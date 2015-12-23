2015 yılında heyecan verici bir çok mobil uygulama ve oyun mağazalara adım attı. Uygulama Haber sayfalarında tüm detaylarını sizlere aktardığımız yeni yazılımlardan en iyilerini DonanımHaber editörleri olarak seçmeye çalıştık.





























2015 yılının en iyi mobil uygulamaları Periscope Scorp YouTube Kids Apple Music Google Fotoğraflar Cortana Adobe Premiere Clip YouTube Gaming Twitch Diğer (Lütfen yorumda belirtiniz) Oy Ver 270 kişi oy verdi. Sonuçları Göster 2015 yılının en iyi mobil uygulamaları Periscope Scorp YouTube Kids Apple Music Google Fotoğraflar Cortana Adobe Premiere Clip YouTube Gaming Twitch Diğer (Lütfen yorumda belirtiniz) Anket Sonlandı 270 kişi oy verdi. Sonuçları Göster 2015 yılının en iyi mobil uygulamaları 38% Periscope 103 oy 11% Scorp 29 oy 1% YouTube Kids 3 oy 5% Apple Music 13 oy 10% Google Fotoğraflar 28 oy 7% Cortana 20 oy 4% Adobe Premiere Clip 11 oy 1% YouTube Gaming 4 oy 13% Twitch 34 oy 9% Diğer (Lütfen yorumda belirtiniz) 25 oy 270 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön

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Yazının devamında bir anket bulacaksınız. Anketten favori uygulamanızı oylayarak yılın en iyisine gelin şimdi hep birlikte karar verelim. Ankette bu senenin en iyisi dediğiniz uygulama mevcut değilse yorumlardan ileterek favori mobil yazılımınızı paylaşabilirsiniz.