2012 model Panasonic Smart VIERA TV modelleri ülkemizde satışa sunuldu





Panasonic'in geçtiğimiz ay Paris'te bir etkinlikle tanıttığı ve yerinde takip ettiğimiz 2012 yılı Smart VIERA TV modelleri ülkemiz pazarına da giriş yaptı.





Smart VIERA modellerine çift çekirdekli PRO4 işlemcisi güç veriyor. Firmanın plazma serisini temsil eden NeoPlasma teknolojisi, yüzde 30 daha kaliteli görüntü ve düşük enerji sarfiyatı ile oldukça iddialı. LED modelleri ise IPS ekranla daha geniş bir görüş açısı ve daha yüksek kalitede görüntüler sunuyor.





Doğal 3D görüntüler, dokunmatik uzaktan kumanda, Viera Connect uygulama mağazası, Viera Connect Android ve iOS uygulaması ile televizyonu kumanda edebilme ve içerikleri ekranlar arasında paylaştırabilme, entegre WiFi, opsiyonel WiFi, DLNA, USB bellek bağlayabilme ve diğer cihazlardan barındırdığı içeriklere erişebilme, TV izlerken aynı anda Skype ile görüşme yapabilme, hızlı internet tarayıcısı, ön yüklü pek çok uygulama, ilk ay ücretsiz Eurosport Player uygulaması, A+ enerji sarfiyatı, kurşun içermeyen panel tasarımı şeklinde pek çok özellik modellerde sunuluyor.





Ülkemizdeki önemli perakende ağlarında satışa sunulan modellerin giriş seviyesi 1699TL iken 8000TL civarına kadar model bulmak mümkün. Saydığımız özellikler modellerine göre değişiklik gösterebiliyor. Örneğin WT50 ve VT50 serilerinde dokunmatik kumanda kutuya dahil.







http://www.panasonic.com.tr/html/tr_TR/%C3%9Cr%C3%BCnler/VIERA+TV/VIERA+Genel+Bak%C4%B1%C5%9F/3188985/index.html#anker_3188954