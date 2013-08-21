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2013'de akıllı telefon satışları 950 milyona ulaşacak, HTC'yi ise zor günler bekliyor

5 yıl
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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2013'de akıllı telefon satışları 950 milyona ulaşacak, HTC'yi ise zor günler bekliyor
 

Akıllı telefon satışları 2013’le birlikte milyar sınırına biraz daha yaklaşacak. Digitimes Research yaptığı çalışmaya göre, ilk yarısında 420 milyon akıllı telefonun satıldığı 2013 yılında toplam satışlar 950 milyona ulaşacak. Pazarın bu denli büyüyeceği 2013 yılında HTC’yi ise üzücü bir sonuç bekliyor.

Tahminlere göre 2013 sonunda en büyük 10 akıllı telefon üreticisi sıralamasına Çin, 4 üretici ile damga vuracak. İlk üçün Samsung, Apple ve LG olarak sıralanmasının beklendiği listede, bu üçlüyü sırasıyla Lenovo, Sony ve Huawei takip edecek. Diğer Çinli üreticilerden ZTE, 7., Yulong (Coolpad) ise 8. olarak listedeki yerini alacak. Bu isimlerin arkasından ise sırasıyla Nokia ve Blackberry gelecek. Ancak listenin son 4 isminin satış sayıları ise yaklaşık 30 milyon ile birbirlerine yakın seyredecek. Çalışmaya göre, Tayvanlı HTC ise 2013’teki performansıyla ilk 10 üretici listesinde maalesef yer alamayacak.

Pazara bölgesel bakıldığında ise, çalışmaya göre, Çin’deki büyüme ilk yarıya göre daha kısıtlı kalacak ancak Hindistan, Rusya, Doğu Avrupa, Latin Amerika, Güneydoğu Asya’daki taleple birlikte akıllı telefon pazarında milyarlık satış sayısına yaklaşılacak. Öte yandan özellikle ABD ve AB’nin gelişmiş ülkelerindeki operatörler, üst düzey akıllı telefonların yaygınlaşmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Bileşen açısından ise Digitimes Research, RAM ve NAND üretim kapasitesi ve birim fiyatlarında yaşanan sıkıntıların 2.yarı itibariyle çözülmesini beklerken; HD ve Full HD panel üretimindeki yavaşlığın ise yılın geri kalanında da sürmesini bekliyor.


http://www.digitimes.com/news/a20130819PD210.html Yorum Yaz
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Illustrious. 5 yıl en beğenilen
4-Lenovo

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St Batuhan 5 yıl
LG ve Samsung bugün Google sayesinde üst sıralarda yer buluyor, bunu unutmazsak şöyle bakmak lazım:
Apple- Tek model politikası ile çok iyi gidiyor, akıl karı bir yaklaşım ve afferin öyle ya da böyle (benim zerre tercihim değil kısıtlamalarından ama olsun)
Lenovo- Şaşırdım ama laptoplarında da genel kanı insanların ilk aklına gelmemesi ama iyi ürünleri sayesinde ciddi satışlar yapması, farklı pazarlarda yüksek bilinilirliğiyle hakediyor anlaşılan.
Sony- Zaten favorim, iyisini hedefleyen, mutevazı davranan güzide bir firma, gelişimi yolunda hızını kesmesin, hiçbir kulvarda rehavete kapılmasın, seneyi çok iyi kapatacaklar (Honami yani Xperia Z1 ve PS4 ile)
Huawei- gerçekten ucuz ürünler üreten bir firma iyi sonuçlar çıkardı. Sevindirici ve umarım aynı istikrarını korur. Marka imajını gerçekten iyi seviyeye çeken bir firma.
Nokia- Son olarak bunun için de bir şey eklemek lazım, çok geride kaldı, kendine fazla güvendi ama şükür yine de yaşıyor. Eski bir efsane olan güzide firma MS'den aldığı para ile cidden platforma çok şey kattı. Yapması gerektiğinde neler yapabildiğini görüyoruz. Bundan ötürü Nokia bence daha fazla hızlanıp tepeye otursa yine hakkıdır tabi rehavete kapılmayacağının sözünü vermeli ve tutmalı bu sefer.
LG ve Samsung bugün Google sayesinde üst sıralarda yer buluyor, bunu unutmazsak şöyle bakmak lazım:Apple- Tek model politikası ile çok iyi gidiyor, akıl kar...
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dvdbil 5 yıl
Samsung başı çeker, apple ikinci, lg ve sony başa baş ilerler.. nokia takip eder arkasındanda htc gelir. haberde uzakdoğu piyasasınıda katmışlar fakat uzak doğudaki telefonların büyük kısmı avrupaya gelmiyor ki. sonuç olarak bizi avrupa bağlar, buna göre sırala yaparsak belli olan sıralama 1- samsung 2- apple 3 ve 4 lg - sony 5- nokia 6- htc
Samsung başı çeker, apple ikinci, lg ve sony başa baş ilerler.. nokia takip eder arkasındanda htc gelir. haberde uzakdoğu piyasasınıda katmışlar fakat uzak doğu...
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Nokia Specialist 5 yıl
Şimdi,

%20 lik geliştirici kısmının %5 i açık kaynak diye android alıyor. Geri kalan %14u Windows Phone tercih ediyor. %1 ise diğer kendi OS larını geliştiren yazılımcılar.

