2018 Altın Küre Ödülleri için adaylar açıklandı

Akademi Ödülleri'nden sonra Hollywood'un en prestijli ikinci ödülü olarak kabul edilen Altın Küre Ödülleri (Golden Globe Awards)için bu yıl yarışacak adaylar dün düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı. Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından dağıtılan Altın Küre Ödülleri için adayların açıklanması ile birlikte, artık resmen start alan ödül sezonunda adından sıkça söz ettirecek filmler de netlik kazandı.

75. Altın Küre Ödülleri'ne aday gösterilen filmler arasında; Guillermo Del Toro'nun yönetmenliğini üstlendiği The Shape of Water, Steven Spielberg'in yeni filmi The Post ve bu yılın en beğenilen filmlerinden Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ön plana çıkan yapımlar oldu. The Shape of Water yedi dalda adaylık kazanırken, The Post ve Three Billboards Outside Ebbing, Missouri de altı dalda aday gösterildi.

Altın Küre adayları dizi alanında yine sürprizler ile doluydu. Genelde yeni dizilere öncelik vermesi ile tanınan HFPA, bu yıl da bir çok yeni diziye adaylık verdi. Bu da Emmy Ödülleri'ni dağıtan Televizyon Akademisi ve eleştirmenlerin beğenisini kazanmış birçok dizi ve oyuncunun dışarıda kalmasına neden oldu.

Yıllardır Emmy Ödülleri'nde rakip tanımayan Veep ve başrol oyuncusu Julia-Louis Dreyfus'un Altın Küre Ödülleri'ne aday bile gösterilmemesi bu yılın adaylıklarında en dikkat çekici sürprizlerden biriydi. Öte yandan Game of Thrones'a sadece en iyi dizi dalında adaylık verilip, oyunculuk ve yönetmenlik dallarında es geçilmesi de şaşkınlık yarattı.

7 Ocak 2018'de düzenlenecek seremoni ile sahiplerini bulacak 75. Altın Küre Ödülleri'nin aday listesi şöyle:

En İyi Film / Drama





En İyi Film / Komedi veya Müzikal

“The Disaster Artist”

“Get Out”

“The Greatest Showman”

“I, Tonya”

“Lady Bird”



En İyi Yönetmen

Guillermo del Toro, “The Shape of Water”

Martin McDonagh, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Christopher Nolan, “Dunkirk”

Ridley Scott, “All the Money in the World”

Steven Spielberg, “The Post”



En İyi Erkek Oyuncu / Drama

Timothee Chalamet, “Call Me by Your Name”

Daniel Day-Lewis, “Phantom Thread”

Tom Hanks, “The Post”

Gary Oldman, “Darkest Hour”

Denzel Washington, “Roman J. Israel, Esquire”



En İyi Kadın Oyuncu / Drama

Jessica Chastain, “Molly’s Game”

Sally Hawkins, “The Shape of Water”

Frances McDormand, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Meryl Streep, “The Post”

Michelle Williams, “All the Money in the World”



En İyi Erkek Oyuncu / Komedi veya Müzikal

Steve Carell, “Battle of the Sexes”

Ansel Elgort, “Baby Driver”

James Franco, “The Disaster Artist”

Hugh Jackman, “The Greatest Showman”

Daniel Kaluuya, “Get Out”



En İyi Kadın Oyuncu / Komedi veya Müzikal

Judi Dench, “Victoria & Abdul”

Helen Mirren, “The Leisure Seeker”

Margot Robbie, “I, Tonya”

Saoirse Ronan, “Lady Bird”

Emma Stone, “Battle of the Sexes”



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu





En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Mary J. Blige, “Mudbound”

Hong Chau, “Downsizing”

Allison Janney, “I, Tonya”

Laurie Metcalf, “Lady Bird”

Octavia Spencer, “The Shape of Water”



En İyi Senaryo

Guillermo del Toro and Vanessa Taylor, “The Shape of Water”

