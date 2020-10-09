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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Pixar'ın 150 milyon dolarlık yeni filmi 'Soul' doğrudan internete geliyor

    Disney, 150 milyon dolarlık Soul filmini sinemalarda yayınlamaktan vazgeçti. Üç kez ertelenen Soul için son karar 'Disney Plus' oldu.
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Pixar'ın 150 milyon dolarlık yeni filmi 'Soul' doğrudan internete geliyor
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    Disney bugün sürpriz bir işe imza atarak yüksek bütçeli yeni Pixar filmi Soul'u sinemalar yerine doğrudan internette yayınlama kararı aldı. 150 milyon doları aşan bütçesiyle Disney'in bu yıl için planladığı en büyük filmlerden olan Soul, 25 Aralık 2020 tarihinde Disney Plus platformunda ulaşılabilir olacak. 

    Türkiye'de sinemalara geliyor

    Disney'in yayınladığı açıklamaya göre Soul yalnızca Disney Plus'ın şu anda aktif olduğu ülkelerde internetten yayınlanacak. Türkiye gibi Disney Plus'ın olmadığı ülkelerde ise filmin şu an için belli bir olmayan bir tarihte sinemalara geleceği belirtiliyor. Tabi filmin Disney Plus'ta yayınlanması anında korsan sitelere de düşeceği anlamına geliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Pixar'ın yeni filmi Soul'dan etkileyici fragman

    Soul fragmanı: 

    Soul filminin başrolünde Joe Gardner isimli, hayattaki asıl tutkusu caz müzisyeni olmak olan bir ortaokul müzik öğretmenini izliyoruz. Gardner, uzun uğraşları sonrasında nihayet arzu ettiği şekilde, gerçek bir sahnede müzik çalma teklifi alıyor. Ancak tam da bu mutlu anı sırasında, her şeyin yoluna girdiğini düşündüğü anda, talihsiz bir şekilde, kapağı açık kalmış bir kanalizasyon deliğine düşüyor ve kendisini yukarıdaki fragmanda görmüş olduğunuz ilginç evrende buluyor. Gardner bu fantastik yerde, bir ruha sahip olmanın tam olarak ne demek olduğunu anlamaya çalışacak.

    Soul filmi; yaşam öncesini, yaşam sonrasını ve bir insanın 'var olmasını' çok enteresan bir şekilde ele alacak gibi. Baş karakterimiz Gardner, hayata geri dönmeye çalışırken Gardner'a eşlik eden 22 isimli ruh, "hayatın ölmeye değer olmadığını" düşünüyor. Fragman üzerinden konuşacak olursak filmin ele aldığı temalar belki çocuklar için biraz fazla bile olabilir.

    Soul'un yönetmen ve senarist koltuğunda Pixar'ın efsane isimlerinden olan, iki Oscar ödüllü Pete Docter oturuyor. Up (2009), Inside Out (2015), WALL-E (2008) ve Monsters, Inc. (2001) gibi efsanevi Pixar yapımlarının altında Docter'ın imzası vardı. 



    https://twitter.com/DisneyStudios/status/1314329390310776832 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 1 hf.
    animasyonu çizenden ziyade efekt scritpleteri felan her şey sıfırdan yazılıyordur. Birde işin içine film ve hasılat girince 3 tl iş 3000 tl oluyor. hayliyle film bütcesi kabarıyor. Eskiden teknoloji bu kadar gelişmemişti. hatırlıyorum bir maymun karakterinin kıllarını tek tek dizmişlerdi. şimdi hazır scriptler bile saniyeler içinde kıl döşüyor. animasyonunda tasarımı bir kere çizilir gerekirse o karakteri insan üzerine monte edilmiş sensörler yardımıyla karakteri istediği gibi oynatabiliyorsun. işin yükü öyle sanıldığı kadar zor değil yani. bu film için 3000 dolara yapıldı dense belki fazla itibar görmez en azından rakamı bu şekilde atıfta bulunmaları fiyat yüzünden animasyon sevmeyen birisinin bile ilgisini çekebilir. filmi maliyetiyle kim duyurmak isterki zaten...
    Yanıtla +2
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    monacomen 1 hf. (düzenlendi)
    Keşke Türkçe dublajlı tanıtım videosu koysaydınız en azından alt yazılı versiyonu da olurdu. Olsun siz yapamadınız biz yapalım bari.





    Yanıtla +1
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    Rachsuchtig 1 hf.
    Burda bir işten anlamayanlar animasyon yapmayı kolay sanıyor. 150 milyona mâl olmasını tartışıyor
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    Gbness (İsmail Söylev) 1 hf.
    Abi şu Disney Plus gelsin artık
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. Gbness
    Amazon var, Digiturk var, Netflix var, Turkcell TV+ var bir o kaldı gelmeyen yada cebimizden çıkmayan.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    labtek38 1 hf.
    Cidden 150 milyon dolar nedir. Bütün kullanılan teknolojiyi baştan mı icad ettiniz.
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. labtek38
    Çoğunlukla bilgisayar ortamında çizen kişilere gidiyor bu para.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf.
    Artık filmler ilk olarak internete çıktığından dolayı filmin korsan sızıntıları 1 gün sürmüyor direkt korsan sürümleri çıkıyor
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    V4LKyR 1 hf.
    PC çalışanları işini iyi biliyor, 10 liralık işe 10000 lira fiyat çekiyorlar demek ki.
    2 Yanıt Yanıtla
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    logi666leboss (serhat agar) 1 hf. V4LKyR
    Gene de 10 liralik deme emek harcaniyor belki aylarini sirf o ise veriyorlardir.
    Yanıtla +1
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    hazarRS (hazar RS) 1 hf. V4LKyR
    Evet "işlerini iyi biliyorlar". Bu tip animasyonları yapmak büyük emek ve tecrübe gerektiriyor. Hatta sektördeki en iyi isimler çalışıyor bu tip filmlerde. Ufak birkaç saniyelik sahne için bile haftalarca çalışılıyor.
    Zamanında Transformers 2'de yakın çekim gökdelen devirmişlerdi. Gözümüzün önünde arabalar robotlara dönüşüyordu her detayıyla. Bunların detayını hayal edebilmek bile zor iken bu işi düşünüp gerçeğe dönüştüren insanlar var. Herkesin yapabileceği şeyler değil yani.
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    cand. 1 hf.
    Oha 150 milyon ne ya pc sizde çalışanlar maaşlı şu fiyatları 10 la çarpmaktan vazgeçin artım
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    tobepeople 1 hf. cand.
    Adam haklı beyler dağılın; yanlız biz zaten vergiyi de hesaba katarak 15 ile çarpıyoruz, yakında 20 ile çarpacağımız da aşikar :)
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