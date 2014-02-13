2013'de 1.6 milyon adet akıllı bileklik ve saat satıldı

Bir anda hayatımıza giren ve her geçen gün daha da gelişen giyilebilir teknolojik cihazlar pazarı, 2013’de büyüme koşusuna başladı.

Pazar araştırma şirketlerinden Canalys’in son raporuna göre fitness ve sağlık amaçlı üretilen akıllı bileklikler ile Pebble gibi akıllı saatlerden oluşan giyilebilir teknoloji cihazların satış sayısı 2013’de 1,6 milyon oldu.

Canalys, 2014 yılının pazar açısında “rüya yıl” olacağını ve 8 milyon adet akıllı saat satışıyla birlikte toplam satılan cihaz sayısının 17 milyona yükseleceğini beklediklerini ifade etti. Canalys’nin orta vadeli öngörülerine göre ise 2015’de pazar büyüklüğü 23 milyona, 2017’de ise 45 milyona ulaşacak.

Diğer yandan Morgan Stanley analistlerinden Katy Huberty, Apple’ın iWatch ile ilk satış yılında 17,5 milyar dolar gelir elde etmesini beklediklerini söyledi.