2011 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 Pistlere Çıkıyor

Mercedes-Benz GT3 yarış serisi için inanılmaz bir model hazırlıyor.Çok zorlu bir rakip olacağını şimdiden belli eden SLS AMG GT3, en sevdiği yer olan pistte çekilmiş videosuyla karşınızda.

Yol versiyonuyla aynı motora, yani 6.3 litre hacminde 8 silindirli bir motora sahip olacak GT3'ün, müthiş motorunun maksimum gücü ise henüz belli değil. FIA yaptığı incelemelerden sonra yarış versiyonunun maksium beygir gücünü belirleyecek. Yol versiyonuyla en önemli fark ise aerodinamik iyileştirmeler olarak açıklanıyor. Arka difüzör ve kanat sayesinde inanılmaz bir aerodinamik yapıya kavuşan SLS AMG GT3, güçlü frenlerinin soğutulması için hava girişlerine de sahip.

İşin ilginç yanı, lisanslı yarışçılar bu aracı doğrudan Mercedes-AMG'ye başvurarak pistlerde kullanmak üzere satın alabiliyorlar. Hızlı hareket edip şimdi sipariş ederseniz Şubat 2011'de yarış arabanız hazır olacak. Fiyatı ise dile kolay, tam 550.000 dolar!