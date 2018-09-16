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Litecoin'in sahibi:"Elimdeki Litecoin'i iyi ki satmışım"

Litecoin'in kurucusu Charlie Lee, yaptığı bir açıklamada:"Elimdeki Litecoin'i iyi ki sattım. Eğer satmasaydım şu an para kazanmak için başka iş arıyor olurdum." dedi.
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
9,4b
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14
kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde yapılan 2018 Litecoin Zirvesi'ne, Litecoin'in kurucusu Charlie Lee dahil olmak üzere kripto para piyasasının önde gelen isimleri katıldı. Söz konusu zirvede dijital para sektörüyle ilgili açıklamalar yapıldı ve farklı bakış açıları paylaşıldı.
Lee, Litecoin Zirvesi’nin düzenlenmesinin başlıca amacın, kripto para piyasasındaki "kararsızlığı" ortadan kaldırmak olduğunu belirtti.
Charlie Lee, elindeki tüm Litecoin'i satmasıyla gündeme oturmuştu. Birçok analist ve yatırımcı tarafından oldukça ağır eleştiriler alan Lee, 2018 Litecoin Zirvesi'nde bu konu hakkında açıklamalar yaptı. 
Elindeki Litecoin'i satmasıyla oldukça iyi bir maddi gelir elde ettiğini ve bu sayede maddiyatı düşünmeden Litecoin'deki işine daha rahat odaklanabildiğini söyleyen Charlie Lee:" İyi ki satmışım, eğer o dönem satmasaydım şu an para kazanmak için başka bir iş arıyor olurdum." dedi.
Litecoin'in sahibi:
Şu anda Litecoin'i geliştirmeye daha çok konsantre olduğunu vurgulayan Lee: "Litecoin projesi 'kucağıma düştü'. Liderlik özelliği baskın olan bir karakter değilim fakat bir vizyonum var; pazarda kalıcı bir iz bırakmak." dedi.
CoinMarketCap'ten alınan verilere göre Litecoin, piyasa hacmi sıralamasında 7. sırada yer alıyor. 

https://ambcrypto.com/litecoin-ltcs-charlie-lee-it-would-have-sucked-if-i-hadnt-sold/ Yorum Yaz
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qqyyxx 8 ay en beğenilen
Bu tosuncuklar dünyanın heryerindeymiş demek
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jimhendrix 8 ay
Donanımhaber editörleri girdi mi acaba bu işlere?
Hala devam boktan boktan coin şöyle coin böyle...
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eAkman 8 ay
Sattığın kişilerin zarar etmesi senin umurunda değil tabi. Hayal satıcıları.
Büyük küfür edicem sana: sarkozi!
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Akbaba89 8 ay
Sistem kurup tokatlamış milleti :D
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ouzqan 8 ay
Vay üç kağıtçı herif
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SEO-Uzmanı 8 ay
bu sisteme, bu sistemi yaratan bile inanmamış :)
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EĞİNLİ 8 ay SEO-Uzmanı
Öyle demeyin onlardan daha çok inanıp güvenen,savunan arkadaşlar var şimdi ses çıkartmasalar bile pusuda bekliyorlar.
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jimhendrix 8 ay
Donanımhaber editörleri girdi mi acaba bu işlere?
Hala devam boktan boktan coin şöyle coin böyle...
Yanıtla +8
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eAkman 8 ay
Sattığın kişilerin zarar etmesi senin umurunda değil tabi. Hayal satıcıları.
Büyük küfür edicem sana: sarkozi!
1 Yanıt Yanıtla +6
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intel7mix 8 ay eAkman
Herkeste atlamasın öyle herşeye atlarsan zarar edersin. Atlayanlarda biliyor ama ya tutarsa diyip giriyor.
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qqyyxx 8 ay en beğenilen
Bu tosuncuklar dünyanın heryerindeymiş demek
1 Yanıt Yanıtla +24
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intel7mix 8 ay qqyyxx
En azından usulüne göre tokatlamış.
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