Haber Müdürü
2015 yılında heyecan verici bir çok mobil uygulama ve oyun mağazalara adım attı. Uygulama Haber sayfalarında tüm detaylarını sizlere aktardığımız yeni yazılımlardan en iyilerini DonanımHaber editörleri olarak seçmeye çalıştık.
Yazının devamında bir anket bulacaksınız. Anketten favori uygulamanızı oylayarak yılın en iyisine gelin şimdi hep birlikte karar verelim. Ankette bu senenin en iyisi dediğiniz uygulama mevcut değilse yorumlardan ileterek favori mobil yazılımınızı paylaşabilirsiniz.
2015 yılının en iyi mobil uygulamaları Oy Ver 270 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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hocam imzadaki gerçek mi onedir öyle yaa
seviye mağma tabakasında
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apple music, google fotoğraflar ve