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2015'in en çok satan oyunu Call of Duty: Black Ops 3 oldu

Oyun sektörü geçtiğimiz yıl birbirinden iddialı yapımların yarışına sahne oldu. Yeni COD oyunu ise Star Wars, Assassin’s Creed, Fallout 4 gibi öne çıkan yapımların arasından sıyrılmayı başardı.
3 yıl
7,5b
1
51
Oyunlar
Oğuz Avcı
Editör
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2015'in en çok satan oyunu Call of Duty: Black Ops 3 oldu
 
Her yıl büyümeye devam eden oyun sektörü bu yılda yüksek satış rakamlarıyla göz doldurdu. Önemli bir çok yapım oyuncuların beğenisine sunulurken en çok ilgiyi ise Call of Duty: Black Ops 3 gördü.

Aslında Call of Duty'nin birinci olması çok da şaşırtıcı bir sonuç sayılmaz, zira son 7 yıldır serinin her oyunu zirvede yer almayı başarıyor. Üstelik bu süre içerisinde GTA 5 gibi yıllarca beklenen efsane oyunlar da çıkışını gerçekleştirmişti (Konsol sürümleri 2013'de yayınlanmıştı). Fallout 4 de bu yıl yine benzer bir şekilde uzun bir aradan sonra kullanıcılarla buluştu ancak birinciliği Call Of Duty serisinin elinden alamadı.
NPD Group'un yayınladığı araştırmaya göre Black Ops 3, 6 Kasım 2015 tarihinde yayınlamasına rağmen seriyi 2015 yılı toplam 250 Milyon adetlik satış rakamına ulaştırdı. Bu rakam oyuna zirveyi kazandırırken ikinci sırada Madden NFL 16 ve üçüncü sırada da Fallout 4 yer aldı. Listenin geri kalanına göz attığımızda NBA 2K16, Minecraft, Mortal Kombat X, FIFA 16'yı görüyoruz. Sıralamanın en altında ise geçtiğimiz yıl çıkan bir başka Call of Duty oyunu Advanced Warfare kendine yer bulmuş durumda.

http://www.tweaktown.com/news/49697/best-selling-game-2015-call-duty-black-ops-3/index.html Yorum Yaz
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acmtncy 3 yıl en beğenilen
Zamanında COD 5-6 çok oynamışlığım var. Şu uçmalı kaçmalı Call of Duty oyunları hiç ilgimi çekmiyor. Düzeltmezlerse yeni bir NFS olur COD da.
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volkie 3 yıl
Bu rakamlar galiba amerika icindeki satislar, amerikan futbolu ve nba 2k fifa dan nasil fazla satabilir.
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Ersin ÇAKI 3 yıl
Hayatımda gördüğüm en saçma oyun. Modern savaşları konu alacağız diye Star Wars vari bir oyuna dönmüş. O ne öyle havada uçmalar robotlarla kovalamacalar falan. Günümüz çağının en modern savaşları bence Battlefield 4'tür. Arcade yerine Simülasyon arayanlar kesinlikle Battlefield 4'ü tercih etmeliler.
Hayatımda gördüğüm en saçma oyun. Modern savaşları konu alacağız diye Star Wars vari bir oyuna dönmüş. O ne öyle havada uçmalar robotlarla kovalamacalar falan....
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senersongur 3 yıl
COD artık 2.Dünya Savaşı'na geri dönmeli.
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UCAN ESEK 3 yıl
Herkes takmis seneryoya. Yav birader cod'un senerya devri mw serisinde bitti. Alan multiplayer icin aliyor (benim gibi). İyiki de almisim gayet memnunum guzel vakit geciriyorum. Burda gevezelik yapanlarin %99'u her yil cod aliyordur kesin.
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B7TR 3 yıl
Call of duty nin bir çok oyununu oynadım satın aldım ama en gerizekalı oyunu BO3 dü. Çok sattı diyosunuz ama girin steam den incelemelere bakın oyun olumlu bile değil %60 lık beğeni oranı var ve zaten %30 u salak kesim yani oyun çöp beyler artık call of benim için bitti bu saçmalığa para vermeyecem aklı olan vermesin para almasın bu saçmalığa sürüklenen seriyi....
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ultralisan 3 yıl
Yalan yok bu güne kadar çok fps oynadım, ama içlerinden en beğendiğimi belkide Call Of Duty'dir ilk çıkanı, sonra 2. oyunda efsaneydi Modern Warfare zaten çıtayı çok farklı bir yere koydu, ama oyun oradan sonra düştü, en son Modern Warfare 3 oynadım, sonrası hep çöp.

Call Of Duty artık bitmeli hatıralarda ilk oyunları hatırlanmalı.
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UCAN ESEK 3 yıl B7TR
Multiplayeri cop mu?
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huseyinadukeeee 3 yıl
Bo 3 çöp
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acsar82 3 yıl
beyler bunlar amerikada en çok satan oyunlar
ayrıca seri toplam 250 milyon satmış
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ardaylny 3 yıl
Gercekçi buyuk veya mantikli olmayabilir ama bu call of duty insanlar bunu mantikli oldugu icin degil oynarken eglendikleri icin oynuyor.
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DnzIrmk 3 yıl
Oyunun çöplüğünü, sıradanlığını geçtim, motor sorunlu. Eski motorun yeni nesil grafikler, ışıklar vs.ler vermesi için modlamışlar tamam ama bu sefer verimsiz olmuş motor. Çok sorunlu.
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Loyalty 3 yıl
bir cod 2 değil olamazda:)
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şoray uzun yolda 3 yıl
Cod 2 online den baskasi buyuk bir yalan bence
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Persistent Stability 3 yıl
çevirirken bir buğulanma olmuş, serinin toplam 250 milyon sattığından bahsediyor. yani call of duty adı içeren her şeyin toplam satışı
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volkie 3 yıl
haber yalan yanlis biraz arastirdim, rakamlar dogru degil, siralama black ops 3 harici yanlis
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Umutcan 3 yıl
Oyuncu kitlesi bir garip, 360-420 no scope gibi şeylerle uğraşıyorlar. Realizmi geçtik bu trick shot muhabbetleri ile komediye döndü iyice.

Bir de bıçak fırlatma muhabbeti var ki tam komedi, bıçak fırlatılabiliyor ve değdiği gibi tekte öldürüyor. 7.62 mermilerden güçlü bıçak çok saçma gelir bana hep.
Çoğu fps oyununda bıçak olayı saçma, ama bazı oyunlarda counter knife özelliği var en azından. Cod ise gariplikte artık zirve yapmış.

9gag'de görmüştüm:
9gag.com/...

Beni şahsen artık CoD ve CS gibi ufak haritalarda odaların içinde sniper'cılık oynama oyunları sarmıyor, Planetside 2 ve Battlefield 4 gibi geniş açık alanlara sahip oyunlar daha eğlenceli.
Daha az aksiyon ama daha çok gerçekçilik isteyenler ise Arma 3 gibi simulasyon tipi oyunlara bakabilir.
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call of duty, black ops 3 ve
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