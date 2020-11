200 milyon dolarlık DC filmi Wonder Woman 1984 doğrudan internete gelebilir

Tam Boyutta Gör

COVID-19 nedeniyle bir türlü vizyona giremeyen yeni DC filmi Wonder Woman 1984 için bazı ilginç haberler gelmeye başladı. Variety ve Deadline gibi güvenilir kaynaklarda yayınlanan habere göre yapımcı stüdyo Warner Bros, Wonder Woman 1984'ü sinemalarda yayınlamak yerine doğrudan HBO Max'a getirmeyi düşünüyor. 200 milyon dolarlık dev bir film olan Wonder Woman 1984'ün internette yayınlanması HBO Max'ın geleceği için büyük bir hamle olabilir.

Wonder Woman 1984'ün aslında geçtiğimiz Haziran ayında yayınlanması planlanıyordu ancak COVID-19 nedeniyle üç kez ertelenmek zorunda kaldı. Filmin gösterim tarihi şu anda 25 Aralık'a ayarlanmış durumda ancak tahmin edebileceğiniz gibi bu tarihte de yayınlanması pek beklenmiyor. En büyük sinema pazarı olan ABD'de özellikle şu anda sinema salonları neredeyse tamamıyla kapalı halde. Dünya genelinde de artan vaka sayıları nedeniyle sektörde durumlar pek iç açıcı değil.

İlginizi Çekebilir

Wonder Woman 1984 iki ay ertelendi

Ayrıca Bkz. "Pixar'ın 150 milyon dolarlık yeni filmi 'Soul' doğrudan internete geliyor"

Deadline'da yer alan ifadelere göre Warner Media'nın sahibi olan AT&T, yeni Wonder Woman filmi için şu anda iki farklı seçenek üzerinde duruyor. Bunlardan ilki gösterim tarihini 2021'in Haziran ayına ertelemek. Diğeri ise haberimizde bahsettiğimiz, sinema gösterimini atlayıp filmi doğrudan HBO Max'ta yayınlamak. 2021'e erteleme düşüncesi elbette daha risksiz bir seçenecek gibi görünüyor ancak HBO Max seçeneceği de büyük potansiyele sahip.

Warner Media'nın yeni streaming servisi HBO Max geçtiğimiz yıl kullanıma açılmıştı. Servis bir yılını geride bırakmış olsa da beklenen seviyede ilgi görebilmiş değil. Aynı süreçte yayına alınan Disney Plus 70 milyon aboneyi geride bırakmışken HBO Max henüz yalnızca 25 milyon civarında bir kullanıcıya sahip. Wonder Woman 1984 gibi büyük bir filmin doğrudan HBO Max'ta yayınlanması ise servisin popülaritisini kısa sürede ikiye katlayabilecek potansiyele sahip.

HBO Max şu anda yalnızca ABD'de servis veriyor. Warner Bros, filmin HBO Max'ta yayınlaması durumunda diğer pazarlar için nasıl bir karar alacak bilemiyoruz. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi HBO Max'ta yayınlandığı an film korsan sitelere de düşmüş olacak.

https://deadline.com/2020/11/wonder-woman-1984-theatrical-release-hbo-max-warner-bros-1234615102/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.