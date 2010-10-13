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2011 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 Pistlere Çıkıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
4,1b
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15
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Mercedes-Benz GT3 yarış serisi için inanılmaz bir model hazırlıyor.Çok zorlu bir rakip olacağını şimdiden belli eden SLS AMG GT3, en sevdiği yer olan pistte çekilmiş videosuyla karşınızda.

Yol versiyonuyla aynı motora, yani 6.3 litre hacminde 8 silindirli bir motora sahip olacak GT3'ün, müthiş motorunun maksimum gücü ise henüz belli değil. FIA yaptığı incelemelerden sonra yarış versiyonunun maksium beygir gücünü belirleyecek. Yol versiyonuyla en önemli fark ise aerodinamik iyileştirmeler olarak açıklanıyor. Arka difüzör ve kanat sayesinde inanılmaz bir aerodinamik yapıya kavuşan SLS AMG GT3, güçlü frenlerinin soğutulması için hava girişlerine de sahip.

İşin ilginç yanı, lisanslı yarışçılar bu aracı doğrudan Mercedes-AMG'ye başvurarak pistlerde kullanmak üzere satın alabiliyorlar. Hızlı hareket edip şimdi sipariş ederseniz Şubat 2011'de yarış arabanız hazır olacak. Fiyatı ise dile kolay, tam 550.000 dolar!


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korsanzeki168 9 yıl
araba güzelde ticari fiorino başka bizim gt3
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H.E.B Sup 9 yıl
Pedere söyleyem bi tane alsın.
500.000 dolar parayı bir arada görsem dilim tutulabilir.
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Batuist 9 yıl
Arabanın sesi harika özellikle... Hırlayan bir kurt misali.. bu aracı yeni yarış oyunlarına koymaları lazım.. :)
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minderbob 9 yıl
Maşallah
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Lady GarGara 9 yıl
Türkiye de bunun fiyatı en az €1.000.000 olur. Bunu alacağıma bir Bentley, bir 458, bir de X6 tamamdır.
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Major Baxter 9 yıl
Çok güzel olmuş.param olsa 550.000 USD dökmem bu araca.
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Inalough 9 yıl
gazcı yöneticimiz var heralde
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ugacomtr 9 yıl
GTR yeni oyununu beklemek lazım :)
Dünyada 2 araba markası vardır
1- Mercedes
2- Diğerleri
:)
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DH Misafiri 9 yıl
Mükemmel.........
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TiredWarrior 9 yıl

DH Misafiri

Mükemmel.........




Misafir Üyelik
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Ayyaş Pilot 9 yıl
Çok rahat araba. Sürüş keyfi mükemmel. Herkese tavsiye ederim
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Cirrus Ice 9 yıl
Hayatı gavurlar yaşıyor yemin ederim..
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Kenshi 9 yıl
Sevmem bu tarz arabaları...
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