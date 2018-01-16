Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2018 Detroit Otomobil Fuarı'nın dikkat çeken modelleri

Detroit Otomobil Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. 28 Ocak tarihine kadar sürecek fuarda yaklaşık 50 adet otomotivin dünya prömiyeri yapıldı. İşte fuarın ilgi çeken otomobilleri:
1 yıl
5,1b
2
6
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

2018 Detroit Otomobil Fuarı'nın dikkat çeken modelleri
Tam Boyutta Gör

Detroit Auto Show ya da resmi adıyla North American International Auto Show başladı. NAIAS, 28 Ocak tarihine kadar kapılarını ziyaretçilerine açık tutacak. Bu sene 100’e yakın yeni otomotiv sergilenecek.

Fuarda yaklaşık 50 adet dünya prömiyeri yapılacak. Lexus LF-1, Toyota Avalon, Mercedes-Benz G-Class, Rolls Royce, Ford Mustang Bullitt ve daha pek çok otomobil ilk kez sergileniyor.

Fuarda en az otomobiller kadar Mercedes G-serisi araçlarının tanıtımını yapan Arnold Schwarzenegger ve Ford Mustang Bullitt'in tanıtımını yapan Steve McQueen’in torunu Molly McQueen de konuşulanlar arasındaydı.

Yenilenen Mercedes-Benz G-Serisi, LED teknolojisine sahip ön farlar, gelişmiş sürüş yardım sistemleri, yeni renk seçeneklerine sahip deri döşemeler ile kaliteli iç mekân ve yeni yürüyen aksam olmak üzere oldukça kapsamlı bir donanım sunuyor.

Alman otomotiv devi Volkswagen ise Kuzey Amerika’da tutulan modellerden VW Jetta’nın yedinci neslini tanıttı. MQB platformu üzerine inşa edilen Jetta, tasarımsal anlamda Audi’den esintiler taşıyor. Güney Koreli üretici Kia ise Cerato’nun yeni modelini sergiledi.

Detroit Otomobil Fuarı’nın dikkat çeken otomobillerini galeriden görüntüleyebilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cadillaccts 1 yıl
Allahtan internet var resimler videolar varda bu güzelliklere ulaşabiliyoruz.
birde onlar olmasa haberimiz bile olmayacak böyle arabalardan.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Farmer Jax 1 yıl
Yahu fotoğraflara mobil sürümde bakamıyorum. Yorumumu neden sildiniz ki?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 1 yıl
G serisi fuarin yildizi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barni Moloztaş 1 yıl
Şu Mustang'ın güzelliğe bak
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pipisipispis 1 yıl Barni Moloztaş
Aynen hocam. Bi bu bi de camaro
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Samsung Galaxy S6 için Android 8.0 güncellemesi yakında geliyor 1 yıl Kripto paralarda büyük çöküş, sıfır iddiaları gerçek olacak mı? 1 yıl BTK’dan Wikipedia’ya yanıt: "İlgili içerikler kaldırılmadı" 1 yıl Meizu M6s tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 1 yıl Yeni Nissan Leaf'in ön siparişleri 13.000'i geçti 1 yıl Microsoft'tan önemli adım: Denetim Masası tarih oluyor 1 yıl Atom Karınca gibi bilgisayarlar 1 yıl Samsung da çentik tasarımına sıcak bakıyor 1 yıl YouTube kanal sahiplerine kötü haber, para kazanma zorlaştı 1 yıl Çekilen araçların nerede olduğu bilgisi anlık bildirim ile cebinizde 1 yıl Wikipedia’dan isyan: “Makaleler değişti, erişim yasağı neden devam ediyor? 1 yıl Asus yönlendiriciler için AiMesh teknolojisi geliyor 1 yıl Telefona dönüşen akıllı saat: Shell 1 yıl Samsung’un Metal 12 tasarım anlayışı telefonlara ve saatlere de geliyor 1 yıl 2019 model iPhone X'da daha küçük bir çentik görebiliriz 1 yıl 2017, havacılık tarihinin en güvenli yılı oldu 1 yıl Quika gelişmekte olan ülkelere ücretsiz uydu internet sağlayacak 1 yıl Samsung Galaxy S9'un piyasaya çıkış tarihi sızdırıldı 1 yıl Dizüstü bilgisayara hükmedin 1 yıl Tag Heuer dünyanın en pahalı Android Wear akıllı saatini satışa sundu 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN 2018 Detroit Otomobil Fuarı'nın dikkat çeken modelleri Sonraki AMD Radeon RX Vega mobile gelebilir 1 yıl Yapay zeka Corti kalp krizini telefon görüşmesinden tespit ediyor 1 yıl Samsung Galaxy S9 serisi aynı batarya ile daha uzun kullanım süresi sunacak 1 yıl ABD'de bir güvenlik sistemleri şirketi TRON ile ödeme almaya başladı 1 yıl Star Wars Rivals ile bire bir mücadeleler başlıyor 1 yıl iPhone'ları bilerek yavaşlatan Apple'ın başı ağrımaya devam ediyor 1 yıl Oppo R9s Çin’de iPhone’u geçti “en çok satan” oldu 1 yıl ASELSAN'dan uzun menzilli savunma sistemi açıklaması 1 yıl 2018 model Kia Cerato resmen tanıtıldı 1 yıl Motorola'dan akıllı telefonları için klavye 1 yıl Elon Musk'ın Roadster'ını Mars'a taşıyacak olan roket bugün ilk kez ateşlenecek 1 yıl Kripto para fiyatları tepetaklak: Bitcoin bir saatte eridi 1 yıl Intel’in 64-katmanlı yeni 3D NAND SSD modelleri ortaya çıktı 1 yıl PC satışları yıllar sonra ilk kez yükseldi 1 yıl Intel kendi grafik birimi için kolları sıvadı 1 yıl Virgin Galactic, uzay turizmini bu yıl içerisinde başlatmayı hedefliyor 1 yıl LG CEO'su emretti: G7 sıfırdan tasarlanacak! 1 yıl Skoda Karoq'a yoğun talep var: Çek marka ikinci üretim hattını açtı 1 yıl OnePlus’ın sitesi hacklendi: Kredi kartı bilgileri ele geçirildi 1 yıl Xiaomi tarihi borsa hamlesi için çalışmalarını hızlandırdı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim