2015'in en çok satan oyunu Call of Duty: Black Ops 3 oldu

Her yıl büyümeye devam eden oyun sektörü bu yılda yüksek satış rakamlarıyla göz doldurdu. Önemli bir çok yapım oyuncuların beğenisine sunulurken en çok ilgiyi ise Call of Duty: Black Ops 3 gördü.

Aslında Call of Duty'nin birinci olması çok da şaşırtıcı bir sonuç sayılmaz, zira son 7 yıldır serinin her oyunu zirvede yer almayı başarıyor. Üstelik bu süre içerisinde GTA 5 gibi yıllarca beklenen efsane oyunlar da çıkışını gerçekleştirmişti (Konsol sürümleri 2013'de yayınlanmıştı). Fallout 4 de bu yıl yine benzer bir şekilde uzun bir aradan sonra kullanıcılarla buluştu ancak birinciliği Call Of Duty serisinin elinden alamadı.

NPD Group'un yayınladığı araştırmaya göre Black Ops 3, 6 Kasım 2015 tarihinde yayınlamasına rağmen seriyi 2015 yılı toplam 250 Milyon adetlik satış rakamına ulaştırdı. Bu rakam oyuna zirveyi kazandırırken ikinci sırada Madden NFL 16 ve üçüncü sırada da Fallout 4 yer aldı. Listenin geri kalanına göz attığımızda NBA 2K16, Minecraft, Mortal Kombat X, FIFA 16'yı görüyoruz. Sıralamanın en altında ise geçtiğimiz yıl çıkan bir başka Call of Duty oyunu Advanced Warfare kendine yer bulmuş durumda.