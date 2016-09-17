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2017 Honda Civic hatchback artık resmi

Honda'nın merakla beklenen 10. nesil Civic hatchback modeli resmiyete kavuştu. Önceki nesile göre pek çok geliştirme ve yeni motorlarla gelen modelin detayları haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Aylarca ortaya çıkan konsept araçların, teaser görüntülerin ve casus çekimlerin ardından 10. nesil Honda Civic nihayet resmiyete kavuştu. İlk olarak Amerika'da satışa sunulacak olan 5 kapılı hatchback araç 2017 yılı başında ise Avrupa pazarına sunulacak. Yeni Civic'in ilk sahneye çıkışı ise önümüzdeki haftalarda Paris Otomobil Fuarı'nda gerçekleşecek.
Firma tarihinde en büyük tek model geliştirme programından yararlanan araç, Honda için önemli bir ileriye adımı temsil ediyor.
Başlangıçta dizel motor seçeneğinin sunulmayacağı araçta 2 tamamen yeni turbo şarjlı benzinli motor seçeneği bulunacak. Bunlardan Honda'nın daha çok satacağını düşündüğü 1.0 litre hacmindeki 3 silindirli tubo motor 127 beygir sunuyor ve seçime göre 6-ileri manuel yada CVT otomatik şanzımanla geliyor. Bir diğeri olan 1.5 litre hacimli 4 silindirli turbo motor ise 180 beygir güce sahip ve diğeriyle aynı şanzıman seçenekleriyle geliyor.
Dizel tercih edenleri de unutmayan Honda, güncel 1.6 litre i-DTEC dizel motorunu revizyondan geçirerek 2017 yılı sonunda yeni Honda Civic'de de sunacak. Honda'nın verimli 9-ileri otomatik şanzımanı sayesinde motorun yakıt tasarrufu ve performansının artaması bekleniyor.
Artan elektrikli araçlara ilgiyle beraber Honda aracın hibrit bir versiyonunu piyasaya sürmeyi de gözden geçiriyor. Yeni nesille birlikte komple rezive edilen süspansiyon sistemiyle 10. nesil Civic'in konfor ve yol tutuşu da geliştirilenler arasında.
Yeni platformla birlike 14 kg hafifleyen aracın burulma rijitliği de %52 oranında artmış. Bu gelişmelerle birlikte aracın daha atak ve sürüş dinamiği yüksek bir hale geleceği düşünülüyor.
Yeni nesil Civic önceki nesile göre daha alçak, daha uzun ve daha geniş olarak tasarlanmış. Alçalan tavanın aksine Honda 30 mm uzayan dingil mesafesiyle aracın iç alanının daha fazla olduğunu belirtiyor. Arka koltuklar yerindeyken 478 litre bagaj hacmi sunan model önceki nesile göre 1 litre fazla sunarken 380 litrelik VW Golf'e göre oldukça büyük bir alan sunuyor.
Dıştan olduğu kadar iç taraftan da büyük değişikler yaşayan araçta malzeme kalitesi önemli ölçüde artırlmış durumda. Geleneksel butonlar yerini geniş TFT ekrana bırakırken ekran yardımıyla yakıt ekonomisinden navigasyona pek çok şeye erişebilmek mümkün. Honda Connect sistemi Apple CarPlay ve Android Auto ile gelirken, Honda SENSING ile gelen modellerde acil durum freni, şerit takip asistanı, adaptif cruise control ve trafik tabelası tanımalı akıllı hız asistanı gibi özellikler bulunuyor.
Avrupa'da satılan her aracın güvenlik testlerini yapan Euro NCAP testine tutulacak modelin Honda 5 yıldız alacağına emin olarak bakıyor.
Düzeltme: Haberi girerken dikkatsizlik sonucu gözden kaçmış, araçta 6-ileri manuel şanzıman yer alıyor.

http://www.autoexpress.co.uk/honda/civic/92475/new-2017-honda-civic-takes-a-bow-specs-official-pics-and-full-details Yorum Yaz
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sadrag 3 yıl en beğenilen
8 de geri koysaydınız..
