200 TL değerinde tam 6 Batman oyunu ücretsiz oldu! Epic Store'dan büyük kampanya

Epic Games Store ücretsiz oyun kampanyalarında bu hafta bombaları patlattı. Toplam değeri yaklaşık 200 TL olan tam altı farklı Batman oyunu şu anda Epic Store ücretsiz bir şekilde satın alınabiliyor. Kampanya 26 Eylül'e kadar devam edecek.
Ücretsiz verilen oyunlar listesi şöyle: Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City, Batman: Arkham Knight, Lego Batman: The Videogame, Lego Batman: DC Super Heroes, Lego Batman: Beyond Gotham. Hem Arkham ve hem de LEGO Batman bildiğiniz gibi oldukça büyük hayran kitlesine sahip olan popüler üçlemeler.
Epic Games Store, 2019 yılının sonuna kadar haftada en az bir ücretsiz oyun kampanyalarına devam edecek. Şirketin şu ana kadar dağıttığı ücretsiz oyunlar arasında Subnautica, Alan Wake, For Honor, Limbo, This War of Mine, Overcooked, World of Goo, Transistor, The Witness, Hyper Light Drifter, Fez, Inside ve Celeste gibi yapımlar vardı.
Altı farklı Batman oyununu hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 26 Eylül'de sona erecek. Ayrıca Epic Games Store önümüzdeki hafta yine iki oyunu ücretsiz verecek: Everything ve Metro 2033 Redux.
Ücretsiz verilen oyunlar listesi şöyle: Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City, Batman: Arkham Knight, Lego Batman: The Videogame, Lego Batman: DC Super Heroes, Lego Batman: Beyond Gotham. Hem Arkham ve hem de LEGO Batman bildiğiniz gibi oldukça büyük hayran kitlesine sahip olan popüler üçlemeler.
Epic Games Store, 2019 yılının sonuna kadar haftada en az bir ücretsiz oyun kampanyalarına devam edecek. Şirketin şu ana kadar dağıttığı ücretsiz oyunlar arasında Subnautica, Alan Wake, For Honor, Limbo, This War of Mine, Overcooked, World of Goo, Transistor, The Witness, Hyper Light Drifter, Fez, Inside ve Celeste gibi yapımlar vardı.
Altı farklı Batman oyununu hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 26 Eylül'de sona erecek. Ayrıca Epic Games Store önümüzdeki hafta yine iki oyunu ücretsiz verecek: Everything ve Metro 2033 Redux.
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