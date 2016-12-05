2016 yılında elektrikli araç üretimi %100 arttı ve 2 milyar dolara ulaştı

Geleceğin teknolojisi olarak gösterilen elektrikli araçlar, yaygınlaşmaya başladığı 2010’ların başında kendisinden beklenilen patlamayı bir türlü gösteremedi. 2010-2012 yılları arası 800 milyon dolarlık bir yatırıma sahipti ancak 2013’te Fisker, A123 ve Better Place gibi yeni şirketlerin peş peşe iflas kararı açıklaması yatırımcıları korkuttu ve elektronik araç girişimlerine para akışı durma noktasına geldi.

3 Yılın Toplamından Fazla Bu miktarın ne kadar büyük bir sıçrayış olduğunu anlamak içinse geçmiş 2 yıla bakmak yeterli. 2014 yılında 326 milyon dolar yatırım alan sektör 2015 yılında 920 milyonluk bir paya ulaşmış. NextEV, Future Mobility, Faraday Future ve Lucid Motors gibi firmaların 100 milyon doların üzerinde büyük yatırımlar alması ve Prottera, Evetran gibi firmaların ise daha küçük miktarlardaki mantıklı yatırımları sayesinde sektör son 3 yılın toplamında daha fazla miktarda yatırıma hacmine ulaşmış oldu.

https://electrek.co/2016/12/02/electric-vehicle-startups-investment/

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Girişimcilerin para akışını sağlamak için yatırımcıları ikna etmesi pek kolay olmadı ancak Tesla gibi şirketlerin başarıları sayesinde sektör şu an her zamankinden daha iyi bir noktada. Yakın zamanda açıklanan rapora göreyılında elektrikli araç üretimiartış göstererek hızla büyüdü ve yaklaşıkdolarlık dev bir sektör halini aldı.’ın raporuna göre,yılından günümüze elektrikli arabalar üzerinde çalışan şirketlerden şarj istasyonlarına kadar’den fazla yatırım yapıldı veyılında toplamdolara yakın bir para akışı sağlandı.Elektrikli araç sektörü hala büyümekte olan bir sektör ve bu yılki rekor yatırımların etkisini önümüzdeki dönemlerde fazlasıyla hissetmek şaşırtıcı olmayacak.