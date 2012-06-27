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2012 model Panasonic Smart VIERA TV modelleri ülkemizde satışa sunuldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Panasonic'in geçtiğimiz ay Paris'te bir etkinlikle tanıttığı ve yerinde takip ettiğimiz 2012 yılı Smart VIERA TV modelleri ülkemiz pazarına da giriş yaptı.

Smart VIERA modellerine çift çekirdekli PRO4 işlemcisi güç veriyor. Firmanın plazma serisini temsil eden NeoPlasma teknolojisi, yüzde 30 daha kaliteli görüntü ve düşük enerji sarfiyatı ile oldukça iddialı. LED modelleri ise IPS ekranla daha geniş bir görüş açısı ve daha yüksek kalitede görüntüler sunuyor.

Doğal 3D görüntüler, dokunmatik uzaktan kumanda, Viera Connect uygulama mağazası, Viera Connect Android ve iOS uygulaması ile televizyonu kumanda edebilme ve içerikleri ekranlar arasında paylaştırabilme, entegre WiFi, opsiyonel WiFi, DLNA, USB bellek bağlayabilme ve diğer cihazlardan barındırdığı içeriklere erişebilme, TV izlerken aynı anda Skype ile görüşme yapabilme, hızlı internet tarayıcısı, ön yüklü pek çok uygulama, ilk ay ücretsiz Eurosport Player uygulaması, A+ enerji sarfiyatı, kurşun içermeyen panel tasarımı şeklinde pek çok özellik modellerde sunuluyor.

Ülkemizdeki önemli perakende ağlarında satışa sunulan modellerin giriş seviyesi 1699TL iken 8000TL civarına kadar model bulmak mümkün. Saydığımız özellikler modellerine göre değişiklik gösterebiliyor. Örneğin WT50 ve VT50 serilerinde dokunmatik kumanda kutuya dahil. 
2012 model Panasonic Smart VIERA TV modelleri ülkemizde satışa sunuldu
Tam Boyutta Gör



http://www.panasonic.com.tr/html/tr_TR/%C3%9Cr%C3%BCnler/VIERA+TV/VIERA+Genel+Bak%C4%B1%C5%9F/3188985/index.html#anker_3188954 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
ARKADAŞLAR MERHABA BEN 55''PANASONİC VİERA 3D LED TV, VE SHARP 60''AQUOS LED 3D TV ALMAYI DÜŞÜNÜYORUM.BU İKİ TV ARASINDA KALDIM.PANASONİC 3.000.TL 10 TAKSİT,SHARP 4.000.TL 10 TAKSİT BENİ BİLGİLENDİRİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM.SAYGILAR ALMAYI DÜŞÜNÜYORUM
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sakarboy 7 yıl
Pardus Linux
Smart tvde de panelde de kral Samsung. Fiyatlar yüksek ayrıca.

neyy ??
siz baya komik sizin,
resimde gözüken 50VT50 modelini bi yerde bi 15-20 dk kullanın derim
o zaman bırakın samsung un tv sini telefonunu bile almazsınız.
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strongyucel 7 yıl
BU ARADA PARDUS ARKADAŞA BİR KONUDA ODA FİYAT FAZLALIĞI KATILIRIM EVET PANASONİC ÇOK İYİ VE RAKİPSİZ TV LER ÜRETİYOR FAKAT GERÇEKTEN FİYATLARI HERKESE HİTAP ETMİYOR KEŞKE FİYATLAR BİRAZ DAHA UYGUN OLSA HERKES GÖNLÜNCE BİR PANASONİC KAPSA O ZAMAN SAMSUNG GİBİ SADECE TV KASASI ÜRETEN FİRMALAR AVCUNU YALARDI BUDA BENİM GÖRÜŞÜM SAYGILRAR...
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strongyucel 7 yıl
ARKADAŞLAR SAKİN OLMALI VE İNSANLARIN GÖRÜŞLERİNE SAYGI DUYMALIYIZ PARDUS ARKADAŞ KENDİ FİKRİNİ SÖYLEMİŞ HEMEN İNSANLARI CAHİL DİYE (HELE TV BİLGİSİNİN CAHİLLİKLE ALAKASI OLAMAZ) NİTELENDİRMEMEK LAZIM ALBANİ ÜSTAT (CAN ABİ) ŞU YORUMUNU OKUSA SANA AYNI TEPKİYİ EMİN OL GÖSTERİRDİ BU ARADA BEN VT30 KULLANICISIYIM PANASONİC VE PİONEERDEN BAŞKA PANEL ALMAM AMA SAMSUNG DİYEN ARKADAŞADA SAYGI DUYARIM EN AZAINDAN CAHİL DİYE NİTELENDİRMEM
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jaws78 7 yıl
Şu panelin kralı diyerek kralcılık oynayan cahil arkadaş,hayatında kaç panel elinden geçti,yaşın kaç,elektronik bilgin ne seviyede ve herşeyden önemlisi naraştırmayı biliyormusun da kalitenin ne olduğunu sanıyorsun?...Sen kalite nedir biliyor musun,paneller ve onu taşıyıp görüntüyü sunan komponentler hakkında az bilgin var mı?Samsungmuş...Bre cahil dünyada en çok tv satıp 871 milyon dolar zarar eden başka firma var mı?Kalite farklı,albeni farklı,satış ise farklıdır ama en önemlisi kör kör bakmayı bilerek amaç edinmiş olup gerçekleri göremememektir.Git biraz Albani ustanın forumda yazdıklarını oku da insanları yanlış yönlendirip vebal altında kalma...Saygılar...
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baycalh 7 yıl
Panasonic TX-P42ST50E plazma tvyi 1869TL ye aldım. Kesinlikle tavsiye ederim. Siyah görüntülerde muazzam.
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maholin79 7 yıl baycalh
baycalh

Panasonic TX-P42ST50E plazma tvyi 1869TL ye aldım. Kesinlikle tavsiye ederim. Siyah görüntülerde muazzam.

Kerid kartıyla mı aldınız,kaç taksit ve nereden aldınız?
Ayrıca Plasma 42 " mi? Google tarattım 127 cm ekran diyor?
Televizyon hakkında daha geniş bir yorum yapabilir misiniz?
Ne gibi özellikleri var?
Güle güle kullanın.
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SystemApps 7 yıl
samsung diyenleri televizyon bölümüne davet ediyoruz.Sorunlu cihazların kralı diyorsanız evet en kral samsung 2012 series.
Şu anda en çok satan lg cinema screen serisi...Problem?
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Pardus Linux 7 yıl
Smart tvde de panelde de kral Samsung. Fiyatlar yüksek ayrıca.
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bambam1912 7 yıl
smart tv de multimedia özelliklerde dizaynda samsung iyi denebilir zaten korelilerin ön plana çıkan gelişmekte olan yada az gelişmiş ülkelerdede sattıran etmen budur. Ancak Panel bambaşka bir ar-ge gerektiren TV nin %75 i olan ana argumandır. Eski S&S corp. Yeni S-lcd corp. ürettiği paneller sharp loewe jvc IPS gibi jepon devlerinin yanında adı bile geçmez . Samsung Telefonda belki en büyük üretici diyebiliriz ancak TV de değil bunu her hangi bir samsungun doğru renkleri verebilmesine bakarak görebiliriz. panel kalitesi 7. ve 8. nesil olarak geçer. Sony gibi ancak sony SHArp panel de kullanıyor oda her açıdan samsungu ezer.

sony.net/...
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MrsCraix 7 yıl
fiyatlarıylada gerçekten iddalıymış :=)
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