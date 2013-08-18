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2013 iPhone fotoğraf ödülleri sahiplerini buldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
469
1
iPhone
Can Tunçer
Haber Editörü
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2013 iPhone fotoğraf ödülleri sahiplerini buldu
Gelişen teknolojiler sonucunda akıllı cihazların kamera performansları ciddi oranda artmış ve hatta giriş seviyesi kompakt fotoğraf makinesi pazarı bitme seviyesine gelmiş durumda. Geliştirilen yüzlerce uygulama ile gittikleri her yerde üst seviye fotoğraflar çekme şansı bulan Apple iPhone sahiplerini ödüllendirmek adına, 2007 yılından bu yana düzenlenen iPhone Fotoğraf Ödülleri'nin (iPhone Photography Awards / IPPA) 2013 yılı kazananları açıklandı.
Fotoğrafları hayvanlar, mimari, çocuk, çiçek, gıda, peyzaj, yaşam tarzı, doğa, haber / etkinlik, insanlar, natürmort, gün batımı, seyahat ve diğer gibi kategorilere ayıran IPPA, dünyanın farklı yerlerinden gelen birbirinden etkili fotoğraflardan kazananları belirledi. Birinci olan fotoğrafları direkt olarak aşağıda görebilir, diğer bütün fotoğraflara ise buradan ulaşabilirsiniz.
2013 iPhone fotoğraf ödülleri sahiplerini buldu
2013 iPhone fotoğraf ödülleri sahiplerini buldu
2013 iPhone fotoğraf ödülleri sahiplerini buldu
2013 iPhone fotoğraf ödülleri sahiplerini buldu
2013 iPhone fotoğraf ödülleri sahiplerini buldu
2013 iPhone fotoğraf ödülleri sahiplerini buldu
2013 iPhone fotoğraf ödülleri sahiplerini buldu
2013 iPhone fotoğraf ödülleri sahiplerini buldu
2013 iPhone fotoğraf ödülleri sahiplerini buldu
2013 iPhone fotoğraf ödülleri sahiplerini buldu
2013 iPhone fotoğraf ödülleri sahiplerini buldu
2013 iPhone fotoğraf ödülleri sahiplerini buldu
2013 iPhone fotoğraf ödülleri sahiplerini buldu
2013 iPhone fotoğraf ödülleri sahiplerini buldu
2013 iPhone fotoğraf ödülleri sahiplerini buldu
2013 iPhone fotoğraf ödülleri sahiplerini buldu
2013 iPhone fotoğraf ödülleri sahiplerini buldu
2013 iPhone fotoğraf ödülleri sahiplerini buldu

http://fstoppers.com/winners-of-the-2013-iphone-photography-awards-announced Yorum Yaz
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