Greta Gerwig, “Lady Bird”

Liz Hannah and Josh Singer, “The Post”

Martin McDonagh, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Aaron Sorkin, “Molly’s Game”



En İyi Animasyon Film

“The Boss Baby”

“The Breadwinner”

“Coco”

“Ferdinand”

“Loving Vincent”



En İyi Orijinal Şarkı

“Home” - “Ferdinand”

“Mighty River” - “Mudbound”

“Remember Me” - “Coco”

“The Star” - “The Star”

“This Is Me” - “The Greatest Showman”



En İyi Orijinal Müzik

Carter Burwell, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Alexandre Desplat, “The Shape of Water”

Jonny Greenwood, “Phantom Thread”

John Williams, “The Post”

Hans Zimmer, “Dunkirk”



Yabancı Dilde En İyi Film

“A Fantastic Woman”

“First They Killed My Father”

“In the Fade”

“Loveless”

“The Square”

Televizyon adaylıkları:



En İyi Dizi / Drama

“The Handmaid’s Tale”

“This Is Us”

“The Crown”

“Game of Thrones”

“Stranger Things”



En İyi Dizi / Komedi veya Müzikal

“Black-ish”

“Master of None”

“The Marvelous Mrs. Maisel”

“SMILF”

“Will & Grace”



En İyi Erkek Oyuncu / Drama

Sterling K. Brown, “This Is Us”

Freddie Highmore, “The Good Doctor”

Jason Bateman, “Ozark”

Bob Odenkirk, “Better Call Saul”

Liev Schreiber, “Ray Donovan”



En İyi Kadın Oyuncu / Drama

Claire Foy, “The Crown”

Maggie Gyllenhaal, “The Deuce”

Katherine Langford, “13 Reasons Why”

Elisabeth Moss, “The Handmaid’s Tale”

Caitriona Balfe, “Outlander”



En İyi Erkek Oyuncu / Komedi veya Müzikal

Anthony Anderson, “Black-ish”

Kevin Bacon, “I Love Dick”

Eric McCormack, “Will & Grace”

Aziz Ansari, “The Master of None”

William H. Macy, “Shameless”



En İyi Kadın Oyuncu / Komedi veya Müzikal

Alison Brie, “GLOW”

Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Pamela Adlon, “Better Things”

Issa Rae, “Insecure”

Frankie Shaw, “SMILF”



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Laura Dern, “Big Little Lies”

Ann Dowd, “The Handmaid’s Tale”

Chrissy Mentz, “This Is Us”

Michelle Pfeiffer, “The Wizard of Lies”

Shailene Woodley, “Big Little Lies”



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

David Harbour, “Stranger Things”

Alfred Molina, “Feud: Bette and Joan”

Alexander Skarsgard, “Big Little Lies”

Christian Slater, “Mr. Robot

David Thewlis, “Fargo”



En İyi Mini Dizi veya Televizyon Filmi

American Crime

American Horror Story: Hotel

Fargo

Flesh & Bone

Wolf Hall



En İyi Kadın Oyuncu / Mini Dizi veya Televizyon Filmi

Jessica Biel, “The Sinner”

Nicole Kidman, “Big Little Lies”

Jessica Lange, “Feud: Bette and Joan”

Susan Sarandon, “Feud: Bette and Joan”

Reese Witherspoon, “Big Little Lies”



En İyi Erkek Oyuncu / Mini Dizi veya Televizyon Filmi

Robert De Niro, “The Wizard of Lies”

Jude Law, “The Young Pope”

Kyle MacLachlan, “Twin Peaks”

Ewan McGregor, “Fargo”

Geoffrey Rush, “Genius”

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“Call Me By Your Name”“Dunkirk”“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”“The Post”“The Shape of Water”Willem Dafoe, “The Florida Project”Armie Hammer, “Call Me by Your Name”Richard Jenkins, “The Shape of Water”Christopher Plummer, “All the Money in the World”Sam Rockwell, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”