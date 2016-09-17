2017 Honda Civic hatchback artık resmi

Aylarca ortaya çıkan konsept araçların, teaser görüntülerin ve casus çekimlerin ardından 10. nesil Honda Civic nihayet resmiyete kavuştu. İlk olarak Amerika'da satışa sunulacak olan 5 kapılı hatchback araç 2017 yılı başında ise Avrupa pazarına sunulacak. Yeni Civic'in ilk sahneye çıkışı ise önümüzdeki haftalarda Paris Otomobil Fuarı'nda gerçekleşecek.

Firma tarihinde en büyük tek model geliştirme programından yararlanan araç, Honda için önemli bir ileriye adımı temsil ediyor.

Başlangıçta dizel motor seçeneğinin sunulmayacağı araçta 2 tamamen yeni turbo şarjlı benzinli motor seçeneği bulunacak. Bunlardan Honda'nın daha çok satacağını düşündüğü 1.0 litre hacmindeki 3 silindirli tubo motor 127 beygir sunuyor ve seçime göre 6-ileri manuel yada CVT otomatik şanzımanla geliyor. Bir diğeri olan 1.5 litre hacimli 4 silindirli turbo motor ise 180 beygir güce sahip ve diğeriyle aynı şanzıman seçenekleriyle geliyor.

Dizel tercih edenleri de unutmayan Honda, güncel 1.6 litre i-DTEC dizel motorunu revizyondan geçirerek 2017 yılı sonunda yeni Honda Civic'de de sunacak. Honda'nın verimli 9-ileri otomatik şanzımanı sayesinde motorun yakıt tasarrufu ve performansının artaması bekleniyor.

Artan elektrikli araçlara ilgiyle beraber Honda aracın hibrit bir versiyonunu piyasaya sürmeyi de gözden geçiriyor. Yeni nesille birlikte komple rezive edilen süspansiyon sistemiyle 10. nesil Civic'in konfor ve yol tutuşu da geliştirilenler arasında.

Yeni platformla birlike 14 kg hafifleyen aracın burulma rijitliği de %52 oranında artmış. Bu gelişmelerle birlikte aracın daha atak ve sürüş dinamiği yüksek bir hale geleceği düşünülüyor.

Yeni nesil Civic önceki nesile göre daha alçak, daha uzun ve daha geniş olarak tasarlanmış. Alçalan tavanın aksine Honda 30 mm uzayan dingil mesafesiyle aracın iç alanının daha fazla olduğunu belirtiyor. Arka koltuklar yerindeyken 478 litre bagaj hacmi sunan model önceki nesile göre 1 litre fazla sunarken 380 litrelik VW Golf'e göre oldukça büyük bir alan sunuyor.

Dıştan olduğu kadar iç taraftan da büyük değişikler yaşayan araçta malzeme kalitesi önemli ölçüde artırlmış durumda. Geleneksel butonlar yerini geniş TFT ekrana bırakırken ekran yardımıyla yakıt ekonomisinden navigasyona pek çok şeye erişebilmek mümkün. Honda Connect sistemi Apple CarPlay ve Android Auto ile gelirken, Honda SENSING ile gelen modellerde acil durum freni, şerit takip asistanı, adaptif cruise control ve trafik tabelası tanımalı akıllı hız asistanı gibi özellikler bulunuyor.

Avrupa'da satılan her aracın güvenlik testlerini yapan Euro NCAP testine tutulacak modelin Honda 5 yıldız alacağına emin olarak bakıyor.

Düzeltme: Haberi girerken dikkatsizlik sonucu gözden kaçmış, araçta 6-ileri manuel şanzıman yer alıyor.

http://www.autoexpress.co.uk/honda/civic/92475/new-2017-honda-civic-takes-a-bow-specs-official-pics-and-full-details