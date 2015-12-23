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2015 yılının en iyi mobil uygulamaları

2015 yılının en iyilerini seçtiğimiz listemizde bu kez sıra mobil uygulamalarda. Mobil uygulama mağazalarında yer alan en iyi mobil uygulamalara gelin birlikte karar verelim.
3 yıl
4,2b
1
15
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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2015 yılında heyecan verici bir çok mobil uygulama ve oyun mağazalara adım attı. Uygulama Haber sayfalarında tüm detaylarını sizlere aktardığımız yeni yazılımlardan en iyilerini DonanımHaber editörleri olarak seçmeye çalıştık.

Yazının devamında bir anket bulacaksınız. Anketten favori uygulamanızı oylayarak yılın en iyisine gelin şimdi hep birlikte karar verelim. Ankette bu senenin en iyisi dediğiniz uygulama mevcut değilse yorumlardan ileterek favori mobil yazılımınızı paylaşabilirsiniz.







2015 yılının en iyi mobil uygulamaları Oy Ver 270 kişi oy verdi. Sonuçları Göster  

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porsche911gt2 3 yıl en beğenilen
hiçbirini kullanmıyorum
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qaswa 3 yıl
tabiki periscope
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BekirTemel 3 yıl
apple müsic dışındakiler,gereksiz
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Pi 3 yıl
Otu oku yasaklayan devletin yerinde olsam bu periscopla scorpu kesin yasaklatirdim. Kusura bakmayın herkes için söylemiyorum ancak bu yeni nesil nazik tabirle müthiş zekasız. Bu programlar iyice aptallastriyor bunları. Ne muhabbetler dönüyor görseniz insanlığınızdan utanırsınız. Allah sonumuzu hayır etsin.
2 Yanıt Yanıtla +1
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premiumbeyin 3 yıl Pi
eren15935

Otu oku yasaklayan devletin yerinde olsam bu periscopla scorpu kesin yasaklatirdim. Kusura bakmayın herkes için söylemiyorum ancak bu yeni nesil nazik tabirle müthiş zekasız. Bu programlar iyice aptallastriyor bunları. Ne muhabbetler dönüyor görseniz insanlığınızdan utanırsınız. Allah sonumuzu hayır etsin.


hocam imzadaki gerçek mi onedir öyle yaa

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yokyere 3 yıl Pi
kesinlikle katılıyorum size
seviye mağma tabakasında
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kadirirdem 3 yıl
Periscope bence....
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Fenomenon 3 yıl
Bence en iyisi face lite. Benim gibi face fazla kullanmayan biri için çok iyi bir uygulama. Hem telefonu yormuyor hem de acayip kota dostu.
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bkaakco 3 yıl
YouTube Kids'i ve Adobe Premiere Clip'i ilk defa burada gördüm.
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esmerbuyucu 3 yıl
2015 yılının uygulamalarında Twitch'in ne işi var veya diğer 2015'te çıkmayan uygulamaların?
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eXteras 3 yıl
Apple music androidde bir çok cihazda stabil çalışmıyor alternatiflerine nazaran. Buna rağmen yılın en iyi uygulamalarından birisi seçilmiş :)
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koçari 3 yıl
Scoorp baya ilgi çekti yerli olmasına rağmen. Periskop da baya isim yaptı yani.
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esmerbuyucu 3 yıl
Mobilde anket yok.
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gael 3 yıl
youtube kids nerde,play mağazada bulamadım
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porsche911gt2 3 yıl en beğenilen
hiçbirini kullanmıyorum
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apple music, google fotoğraflar ve
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