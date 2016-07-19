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2018 Megane R.S. testler esnasında görüntülendi

Renault'nun Honda Civic Type R, Ford Focus RS, Volkswagen Golf GTI Clubsport S gibi araçlara rakip olarak geliştirdiği Megane ailesinin hırçın versiyonu Megane R.S. tesler esnasında görüntülendi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,6b
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20
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Dördüncü jenerasyon Megane'ın hatchback, sedan ve estate versiyonlarının duyurulmasının ardından gözler serinin en hırçın versiyonu olan Megane R.S.'e çevrilmiş durumda. 2018 yılında yollarda olması beklenen aracın testleri Renault tarafından başlamış durumda.
Yeni ortaya çıkan görüntülerde Megane R.S. prototipi olması muhtemel olan araç Megane GT görüntüsü altında yol testinden geçiyor. Dıştan bakınca Megane GT olarak gözüken araca detaylı bakınca ise arka tamponun ortasında yer alan çift egzoz çıkışı ve Brembo marka frenler aracın Megane R.S. prototipi olduğu düşüncesini ortaya çıkarıyor.
Pek çok farklı kaynaktan gelen bilgiye göre 4 silindir turbo beslemeli olacak aracın şu anki rakipleriyle mücadele edebilmek için en az 300 beygir gücünde olması bekleniyor. Şu anda coupe olarak satılan araç yeni jenerasyonda Megane Coupe'nin üretilmeyecek olmasından dolayı yalnızca hatchback versiyon olarak üretilecek. Şu anki jenerasyonda sadece manuel vites seçeneği sunulurken yeni Megane R.S. ile birlikte çift kavralamalı EDC ve manuel şanzıman arasında seçim yapmak mümkün olacak.
Megane GT'de kullanılan dört tekerden kontrol sistemi 4Control'ün de kullanılacağı yeni Megane R.S.'in Golf GTI Clubsport S'den Nurburgring pist rekoru bayrağını devralması bekleniyor.

http://www.caradvice.com.au/462636/2018-renault-megane-rs-spied-testing/ Yorum Yaz
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YokCrysis 3 yıl en beğenilen
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10 sene önce adamlar yapmış dayı
Abimi gazlayıp bir tane aldırsam ne güzel olur
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İyotluTuz 3 yıl
reno da şunun gibisi gelmedi bana göre...
2003 clio v6.
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metekmete 3 yıl
GÖRMEK GÜZELDE AH ŞU ÖTV+ KDV İNSALCIL OLSA BİR ARABAYA 2 ARABA PARASINDAN DAHA FAZLASINI VERMESEK.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
tabanı çok düşük ! gibi !
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interwap 3 yıl
Arkadan iyi
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vamp 3 yıl
Acaba bir gün şu markanın modellerini beğenebilecek miyim? Özellikle far dizaynları iğrenç geliyor
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LastShip 3 yıl
Futuristik bi tasarim cizgisinde ilermeye calisirken ortaya ne idugu belirsiz sacma sapan birsey cikmis.
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YokCrysis 3 yıl
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10 sene önce adamlar yapmış dayı
Abimi gazlayıp bir tane aldırsam ne güzel olur
1 Yanıt Yanıtla +8
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fxmaster 3 yıl
Hatcback olması olumlu bir gelişme olarak görüyorum.Günlük hayatta da kullanım pratikliği iyi olacak.acaba 300 beygir gücündeki motorun silindir hacmi,tüketim ve hızlanma değerleri nasıl?
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Master_Evil 3 yıl
şekil olarak iyi ama gerisine bakacağız
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kemalboran 3 yıl
Mazda 3 MPS, 2,5 litre turbo motoruyla bu sınıftaki tüm araçları gömecek. Ama bizde fiyatı katmerli olur.

Şu anda da Honda Civic Type-R gibi bir araç varken bunu tercih etmezdim.
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zwanzig 3 yıl
Donanımhaber'de otomobil haberleri göremiyorduk.Şaşırdım görünce.Umarım bu tip haberlerin devamı gelir.
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neo01470 3 yıl
Tek tek bakınca güzel ama bir bütün halinde anlamsız duran bir tasarımı var
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