%60lık kısım son kullanıcı. Kullanıcılar reklamların etkisinde kalıp %30u android iyi bir "İŞLEMCİ" diyor.(İşlemcinin ne olduğundan haberi yok garibanın.) %20 lik Apple kullanıcı kesimi ve Androidden ağzı yanıp ucuz stabil güvenilir telefon isteyen %10 kesim ise Windows Phone u tercih ediyor.


Kalan %20 ise firmalar. %10u Apple urunu tercih etmekle beraber %7.5u Microsoft ürünlerini tercih ediyor. Kalan android.
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emirar 5 yıl
htc bu piyasadan silinirse çok aranır. telefonları her yönüyle kaliteli. Apple ile yarışacak düzeyde. Htcden iphone a geçtim farklı bir platform denemek için memnunum ama dönsem yine htc ilk tercihlerim arasında olur. samsung gibi kendini "rezil" eden bir firmanın yerinde htc olmalıydı en azından.
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DH Misafiri 5 yıl
sony fiyatının yüksek olduğu için lenovonun altında kalmıştır
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Marquis-de-Sade. 5 yıl
Digitimes Research iyi bir araştırma firması diye biliyordum ama listede aşırı saçmalık var. Firmaların nasıl bir strateji izleyeceği bilinmiyor hangi üretici hangi telefonu çıkaracak kesin değil Samsung Apple anladık gönlüm razı gelmiyor gerçeği Samsung'a da genede eyvallah ilk 2 tamam. LG yeni yeni hizaya geldi güncellemeler telefonuna sahip çıkmalar falan 3.lüğü Sony hak ediyor. KLullanıcıların hangi seçimi yapacağı zaten bilinmiyor öyle bir telefon çıkarır ki bir firma belki kafaya oynar çok satılır böyle bir öngörü yanlış zaten. Lenovo nedir zaten pazarda 20 telefonu var adlarını bırak yurttaşlarım yurt dışındakiler de bilmez PRC hariç. Sony'i de ezecek zirveye oturacak diyor bir de nasıl bir müneccimle ilişkiye girdiyse. 7. Coolpad yanlış hatırlamıyorsam 150-200 liralık dandik diye tabir ettiğim tabletlerde gördüğüm isimler bilsem ki Çin müptelası bu firmanın ki değil gene HTC gibi bir firmayı geçemez.
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publicenemies48 5 yıl
2013'ü bilmem de 2014 ilk çeyrekte nokia kesinlikle ilk 5 içinde olacaktır
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onsos1100 5 yıl
tayfunay
İlk iki normalde, bu Lg bu sıraya nasıl gelebiliyor ilginç !?

lg ile samsung algısı dünyanın çoğu yerinde aynı. Lg nin tek kötü yanı güncelleme sorunu
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semiz-manço 5 yıl onsos1100
onsos1100

tayfunay

İlk iki normalde, bu Lg bu sıraya nasıl gelebiliyor ilginç !?


lg ile samsung algısı dünyanın çoğu yerinde aynı. Lg nin tek kötü yanı güncelleme sorunu

aynen hocam lg güzel hoş ama güncelleme olayı insanı kanser ediyor
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Zuko 5 yıl
1 yılda 1 milyar satış nedir arkadaş? Hani bir senede en azından 1 telefon alır tüketici diyorum ama yine de fazla geliyor. 1 milyar insan 1 senede yeni telefona sahip oluyor? Fazla değil mi ya?

Edit: Yeni fark ettim. Bir de sadece akıllı telefonlar bunlar.
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DH Misafiri 5 yıl
Nokia listede bile değil galiba...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
emrecelik85
Samsung,LG,Lenovo...Nedense telefonları daha kalitesiz yapanlar üstlerde ama iyiler aşağıda ilginç!!!

en kalitelilerde en sonda :D
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Lady GarGara 5 yıl
Cogu otoriteler tarafindan One suan dunyanin en iyi telefonu olmasina ragmen ilk 10na girememesi HTC icin uzucu bir haber.

Mesela Toyota Corolla'nin BMW 5 Serisinden daha fazla satmasi onu daha yapmaz degil mi.
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Özgür1616 5 yıl
Hem kaliteli telefonun üret hemde ilk 10 a bire gireme akıl karı değil
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