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sarı arıza lambası 3 yıl
8 ileri manuel mi yazıyor yoksa dolarex kafası mı yaşıyorum?

Ekleme: Tasarım dehşet olmuş bu arada.
2 Yanıt Yanıtla +69
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ozmenakif 3 yıl sarı arıza lambası
sarı arıza lambası
8 ileri manuel mi yazıyor yoksa dolarex kafası mı yaşıyorum?

8 ileri manuelle istanbul trafiğinde 1 ayda sağ el ve sol ayakta nasırlaşma olur. O kadar vites insanı manuel arabadan bezdirir be. "Tır mı sürüyoruz bu ne?" derim en azından ben. 9'u çıkana kadar en fecisi bu olmuş. Tebrik ediyorum Honda'yı. İnsanlara Japon işkencesini tattıracaklar
sarı arıza lambası8 ileri manuel mi yazıyor yoksa dolarex kafası mı yaşıyorum?8 ileri manuelle istanbul trafiğinde 1 ayda sağ...
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3 Yanıt Yanıtla +62
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27 Avatar Avatar Avatar
descartes46 3 gün
Herkese selamlar arkadaşlar,
Aracımın bakımını yaptıtırdım.
Çamkıran Honda - İzmir de
Kışın satın aldığım için polen filtresine hava sıktırdım değiştirmedim.
Balance dahil toplam 1022 TL tuttu
Bayramda İzmir - Antalya yapacağım. Malum hız sınırları senebiyle 90-100 bandında gideceğim, ortalama paylaşırım.
Herkesin bayramını şimdiden kutlamak isterim
Bu arada aracımın ön Type-R tamponunun montaj kalitesinden memnun değilim (Çamkıranda yapılmıştı) yanlarda tam oturmama, 3-4mm çıkıklık var.
Tırnaklar uyumlu değil sanırım.
İzmir-Bornova bildiğiniz düzgün bir tampon-kaporta ustası varsa içeriden vida ile hizalamasını isteyeceğim. Şimdiden teşekkürler
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tolgahakantemiz 2 hf.
Merhaba whatsapp grubuna katılmak isterim teşekkürler
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tolgahakantemiz 2 hf.
Cevap için teşekkürler, ama ben focus mk2.5 dan geçtim onda da bağımsız arka süspansiyon var ama bu kadar sesli değildi sanırım yanak boyu yüzünden olabilir dediğiniz gibi, peki yakıt tüketimi konusunda bilginiz var mı, dizele göre çok gibi servis 10000den sonra oturur dedi ama abartı mı bilmiyorum, tekrar teşekkür ederim
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descartes46 2 hf. tolgahakantemiz
Merhaba tekrar,
Yakıt tüketimi malum çok göreceği ve değişken bir konu
Benzinli model için yorum yapabilirim, aynı yolda 1 yıldan fazla kullandığım Corolla, Ford kuga ve BMW 3.20 den daha az tüketiyor
Sakin kullanımda ortalamam 6.5lt civarı,
Turbo olduğu için agresif kullanımlarda averaj vermem doğru olmaz
Bu arada 10 bin bakımı yaklaştı, fiyat alan, yeni yaptıran arkadaşlar var mı acaba?
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tolgahakantemiz 2 hf.
Herkese slm 2018 Honda civic hb dizel otomatik elegance aracım var 2000kmde ve birkaç sorum olacak yardımcı olursanız sevinirim.
1.şehir içi ortalamam 7-8lt ve şehir dışı 5.3lt civarı bu ne zaman düzelir
2.arka suspansiyonlardan çok ses geliyor one nazaran bir çukur veya tümsekten geçerken, sizde de öyle mi? Cevaplar için teşekkürler
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descartes46 2 hf. tolgahakantemiz
Arka süspansiyonlar bağımsız süspansiyon oldu bu şase ile tekrar, dolayısı ile yol tutuşu eskisi gibi harika ancak tek kasislerde ses yapıyor lastik yanak yüksekliği de bunu tetikliyor
Alçak sportif araba, tümsek ve kasislerden sakınmaya çalışın :)
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KararanBitki 3 hf.
