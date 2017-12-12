Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2018 Altın Küre Ödülleri için adaylar açıklandı

Hem sinema dünyasının hem de televizyon dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Altın Küre Ödülleri (Golden Globe Awards) için yarışacak adaylar açıklandı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
2,2b
1
11
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Akademi Ödülleri'nden sonra Hollywood'un en prestijli ikinci ödülü olarak kabul edilen Altın Küre Ödülleri (Golden Globe Awards)için bu yıl yarışacak adaylar dün düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı. Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından dağıtılan Altın Küre Ödülleri için adayların açıklanması ile birlikte, artık resmen start alan ödül sezonunda adından sıkça söz ettirecek filmler de netlik kazandı.
75. Altın Küre Ödülleri'ne aday gösterilen filmler arasında; Guillermo Del Toro'nun yönetmenliğini üstlendiği The Shape of Water, Steven Spielberg'in yeni filmi The Post ve bu yılın en beğenilen filmlerinden Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ön plana çıkan yapımlar oldu. The Shape of Water yedi dalda adaylık kazanırken, The Post ve Three Billboards Outside Ebbing, Missouri de altı dalda aday gösterildi.
Altın Küre adayları dizi alanında yine sürprizler ile doluydu. Genelde yeni dizilere öncelik vermesi ile tanınan HFPA, bu yıl da bir çok yeni diziye adaylık verdi. Bu da Emmy Ödülleri'ni dağıtan Televizyon Akademisi ve eleştirmenlerin beğenisini kazanmış birçok dizi ve oyuncunun dışarıda kalmasına neden oldu.
Yıllardır Emmy Ödülleri'nde rakip tanımayan Veep ve başrol oyuncusu Julia-Louis Dreyfus'un Altın Küre Ödülleri'ne aday bile gösterilmemesi bu yılın adaylıklarında en dikkat çekici sürprizlerden biriydi. Öte yandan Game of Thrones'a sadece en iyi dizi dalında adaylık verilip, oyunculuk ve yönetmenlik dallarında es geçilmesi de şaşkınlık yarattı.
7 Ocak 2018'de düzenlenecek seremoni ile sahiplerini bulacak 75. Altın Küre Ödülleri'nin aday listesi şöyle:
En İyi Film / Drama
“Call Me By Your Name”
“Dunkirk”
“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”
“The Post”
“The Shape of Water”

En İyi Film / Komedi veya Müzikal
“The Disaster Artist”
“Get Out”
“The Greatest Showman”
“I, Tonya”
“Lady Bird”

En İyi Yönetmen
Guillermo del Toro, “The Shape of Water”
Martin McDonagh, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”
Christopher Nolan, “Dunkirk”
Ridley Scott, “All the Money in the World”
Steven Spielberg, “The Post”

En İyi Erkek Oyuncu / Drama
Timothee Chalamet, “Call Me by Your Name”
Daniel Day-Lewis, “Phantom Thread”
Tom Hanks, “The Post”
Gary Oldman, “Darkest Hour”
Denzel Washington, “Roman J. Israel, Esquire”

En İyi Kadın Oyuncu / Drama
Jessica Chastain, “Molly’s Game”
Sally Hawkins, “The Shape of Water”
Frances McDormand, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”
Meryl Streep, “The Post”
Michelle Williams, “All the Money in the World”

En İyi Erkek Oyuncu / Komedi veya Müzikal
Steve Carell, “Battle of the Sexes”
Ansel Elgort, “Baby Driver”
James Franco, “The Disaster Artist”
Hugh Jackman, “The Greatest Showman”
Daniel Kaluuya, “Get Out”

En İyi Kadın Oyuncu / Komedi veya Müzikal
Judi Dench, “Victoria & Abdul”
Helen Mirren, “The Leisure Seeker”
Margot Robbie, “I, Tonya”
Saoirse Ronan, “Lady Bird”
Emma Stone, “Battle of the Sexes”

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Willem Dafoe, “The Florida Project”
Armie Hammer, “Call Me by Your Name”
Richard Jenkins, “The Shape of Water”
Christopher Plummer, “All the Money in the World”
Sam Rockwell, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Mary J. Blige, “Mudbound”
Hong Chau, “Downsizing”
Allison Janney, “I, Tonya”
Laurie Metcalf, “Lady Bird”
Octavia Spencer, “The Shape of Water”

En İyi Senaryo
Guillermo del Toro and Vanessa Taylor, “The Shape of Water”
Greta Gerwig, “Lady Bird”
Liz Hannah and Josh Singer, “The Post”
Martin McDonagh, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”
Aaron Sorkin, “Molly’s Game”

