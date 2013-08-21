2013'de akıllı telefon satışları 950 milyona ulaşacak, HTC'yi ise zor günler bekliyor

Akıllı telefon satışları 2013’le birlikte milyar sınırına biraz daha yaklaşacak. Digitimes Research yaptığı çalışmaya göre, ilk yarısında 420 milyon akıllı telefonun satıldığı 2013 yılında toplam satışlar 950 milyona ulaşacak. Pazarın bu denli büyüyeceği 2013 yılında HTC’yi ise üzücü bir sonuç bekliyor.

Tahminlere göre 2013 sonunda en büyük 10 akıllı telefon üreticisi sıralamasına Çin, 4 üretici ile damga vuracak. İlk üçün Samsung, Apple ve LG olarak sıralanmasının beklendiği listede, bu üçlüyü sırasıyla Lenovo, Sony ve Huawei takip edecek. Diğer Çinli üreticilerden ZTE, 7., Yulong (Coolpad) ise 8. olarak listedeki yerini alacak. Bu isimlerin arkasından ise sırasıyla Nokia ve Blackberry gelecek. Ancak listenin son 4 isminin satış sayıları ise yaklaşık 30 milyon ile birbirlerine yakın seyredecek. Çalışmaya göre, Tayvanlı HTC ise 2013’teki performansıyla ilk 10 üretici listesinde maalesef yer alamayacak.

Pazara bölgesel bakıldığında ise, çalışmaya göre, Çin’deki büyüme ilk yarıya göre daha kısıtlı kalacak ancak Hindistan, Rusya, Doğu Avrupa, Latin Amerika, Güneydoğu Asya’daki taleple birlikte akıllı telefon pazarında milyarlık satış sayısına yaklaşılacak. Öte yandan özellikle ABD ve AB’nin gelişmiş ülkelerindeki operatörler, üst düzey akıllı telefonların yaygınlaşmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Bileşen açısından ise Digitimes Research, RAM ve NAND üretim kapasitesi ve birim fiyatlarında yaşanan sıkıntıların 2.yarı itibariyle çözülmesini beklerken; HD ve Full HD panel üretimindeki yavaşlığın ise yılın geri kalanında da sürmesini bekliyor.