Arkadaşlar aracın motor yağına benzin karışması sorununu yaşayan arkadaş var mı acaba ? Kontrol ettiniz mi böyle bir durumu ?
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descartes46 2 hf. KararanBitki
15-20 sayfa önce bir arkadaş yazmıştı, çok mu sıkıştırdınız arabayı ek olarak nasıl anladınız yağ konrolü mü yaptınız?
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seco917 3 hf.
Arkadaşlar merhaba. Bugün navigasyon haritasını güncellemeye kalkıştım ama beceremedim. Beceremediğim gibi üstüne başıma dert açtım.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Böyle bir ekranla karşılaştım ve yandaki dokunmatik tuşlar çalışmıyor. Benim düzeltme şansım var mıdır? Yoksa en kısa sürede servise götüreceğim. Teşekkürler.
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The.Mafia 1 ay
Kasa Harika ama yakıt konusunda kullanıcıyı üzüyor
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TexasRanger 1 ay
Bu aracın multimedya cihazından android autoyu çalıştırabilen varmı.
Birde bugün ntfs formatındaki usb ye deneme amaçlı klipler ve flac formatında müzikler attım ancak usb yi görmedi. Acaba nedeni attığım dosyalar mıdır yoksa usb bellek midir?
Birde aracına deri döşeme yaptıran varmı
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descartes46 1 ay TexasRanger
Android Auto Çalışıyor
FAT32 kullanmanızda fayda var ya da XFAT vs olabilir
Ben AVI, XVID, MP4 oynatmıştım
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descartes46 2 ay
Arkadaşlar herkese selamlar,
Bir süredir yazamadım.
Aracım 7000 KM ye geldi. Her şey yolunda.
Bir süredir Radyo Trafik sinayli ile cebelleşiyorum
Malum hergün İzmir-Manisa yapıyorum ve Sabuncu beli tünellerinde 1 aydan fazladır RDS ve Trafik sinayli ile sorun yaşıyorum
Şöyle ki tünele girince trafik sinyalini alarm moduna ayarlamışlar, dolayısı ile araçta ekrana Alarm çıkıyor ve örneğin Spotify dinliyorsam ya da USB den müzik/video oynatıyorsam alarm ekrana çıkıp çıkıp oyantmada sürekli takılmalara yol açıyor, bu sırada headunit in tuşlara çok yavaş cevap vermeye başlıyor. Tünel çıkışında 5 km sonra düzeliyor bu durum.
İlk olarak tabiki RDS-TA-Trafik sinyali haberler herşeyi kapattım işe yaramıyor. Radyo modunda da bazı frekanslarda kitlenme olmasa da bazılarında radyo modunda daki kilitleniyor.
Sonra yurt dışı forumlara baktım, ingilterede de bu sorunu yaşayanlar var, ama çözüm yok
Arabanın servis menüsünü kurcaladım sadece Trafik sinyali test sekmesi var frekans ayarlanıyor ancak tünelde bu işlem çalışmıyor
HondaHack in programlayıcısı Chen(Codeage) ile yazıştım o da bilemedi.
Gerekirse tüm trafik anonslarını kapatmaya razıyım, malum hergün tünelden geçince önem arzediyor.
Konu ile ilgili tecrübesi olan varsa memnun olurum.
Özellikle servis menüsü dökümantasyonu olsa belki başka bir opsiyon ile trafik sinyali kapatılabiliyordur
Normalde sırf TA yi kapatarak bundan kurtulmalıyım ancak karayolları ALARM-EMERGENCY modunu aktive etmiş sanırım bu durumda da headunit alarm veriyor TA seçimine bakmaksızın.
Bu arada karayollarına da mail attım da cevap gelmedi malesef.
Resim aşağıda:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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TexasRanger 2 ay
Füme sport+ a 141 bin+ birkaç aksesuara anlaştım kapora verdim. İnş 1.4 tsi golften sonra üzmez.
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yarkan88 2 ay TexasRanger
hangi bayi? aksesuarlar neler? bende golf ten geçtim yakın zamanda. pişman olmadım ama.
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