En İyi Animasyon Film
“The Boss Baby”
“The Breadwinner”
“Coco”
“Ferdinand”
“Loving Vincent”

En İyi Orijinal Şarkı
“Home” - “Ferdinand”
“Mighty River” - “Mudbound”
“Remember Me” - “Coco”
“The Star” - “The Star”
“This Is Me” - “The Greatest Showman”

En İyi Orijinal Müzik
Carter Burwell, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”
Alexandre Desplat, “The Shape of Water”
Jonny Greenwood, “Phantom Thread”
John Williams, “The Post”
Hans Zimmer, “Dunkirk”

Yabancı Dilde En İyi Film
“A Fantastic Woman”
“First They Killed My Father”
“In the Fade”
“Loveless”
“The Square”
Televizyon adaylıkları:

En İyi Dizi / Drama
“The Handmaid’s Tale”
“This Is Us”
“The Crown”
“Game of Thrones”
“Stranger Things”

En İyi Dizi / Komedi veya Müzikal
“Black-ish”
“Master of None”
“The Marvelous Mrs. Maisel”
“SMILF”
“Will & Grace”

En İyi Erkek Oyuncu / Drama
Sterling K. Brown, “This Is Us”
Freddie Highmore, “The Good Doctor”
Jason Bateman, “Ozark”
Bob Odenkirk, “Better Call Saul”
Liev Schreiber, “Ray Donovan”

En İyi Kadın Oyuncu / Drama
Claire Foy, “The Crown”
Maggie Gyllenhaal, “The Deuce”
Katherine Langford, “13 Reasons Why”
Elisabeth Moss, “The Handmaid’s Tale”
Caitriona Balfe, “Outlander”

En İyi Erkek Oyuncu / Komedi veya Müzikal
Anthony Anderson, “Black-ish”
Kevin Bacon, “I Love Dick”
Eric McCormack, “Will & Grace”
Aziz Ansari, “The Master of None”
William H. Macy, “Shameless”

En İyi Kadın Oyuncu / Komedi veya Müzikal
Alison Brie, “GLOW”
Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”
Pamela Adlon, “Better Things”
Issa Rae, “Insecure”
Frankie Shaw, “SMILF”

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Laura Dern, “Big Little Lies”
Ann Dowd, “The Handmaid’s Tale”
Chrissy Mentz, “This Is Us”
Michelle Pfeiffer, “The Wizard of Lies”
Shailene Woodley, “Big Little Lies”

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
David Harbour, “Stranger Things”
Alfred Molina, “Feud: Bette and Joan”
Alexander Skarsgard, “Big Little Lies”
Christian Slater, “Mr. Robot
David Thewlis, “Fargo”

En İyi Mini Dizi veya Televizyon Filmi
American Crime
American Horror Story: Hotel
Fargo
Flesh & Bone
Wolf Hall

En İyi Kadın Oyuncu / Mini Dizi veya Televizyon Filmi
Jessica Biel, “The Sinner”
Nicole Kidman, “Big Little Lies”
Jessica Lange, “Feud: Bette and Joan”
Susan Sarandon, “Feud: Bette and Joan”
Reese Witherspoon, “Big Little Lies”

En İyi Erkek Oyuncu / Mini Dizi veya Televizyon Filmi
Robert De Niro, “The Wizard of Lies”
Jude Law, “The Young Pope”
Kyle MacLachlan, “Twin Peaks”
Ewan McGregor, “Fargo”
Geoffrey Rush, “Genius”

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dwdark 1 yıl
Bakalım Fatih Akın'ın filmi "In the Fade" ödülü alabilecek mi.Film hakkında iyi yorumlar vardı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Don Atari 1 yıl
Ayla filmi küme düşmüş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Surfing with the Alien 1 yıl
Fullerim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Teddy Death 1 1 yıl
yılın dizisi Westworld ün bu yıl ödül alamamasını geçtim artık aday bile göstermiyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lionel Fusco 1 yıl
Televizyon dünyasında This is us kadar büyük bir balon görmedim. Ayrıca Blade Runner 2049’ın ödül almasını bekliyordum, aday bile değil.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WISDOM 1 yıl Lionel Fusco
Lionel Fusco
Televizyon dünyasında This is us kadar büyük bir balon görmedim. Ayrıca Blade Runner 2049’ın ödül almasını bekliyordum, aday bile değil.

