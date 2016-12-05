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2016 yılında elektrikli araç üretimi %100 arttı ve 2 milyar dolara ulaştı

CB Insights'ın yayınladığı rapora göre elektirkli araç üretimi geçen seneye oranla iki katına çıktı ve 2 milyar dolarlık ''mega'' bir sektör haline geldi. İşte rakamlar ve diğer detaylar:
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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14
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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2016 yılında elektrikli araç üretimi %100 arttı ve 2 milyar dolara ulaştı
Geleceğin teknolojisi olarak gösterilen elektrikli araçlar, yaygınlaşmaya başladığı 2010’ların başında kendisinden beklenilen patlamayı bir türlü gösteremedi.  2010-2012 yılları arası 800 milyon dolarlık bir yatırıma sahipti ancak 2013’te Fisker, A123 ve Better Place gibi yeni şirketlerin peş peşe iflas kararı açıklaması yatırımcıları korkuttu ve elektronik araç girişimlerine para akışı durma noktasına geldi.

Girişimcilerin para akışını sağlamak için yatırımcıları ikna etmesi pek kolay olmadı ancak Tesla gibi şirketlerin başarıları sayesinde sektör şu an her zamankinden daha iyi bir noktada. Yakın zamanda açıklanan rapora göre 2016 yılında elektrikli araç üretimi %100 artış göstererek hızla büyüdü ve yaklaşık 2 milyar dolarlık dev bir sektör halini aldı.

CB Insight’ın raporuna göre, 2010 yılından günümüze elektrikli arabalar üzerinde çalışan şirketlerden şarj istasyonlarına kadar 200’den fazla yatırım yapıldı ve 2016 yılında toplam 2 milyar dolara yakın bir para akışı sağlandı.

3 Yılın Toplamından Fazla Bu miktarın ne kadar büyük bir sıçrayış olduğunu anlamak içinse geçmiş 2 yıla bakmak yeterli. 2014 yılında 326 milyon dolar yatırım alan sektör 2015 yılında 920 milyonluk bir paya ulaşmış. NextEV, Future Mobility, Faraday Future ve Lucid Motors gibi firmaların 100 milyon doların üzerinde büyük yatırımlar alması ve Prottera, Evetran gibi firmaların ise daha küçük miktarlardaki mantıklı yatırımları sayesinde sektör son 3 yılın toplamında daha fazla miktarda yatırıma hacmine ulaşmış oldu.

Elektrikli araç sektörü hala büyümekte olan bir sektör ve bu yılki rekor yatırımların etkisini önümüzdeki dönemlerde fazlasıyla hissetmek şaşırtıcı olmayacak.
https://electrek.co/2016/12/02/electric-vehicle-startups-investment/ Yorum Yaz
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basartenk 2 yıl en beğenilen liebermann
liebermann

ülkemize uğramadı, gören oldu mu?

Teğet geçti :)
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ITTF 2 yıl liebermann
liebermann

ülkemize uğramadı, gören oldu mu?

Seçimden seçime ortaya çıkıyor.Pokemon gibi birşey.
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alex59 2 yıl
Başkaları bizimkiler gibi boş sallamıyor, icraat yapıp parayı kaldırıyor.
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fottili 2 yıl
Akşamdan beri elektrikli araç videoları izliyorum. Resmen olmasa bile içten yanmalı devri çoktan bitmiş gözüküyor. Mevcut durumda dünyanın bir numaralı sektörü otomotiv de , milyarlarca dolar yatırım içten yanmalı motorlara göre yapılmış durumda , buda karar vericilerin ani karar vermelerini imkansızlaştırıyor. Yani birileri önce hibrit ardından , full elektirikli otomobile geçişi zamana yayarak elindeki ekonomik gücü kaybetmeden bu işten sıyrılma derdinde. Tesla kimindir neyindir bilmiyorum ama adamlar bana göre işi bitirmişler. Nasıl bir zamanlar , hiç iflas etmeyecekmiş gibi gözüken Nokia gibi bir firma 5-10 yıl içerisinde yok olup gittiyse ve ardından gelen apple çok kısa sürede dünyanın en büyük şirketi olduysa , bu durumu bazı otomobil markalarında da görebiliriz.
Hibrit felan bence tamamiyle eldeki yatırımı kurtarma ve petrolün gücünü kaybetmeme operasyonu.Çünkü direkt elektriğe geçmemek için bana göre sağlam bir neden yok.
Konuya dönecek olursak bu hızlı yükseliş katlanarak devam edecektir.İçten yanmalı devri bitmiş arkadaş.
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kadirirdem 2 yıl
daha da artsın arık elektriğe geçmek lazım...
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KaptanCe 2 yıl
Bu elektrikli araba piyasasına bizde kıyıdan köşeden girebilsek.
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Cihat_, 2 yıl
amerikada 30-50 bin dolarlara satılan teslalar Türkiyede 150 bin dolar yani ülkemize uğramasını daha çok beklersiniz, 1.3 multijetlere 1.2 tüplü arabalara devam anlayacağınız.
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Cossie 2 yıl
Herkesin kendi elektriğini üretmesi, elektrikli araca binmesi devletin işine geliyor merak etmeyin. Milyon dolarlardan düşük güneş enerjisi sistemi kuracaksanız lisans almanıza bile gerek yok artık. Yeter ki kur diyor devlet. Ne kadar enerji üretmeye başlarsak yurtdışına döviz akışımız o kadar azalır.
Şu an devletimiz üretip elektrik tellerine göndereceğiniz elektriği en az 10 sene sizden satın alacağına garanti veriyor. Verdiği para sizin kurulum masraflarınızı 5 senede karşılıyor. Kurduğunuz panellerin ise en az 30 yıl ömrü var. Yatırım yapacaksanız güneş enerjisine yapın.
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arel.gr 2 yıl
gidişata bakılırsa firsatci ulkelerde emisyon kozuyla vergiler bindikce binecek.
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alex59 2 yıl
Başkaları bizimkiler gibi boş sallamıyor, icraat yapıp parayı kaldırıyor.
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oyuncu11790 2 yıl
Biz aynı dünyada mıyız ya ? :)
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SEO-Uzmanı 2 yıl
Rei$ dolarları $$$ bozdurun diyor ! :)
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Earth_Dreams 2 yıl
2 milyarmi ,milyonmu?
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61gün 2 yıl Earth_Dreams
Earth_Dreams
2 milyarmi ,milyonmu?

Milyon kardeş. Tesla arabanın tanesini 150binden satıyor 10 tane satmışlar 2 milyon etmiş kapatmışlar dükkanı
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