2014 model yeni Mini Cooper teknolojinin nimetlerinden sonuna kadar yararlanacak

BMW grubuna ait dünyanın en çok bilinen otomobil markalarından MINI, 2014 model yeni üstü kapalı Cooper modelinde park yardım sistemi, otomatik kaza önleme sistemi ve çeşitli bilgileri sağlayabilen HUD (Head-up display) ekranı gibi birçok yeniliği sürücülere sunacak.

Kasım ayında düzenleneceğini söylenen 2013 LA Auto Show kapsamında sergilenmesi beklenen 2014 model üstü kapalı Mini Cooper, öncelikle ön konsolu üzerinde yarı şeffaf yapıya sahip bir ekran barındıracak. Kullanıcıya bu ekran üzerinden tabela bilgisi, navigasyon, hız limiti, mevcut hız ve diğer güvenlik ile alakalı gelişmeleri sağlayabileceği belirtilen araç, üzerine yerleştirilen kamera sistemleriyle de çevresinde yer alan diğer araçlar ya da yayalar hakkında tarama yapacak, saate 50 Km hızın altında meydana gelebilecek kazaları otomatik fren sistemiyle önleyebilecek. Kaza önleme sisteminin erken, orta ve geç olmak üzere üç farklı kademeye sahip olacağı ve böylece sürüşü olumsuz etkileyebilecek unsurların önüne geçilebileceği belirtiliyor.

Aynı zamanda sonar tabanlı tarama özelliğiyle geliştirilen yeni bir yardımcı park sistemi, video tabanlı hız sabitleyici ve yol trafik durumuna göre otomatik kararan farlar gibi yeni teknolojiler ile geleceği açıklanan yeni Mini Cooper, çok daha kullanıcı dostu ve güvenli bir yapıya kavuşmuş durumda.





http://reviews.cnet.com/8301-13746_7-57607004-48/next-mini-cooper-to-feature-hud-automatic-parking/