neden balon olduğunu düşünüyorsun
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ByBaterist 1 yıl
winter is coming.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
waynei 1 yıl
Shade of Water'i bekliyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nirvana. 1 yıl
Şu aday olan filmleri ödülü kazanmadan duyan var mıdır acaba... Dunkirk hariç tutuyorum bu seferlik.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ron Swanson 1 yıl Nirvana.
Daha vizyona girmedikleri için duymamış olabilirsin ama biraz takip etsen görürdün büyük ihtimal. Mesala ben şu hariç diğerlerini biliyorum.
"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2210 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sinema, diziler ve
9 etiket daha Altın Küre Golden Globes Altın Küre Ödülleri 75th golden globes 75. altın küre ödülleri 2018 altın küre Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Adobe Lightroom CC artık fotoğrafları yapay zekayla otomatik olarak düzenleyebiliyor 1 yıl Mini, 2021 yılı için yeni bir SUV hazırlıyor 1 yıl Starbucks'ın ücretsiz Wi-Fi hizmetinin de bir bedeli varmış 1 yıl Ayasofya ve Sultanahmet, Star Wars mimarisine ilham olmuş 1 yıl 22.yüzyıla güç vermesi beklenen teknolojiler 1 yıl Twitter’da sıralı gönderi dönemi başlıyor 1 yıl Otoyollara gürültü perdesi ve ses yutan asfalt geliyor 1 yıl Star War: The Last Jedi ile ilgili ilk yorumlar paylaşıldı 1 yıl Türkiye'de Bitcoin: Yasal mı değil mi? 1 yıl Büyük sıçrama: Litecoin bir haftada yüzde 240 değer kazandı! 1 yıl Global silah satışları 5 yıl sonra artışa geçti: Aselsan ve TAI hızlı yükseliyor! 1 yıl 2017'de Google'da en çok arananlar 1 yıl Bitcoin'den vergi alınması için çalışmalar başladı 1 yıl Türkiye’nin ilk sürücüsüz metro hattı 15 Aralık’ta açılacak 1 yıl Ubuntu geliştiricisi artık milyarder 1 yıl Toshiba, araçlara yönelik çok hızlı NAND bellek geliştirdi 1 yıl Opera'nın Android sürümü yeni kullanıcı arayüzüne sahip oldu 1 yıl SpaceX, bugün tekrar kullanılabilirlikte yeni bir ilke imza atmaya hazırlanıyor 1 yıl Netflix’te günde 140 milyon saat içerik izleniyor 1 yıl İslam'a uygun Bitcoin geliyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN 2018 Altın Küre Ödülleri için adaylar açıklandı Sonraki Boğaziçi Üniversitesi siber güvenlik kampı başlıyor 1 yıl Eski Facebook yöneticisi: "Programlandığınızın farkında değilsiniz, toplumun temellerini yıkıyoruz." 1 yıl Galaxy S9 en hızlı şarj edilen akıllı telefon olabilir 1 yıl Siyasilerden "Bitcoin borsası kuralım" önerisi 1 yıl Google’dan yapay zeka destekli üç yeni fotoğrafçılık uygulaması 1 yıl Samsung Galaxy S9 daha gelişmiş Iris tarayıcısına sahip olacak 1 yıl İklim değişikliği rüzgar enerjisini olumsuz etkileyebilir 1 yıl Kablosuz hızlı şarj "Samsung EP-PG950 şarj standı" inceleme videosu 1 yıl 6 yaşındaki çocuk oyuncak inceleyerek YouTube'dan 11 milyon dolar kazandı 1 yıl Samsung Galaxy kullanıcıları iPhone kullanıcılarından daha mutlu 1 yıl ABD Sermaye Piyasası Kurulu'ndan kripto para uyarısı 1 yıl Assassin's Creed IV: Black Flag, PC için ücretsiz! 1 yıl BDDK araç kredilerinin eşik değerini iki katına çıkardı 1 yıl Turkcell’de dijital dönüşüm ve sanal asistan dönemi 1 yıl Arkadaşlarınızın ne yaptığını görebildiğiniz Facebook Ticker modülü kaldırılıyor 1 yıl HTC halen mali durumunu toparlayamadı 1 yıl Synaptics, dünyanın ilk ekrana gömülü parmak izi sensörünü duyurdu! 1 yıl Google Haritalar toplu taşımadan ne zaman ineceğinizi haber verecek 1 yıl Ryzen işlemciler için Gigabyte X399 Designare EX anakart 1 yıl Rcoket Lab roketini canlı yayında fırlatacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim