store tam altı farklı popüler Batman oyununu ücretsiz yaptı. Oyunların toplam değeri yaklaşık 200 TL seviyesinde.
    2 sa.
    951
    14
    3
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Epic Games Store ücretsiz oyun kampanyalarında bu hafta bombaları patlattı. Toplam değeri yaklaşık 200 TL olan tam altı farklı Batman oyunu şu anda Epic Store ücretsiz bir şekilde satın alınabiliyor. Kampanya 26 Eylül'e kadar devam edecek.

    Ücretsiz verilen oyunlar listesi şöyle: Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City, Batman: Arkham Knight, Lego Batman: The Videogame, Lego Batman: DC Super Heroes, Lego Batman: Beyond Gotham. Hem Arkham ve hem de LEGO Batman bildiğiniz gibi oldukça büyük hayran kitlesine sahip olan popüler üçlemeler.

    Epic Games Store, 2019 yılının sonuna kadar haftada en az bir ücretsiz oyun kampanyalarına devam edecek. Şirketin şu ana kadar dağıttığı ücretsiz oyunlar arasında Subnautica, Alan Wake, For Honor, Limbo, This War of Mine, Overcooked, World of Goo, Transistor, The Witness, Hyper Light Drifter, Fez, Inside ve Celeste gibi yapımlar vardı.

    Altı farklı Batman oyununu hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 26 Eylül'de sona erecek. Ayrıca Epic Games Store önümüzdeki hafta yine iki oyunu ücretsiz verecek: Everything ve Metro 2033 Redux


    Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    sadrag 43 dk.
    Sağlam bi duvarı yıkmak için arka arkaya olabildiğince güçlü vurursun ya.. Steam'i devirmek için elinden geleni yapıyor Epic.. Ama çok uzun süre sabretmesi gerekecek. Sabredemezse, yallah internet mezarlığı..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    AribyAriana 2 sa.
    Oynarken keyif aldığım oyunlardı. Bir Batman sevdalısı olarakta olabilir. Epic sen bir 'kral' değilsin; fakat 'adamsın'.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    soneday 2 sa.
    epic kafayı sıyırmış
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 sa. GTX 1650 Ti’ın çıkış tarihi sızdı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN 200 TL değerinde tam 6 Batman oyunu ücretsiz oldu! Epic Store'dan büyük kampanya Sonraki Core i9-9900KS’nin TDP değeri açığa çıktı: 5 GHz için sürpriz yolda 3 sa. NASA'nın yeni fırlatma üssü, dakikada 4 milyon litre su fırlatabiliyor 4 sa. Ateşli silahlar, Rus kozmonotların hayatta kalma çantalarına yeniden dahil edilebilir 5 sa. En hızlı Huawei: Porsche Design Mate 30 RS 5 sa. Microsoft için kötü haber: Huawei Matebook’lar Linux ile geliyor 6 sa. Netflix performansa göre yapımcılara bonus verecek 6 sa. iOS 13 çıktı, şimdi indirin! 6 sa. Kamerasıyla dikkat çeken Huawei Mate 30 Pro tanıtıldı 7 sa. IIHS'den Tesla Model 3'e en güvenli araç ödülü 7 sa. Huawei Mate 30 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 7 sa. Android 10 alacak Samsung cihazlarının tam listesi 8 sa. Call of Duty: Mobile, battle royale moduyla 1 Ekim'de geliyor 8 sa. Bu oyun tamamen ASCII kodları ile yapıldı 9 sa. Bütçe dostu Redmi 8A'nin tanıtılacağı tarih belli oldu 9 sa. Nova Launcher beta sürümü Android 10 için karanlık mod desteği sunmaya başladı 10 sa. Meteoroloji’den açıklama: ‘Kimyasal yağış Türkiye için tehlike yaratmayacak’ 11 sa. Yeni Intel Core X işlemciler detaylanıyor 11 sa. Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının büyüklüğü 131,7 milyar TL’ye ulaştı 12 sa. ABD Donanması, UFO videolarını resmen doğruladı 13 sa. Doğuş Otomotiv'in VW Türkiye distribütörlüğü bitecek mi? Şirketten açıklama geldi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    ASELSAN, Nano İHA'yı sergiliyor
    DonanımHaber
    ABD Donanması, UFO videolarını resmen doğruladı
    DonanımHaber
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yerli uçan araba Cezeri'nin prototipi görücüye çıktı
    DH Forum
    [EDIT: PATRON SORGUYA ÇEKİYOR]çalıştığım dükkanı 800 bin lira ...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim