2018 Megane R.S. testler esnasında görüntülendi

Dördüncü jenerasyon Megane'ın hatchback, sedan ve estate versiyonlarının duyurulmasının ardından gözler serinin en hırçın versiyonu olan Megane R.S.'e çevrilmiş durumda. 2018 yılında yollarda olması beklenen aracın testleri Renault tarafından başlamış durumda.

Yeni ortaya çıkan görüntülerde Megane R.S. prototipi olması muhtemel olan araç Megane GT görüntüsü altında yol testinden geçiyor. Dıştan bakınca Megane GT olarak gözüken araca detaylı bakınca ise arka tamponun ortasında yer alan çift egzoz çıkışı ve Brembo marka frenler aracın Megane R.S. prototipi olduğu düşüncesini ortaya çıkarıyor.

Pek çok farklı kaynaktan gelen bilgiye göre 4 silindir turbo beslemeli olacak aracın şu anki rakipleriyle mücadele edebilmek için en az 300 beygir gücünde olması bekleniyor. Şu anda coupe olarak satılan araç yeni jenerasyonda Megane Coupe'nin üretilmeyecek olmasından dolayı yalnızca hatchback versiyon olarak üretilecek. Şu anki jenerasyonda sadece manuel vites seçeneği sunulurken yeni Megane R.S. ile birlikte çift kavralamalı EDC ve manuel şanzıman arasında seçim yapmak mümkün olacak.

Megane GT'de kullanılan dört tekerden kontrol sistemi 4Control'ün de kullanılacağı yeni Megane R.S.'in Golf GTI Clubsport S'den Nurburgring pist rekoru bayrağını devralması bekleniyor.

http://www.caradvice.com.au/462636/2018-renault-megane-rs-spied-testing/