Tesla Semi'nin rakibi Nikola One yollarda gövde gösterisi yaptı

Tesla geçtiğimiz Aralık ayında elektrikli tırı Semi ile Nikola One'ı gölgede bırakmış olabilir ancak hidrojenli elektrikli tırın geliştirilmesine devam ediliyor.

Ayrıca Bkz.

"Rimac, Tesla Roadster'a rakip otomobilinin teaser videosunu yayınladı"

Nikola Motor Company hali hazırda Bosch ile ortaklık kurmuş durumda ve 2021 yılına kadar piyasaya Nikola One ve Nikola Two olmak üzere iki elektrikli tır süreceğini iddia ediyor. Bunun öncesinde ise Nikola One gelecek yıl test amacıyla yollara çıkacak.

Şirket tarafından yayınlanan yeni bir video sayesinde fütüristik tarzı ile arkasındaki büyük römorku çeken Nikola One'ı yollarda boy gösterirken görüyoruz. Şirket piyasaya süreceği modellerin yük, hızlanma, durma, güvenlik ve diğer özellikler bakımından herhangi bir yarı tırın performansını geçeceğini iddia ediyor.

Özel bir leasing programıyla satılacaklar

Nikola One, yaklaşık 1.000 beygir güç üretebilen elektrik motoruyla kombine edilmiş bir hidrojen yakıt hücresi ve 320 kWh büyüklüğünde lityum iyon pile sahip. Şu anki haliyle 805 ila 1.609 km arasında bir menzil sunuyor. Ayrıca yük altındayken 0'dan 100 kilometre hıza 30 saniye gibi bir sürede çıkabildiğini de belirtelim.

Şirket, Nikola One ve Nikola Two'yu 5.000 ile 7.000 dolar arasında değişen fiyatlarla özel bir leasing programı kapsamında 72 aylık paketler halinde sunmayı planlıyor. Üstelik sınırsız kilometre ve ücretsiz hidrojen yakıtıyla beraber. Araç sahipleri her 72 ay veya 1.6 Milyon kilometrede araçlarını ücret ödemeden yenisiyle değiştirebilecek.

https://www.youtube.com/watch?v=IAToxJ9CGb8