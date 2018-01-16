2018 Detroit Otomobil Fuarı'nın dikkat çeken modelleri

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Detroit Auto Show ya da resmi adıyla North American International Auto Show başladı. NAIAS, 28 Ocak tarihine kadar kapılarını ziyaretçilerine açık tutacak. Bu sene 100’e yakın yeni otomotiv sergilenecek.

Fuarda yaklaşık 50 adet dünya prömiyeri yapılacak. Lexus LF-1, Toyota Avalon, Mercedes-Benz G-Class, Rolls Royce, Ford Mustang Bullitt ve daha pek çok otomobil ilk kez sergileniyor.

Fuarda en az otomobiller kadar Mercedes G-serisi araçlarının tanıtımını yapan Arnold Schwarzenegger ve Ford Mustang Bullitt'in tanıtımını yapan Steve McQueen’in torunu Molly McQueen de konuşulanlar arasındaydı.

Yenilenen Mercedes-Benz G-Serisi, LED teknolojisine sahip ön farlar, gelişmiş sürüş yardım sistemleri, yeni renk seçeneklerine sahip deri döşemeler ile kaliteli iç mekân ve yeni yürüyen aksam olmak üzere oldukça kapsamlı bir donanım sunuyor.

Alman otomotiv devi Volkswagen ise Kuzey Amerika’da tutulan modellerden VW Jetta’nın yedinci neslini tanıttı. MQB platformu üzerine inşa edilen Jetta, tasarımsal anlamda Audi’den esintiler taşıyor. Güney Koreli üretici Kia ise Cerato’nun yeni modelini sergiledi.

Detroit Otomobil Fuarı’nın dikkat çeken otomobillerini galeriden görüntüleyebilirsiniz.