Pixar'ın 150 milyon dolarlık yeni filmi 'Soul' doğrudan internete geliyor

Disney bugün sürpriz bir işe imza atarak yüksek bütçeli yeni Pixar filmi Soul'u sinemalar yerine doğrudan internette yayınlama kararı aldı. 150 milyon doları aşan bütçesiyle Disney'in bu yıl için planladığı en büyük filmlerden olan Soul, 25 Aralık 2020 tarihinde Disney Plus platformunda ulaşılabilir olacak.

Türkiye'de sinemalara geliyor

Disney'in yayınladığı açıklamaya göre Soul yalnızca Disney Plus'ın şu anda aktif olduğu ülkelerde internetten yayınlanacak. Türkiye gibi Disney Plus'ın olmadığı ülkelerde ise filmin şu an için belli bir olmayan bir tarihte sinemalara geleceği belirtiliyor. Tabi filmin Disney Plus'ta yayınlanması anında korsan sitelere de düşeceği anlamına geliyor.

Soul fragmanı:

Soul filminin başrolünde Joe Gardner isimli, hayattaki asıl tutkusu caz müzisyeni olmak olan bir ortaokul müzik öğretmenini izliyoruz. Gardner, uzun uğraşları sonrasında nihayet arzu ettiği şekilde, gerçek bir sahnede müzik çalma teklifi alıyor. Ancak tam da bu mutlu anı sırasında, her şeyin yoluna girdiğini düşündüğü anda, talihsiz bir şekilde, kapağı açık kalmış bir kanalizasyon deliğine düşüyor ve kendisini yukarıdaki fragmanda görmüş olduğunuz ilginç evrende buluyor. Gardner bu fantastik yerde, bir ruha sahip olmanın tam olarak ne demek olduğunu anlamaya çalışacak.

Soul filmi; yaşam öncesini, yaşam sonrasını ve bir insanın 'var olmasını' çok enteresan bir şekilde ele alacak gibi. Baş karakterimiz Gardner, hayata geri dönmeye çalışırken Gardner'a eşlik eden 22 isimli ruh, "hayatın ölmeye değer olmadığını" düşünüyor. Fragman üzerinden konuşacak olursak filmin ele aldığı temalar belki çocuklar için biraz fazla bile olabilir.

Soul'un yönetmen ve senarist koltuğunda Pixar'ın efsane isimlerinden olan, iki Oscar ödüllü Pete Docter oturuyor. Up (2009), Inside Out (2015), WALL-E (2008) ve Monsters, Inc. (2001) gibi efsanevi Pixar yapımlarının altında Docter'ın imzası vardı.

