Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2014 model yeni Mini Cooper teknolojinin nimetlerinden sonuna kadar yararlanacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,3b
1
6
Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
2014 model yeni Mini Cooper teknolojinin nimetlerinden sonuna kadar yararlanacak
2014 model yeni Mini Cooper teknolojinin nimetlerinden sonuna kadar yararlanacak
BMW grubuna ait dünyanın en çok bilinen otomobil markalarından MINI, 2014 model yeni üstü kapalı Cooper modelinde park yardım sistemi, otomatik kaza önleme sistemi ve çeşitli bilgileri sağlayabilen HUD (Head-up display) ekranı gibi birçok yeniliği sürücülere sunacak.
Kasım ayında düzenleneceğini söylenen 2013 LA Auto Show kapsamında sergilenmesi beklenen 2014 model üstü kapalı Mini Cooper, öncelikle ön konsolu üzerinde yarı şeffaf yapıya sahip bir ekran barındıracak. Kullanıcıya bu ekran üzerinden tabela bilgisi, navigasyon, hız limiti, mevcut hız ve diğer güvenlik ile alakalı gelişmeleri sağlayabileceği belirtilen araç, üzerine yerleştirilen kamera sistemleriyle de çevresinde yer alan diğer araçlar ya da yayalar hakkında tarama yapacak, saate 50 Km hızın altında meydana gelebilecek kazaları otomatik fren sistemiyle önleyebilecek. Kaza önleme sisteminin erken, orta ve geç olmak üzere üç farklı kademeye sahip olacağı ve böylece sürüşü olumsuz etkileyebilecek unsurların önüne geçilebileceği belirtiliyor.
Aynı zamanda sonar tabanlı tarama özelliğiyle geliştirilen yeni bir yardımcı park sistemi, video tabanlı hız sabitleyici ve yol trafik durumuna göre otomatik kararan farlar gibi yeni teknolojiler ile geleceği açıklanan yeni Mini Cooper, çok daha kullanıcı dostu ve güvenli bir yapıya kavuşmuş durumda.


http://reviews.cnet.com/8301-13746_7-57607004-48/next-mini-cooper-to-feature-hud-automatic-parking/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ozthewiz 6 yıl en beğenilen
50 km de frene basabilmek guzel bi yenilik olmus, zaten direksiyon olmasi da beklenen bir yenilikti... Mini cooper dunyanin en kaliteli markasi. Fuardaki kizlari gorunce yenisini almayi dusunebilirim, 2018 ustu acik bazen kapali mini sahibiyim. :P
50 km de frene basabilmek guzel bi yenilik olmus, zaten direksiyon olmasi da beklenen bir yenilikti... Mini cooper dunyanin en kaliteli markasi. Fuardaki kizlar...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
20.07.2014 tarihinde Bursa mini bayisinde mini cooper d otomatik vitesli test aracına bindim.benim sormak istediğim araç kalkışlarda hızlanırken ve frenle yavaşlamaya kalktığınızda araçta çok rahatsız edici bir titreme hissediyorsunuz böyle bi sorunla karşılaşan arkadaş varmı ???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ReiCheN 6 yıl
ozthewiz
50 km de frene basabilmek guzel bi yenilik olmus, zaten direksiyon olmasi da beklenen bir yenilikti... Mini cooper dunyanin en kaliteli markasi. Fuardaki kizlari gorunce yenisini almayi dusunebilirim, 2018 ustu acik bazen kapali mini sahibiyim. :P

haha arkadaş iyi sallamış aşağıda ya :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozthewiz 6 yıl en beğenilen
50 km de frene basabilmek guzel bi yenilik olmus, zaten direksiyon olmasi da beklenen bir yenilikti... Mini cooper dunyanin en kaliteli markasi. Fuardaki kizlari gorunce yenisini almayi dusunebilirim, 2018 ustu acik bazen kapali mini sahibiyim. :P
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nightmare70 6 yıl
DH Misafiri
50 km altı kaza önleme sistemi , pek bir anlam veremedim . Hız sabiteyici zaten beklenen bir yenilikti . Mini cooper en kaliteli arabalardan birisi yenisini almayı düşünebilirim . Fuarda görelim , düşünelim . - 2013 üstü açık mini cooper sahibiyim .

Sorduk mu :P :D Güle güle kullanın BMW gerçekten güzel üretiyor Cooperları
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
50 km altı kaza önleme sistemi , pek bir anlam veremedim . Hız sabiteyici zaten beklenen bir yenilikti . Mini cooper en kaliteli arabalardan birisi yenisini almayı düşünebilirim . Fuarda görelim , düşünelim . - 2013 üstü açık mini cooper sahibiyim .
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

50 km altı kaza önleme sistemi , pek bir anlam veremedim . Hız sabiteyici zaten beklenen bir yenilikti . Mini cooper en kaliteli arabalardan birisi yenisini almayı düşünebilirim . Fuarda görelim , düşünelim . - 2013 üstü açık mini cooper sahibiyim .

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Taitronics 2013 Fuar Değerlendirmesi 6 yıl 2si1 "Esnek" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim