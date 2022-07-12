200 megapiksel kameralı ilk telefonunun Avrupa fiyatı ortaya çıktı

Motorola merakla beklenen Moto X30 Pro akıllı telefonunu bu ay Çin'de piyasaya sürecek. Cihazın uluslararası arenada Moto Edge 30 Ultra ismiyle boy göstermesi bekleniyor. Lansman yaklaşırken fiyat etiketiyle ilgili detaylar sızdırıldı.
Gelen bilgiler 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı içeren akıllı telefonun Avrupa bölgesinde 900 euro karşılığında satışa sunulacağı yönünde. Moto X30 Pro, 200 megapiksel çözünürlüğe sahip Samsung ISOCELL HP1 görüntü sensörüyle sektörde bir ilke imza atacak.
Mobil fotoğrafçılığa yeni bir soluk getirecek
Akıllı telefonda ayrıca 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 12 megapiksel telefoto lens de yer alacak. Tüm bunlarla birlikte 144 Hz OLED ekran ve 125 watt hızlı şarj desteği de konuşuluyor. Lenovo'ya göre Moto X30 Pro mobil fotoğrafçılığın amiral gemisi olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.
Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...