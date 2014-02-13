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2013'de 1.6 milyon adet akıllı bileklik ve saat satıldı

5 yıl
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Zamazingo
Shady
Haber Editörü
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2013'de 1.6 milyon adet akıllı bileklik ve saat satıldı

Bir anda hayatımıza giren ve her geçen gün daha da gelişen giyilebilir teknolojik cihazlar pazarı, 2013’de büyüme koşusuna başladı.

Pazar araştırma şirketlerinden Canalys’in son raporuna göre fitness ve sağlık amaçlı üretilen akıllı bileklikler ile Pebble gibi akıllı saatlerden oluşan giyilebilir teknoloji cihazların satış sayısı 2013’de 1,6 milyon oldu.

Canalys, 2014 yılının pazar açısında “rüya yıl” olacağını ve 8 milyon adet akıllı saat satışıyla birlikte toplam satılan cihaz sayısının 17 milyona yükseleceğini beklediklerini ifade etti. Canalys’nin orta vadeli öngörülerine göre ise 2015’de pazar büyüklüğü 23 milyona, 2017’de ise 45 milyona ulaşacak.

Diğer yandan Morgan Stanley analistlerinden Katy Huberty, Apple’ın iWatch ile ilk satış yılında 17,5 milyar dolar gelir elde etmesini beklediklerini söyledi.


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Fx_57,5 5 yıl en beğenilen
tüketim çılgınlığından başkabirşey değil
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Fiyaka1903 5 yıl
Smartwatch 2 fiyatıyla tipiyle isleviyle su anda iyidir ama geri kalanlar ne yazık ki çöp
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xaimwadi 5 yıl
Biz bu teknolojiyi de severiz... Onca para dökeriz..
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danGerfuLL 5 yıl
Bu sene 1.6 milyon, seneye 16 milyon, sonraki seneye hepimizin ihtiyaci, bir sonraki sene yenilemem lazim...
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Erıs 5 yıl
Şimdi sıra akıllı gözlüklerde
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Götterfunken 5 yıl Erıs
Erıs
Şimdi sıra akıllı gözlüklerde


Evet bisiklet (bizim ordakiler velespit derler) sürerken "Ay maillerime bakayım" derken kafa travmalarını ve crash sendromlarını önleyecek bir app geliştirirler umarım

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okan_cehapelioglu 5 yıl
vay be samsungun o bataryası bigün gitmeyen saati yne en çook satılan olmuş
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DH Misafiri 5 yıl
merhaba ikinci defa yaziyorum sitenin asagisindaki ekran karti cikart ve ekle bolmelerini neden guncellemiyorsunuz yapin lutfen
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Fx_57,5 5 yıl en beğenilen
tüketim çılgınlığından başkabirşey değil
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Fiyaka1903 5 yıl
Smartwatch 2 fiyatıyla tipiyle isleviyle su anda iyidir ama geri kalanlar ne yazık ki çöp
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gorkem2626 5 yıl
Akilli saat olarak sadece düzgün olarak sony smart watch2 yi görüyorum akilli saatten ziyade aksesur olarakda takilabilir
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