2016 model Audi A5 Coupé ve S5 resmiyete kavuştu

Audi, Ingolstadt'daki evinde düzenlediği etkinlikle yeni Audi A5 coupe modelini tanıttı. Yeni A5 geçtiğimiz sene tanıtılan 4 kapılı aile modeli A4'ü temel alıyor. Tasarımcısı Frank Lamberty'nin sözlerine göre A4'e göre artık daha net farklı bir duruşu olan A5'in, A4'ün keskin ve saf tasarımına karşın daha duygusal bir çizgisinin olduğunu belirtiyor.

Ön ızgaranın daha alçak ve geniş olduğu otomobilin farlarının altından ve üstünden geçen hatlar da aracın ön kısmının daha kaslı bir görüntüye sahip olmasını sağlamış. Kaputa biraz şişikliğin de katıldığı modelin S5 versiyonu geniş tampon ızgaraları ve krom detaylar ile birlikte daha sportif bir görünüme kavuşmuş.

Geri kalan kısım olarak önceki nesili andıran yeni A5'de eski modelin tasarım anlayışından ipuçları yer alıyor. Lamberty'nin açıklamalarına göre tasarımcıların başyapıtı olarak düşünülen eski tasarımın üzerine bazı ince dokunuşlar yaparak yeni A5 ortaya çıkarılmış. Yanlarına da yeni hatlar gelen aracın arka kısmı ise ince LED stoplar ile daha geniş bir görünüme kavuşmuş. Fren lambası da değişimi uğrayan otomobilde A7 modelindeki gibi arka camı boydan boya kaplayan yeni bir lamba kullanılmış.

3 dizel ve 1 benzinli motor seçeneğinin sunulacağı yeni A5'de 2.0L TFSI motor 190hp güç üreten benzinli motorun yanında 2.0L - 3.0L arasında TDI dizel motor seçenekleri yer alacak. 2 litrelik motor seçeneklerinin yanında 6 ileri manuel yada 7 ileri otomatik seçeneği ile gelecek aracın 3 litre dizeli ve S5 versiyonunda ise Quattro 4 çeker sistemi ile 8 ileri bir otomatik şanzıman sunulacak. Motor olarak Audi'nin V6 turbo motorunun bulunduğu yeni S5 350hp güç ve 500Nm tork değerleriyle 0-100km/s hızlanmasını önceki nesilden 0.2sn daha düşük olarak 4.7sn'de tamamlıyor.

Önceki nesline göre 60kg hafifleyen A5'in dingil mesafesi de arttırılmış durumda. Bunun sonucu olarak iç alanın arttığı modelin bagaj hacmi de 10 litre artarak 465 litreye ulaşmış. Sedan modeli A4'ün iç tasarımını taşıyan otomobilde Audi'nin yeni Virtual Cockpit sistemi yer alıyor.

Kasım 2016'da satışına başlanacak A5'in Sportback versiyonu Ocak 2017'de, Cabriolet versiyonu ise daha sonrasında bahar aylarında satışa sunulacak.