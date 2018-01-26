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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla Semi'nin rakibi Nikola One yollarda gövde gösterisi yaptı

Nikola Motor Company ve Bosch ortaklığı ile asfalta inmeye hazırlanan hidrojenli elektrikli tır Nikola One, gerçek yollarda ortaya çıktı. İşte 2021'de piyasada olacak aracın en son görüntüleri...
1 yıl
6,2b
1
11
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Tesla geçtiğimiz Aralık ayında elektrikli tırı Semi ile Nikola One'ı gölgede bırakmış olabilir ancak hidrojenli elektrikli tırın geliştirilmesine devam ediliyor.
Ayrıca Bkz. "Rimac, Tesla Roadster'a rakip otomobilinin teaser videosunu yayınladı"
Nikola Motor Company hali hazırda Bosch ile ortaklık kurmuş durumda ve 2021 yılına kadar piyasaya Nikola One ve Nikola Two olmak üzere iki elektrikli tır süreceğini iddia ediyor. Bunun öncesinde ise Nikola One gelecek yıl test amacıyla yollara çıkacak.
Şirket tarafından yayınlanan yeni bir video sayesinde fütüristik tarzı ile arkasındaki büyük römorku çeken Nikola One'ı yollarda boy gösterirken görüyoruz. Şirket piyasaya süreceği modellerin yük, hızlanma, durma, güvenlik ve diğer özellikler bakımından herhangi bir yarı tırın performansını geçeceğini iddia ediyor.

Özel bir leasing programıyla satılacaklar

Nikola One, yaklaşık 1.000 beygir güç üretebilen elektrik motoruyla kombine edilmiş bir hidrojen yakıt hücresi ve 320 kWh büyüklüğünde lityum iyon pile sahip. Şu anki haliyle 805 ila 1.609 km arasında bir menzil sunuyor. Ayrıca yük altındayken 0'dan 100 kilometre hıza 30 saniye gibi bir sürede çıkabildiğini de belirtelim.
Şirket, Nikola One ve Nikola Two'yu 5.000 ile 7.000 dolar arasında değişen fiyatlarla özel bir leasing programı kapsamında 72 aylık paketler halinde sunmayı planlıyor. Üstelik sınırsız kilometre ve ücretsiz hidrojen yakıtıyla beraber. Araç sahipleri her 72 ay veya 1.6 Milyon kilometrede araçlarını ücret ödemeden yenisiyle değiştirebilecek.

https://www.youtube.com/watch?v=IAToxJ9CGb8 Yorum Yaz
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bypangea 1 yıl en beğenilen Barni Moloztaş
Rekabet olsun diye Tesla kendine şirket kurmuş diye düşünüyorum.
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AKTeknisyen 1 yıl
Nicola Tesla ne büyük adammış yahu.
Adamın yaptıkları bir yana adamın adından ve soy adından devasa büyüklükte şirketler çıkıyor :D
1 Yanıt Yanıtla +21
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OverClocK1ng 1 yıl hazarRS
hazarRS
Şu adamın adının varyasyonlarını daha kaç şirket kullanacak acaba? İyice zorlamaya gitmesin bir süre sonra da! Nicola Edison Motor Company gibi...

Nicola Tesla ile birlikte Aşağılık Edison'un adını aynı cümle içinde kullanmayalım...
hazarRSŞu adamın adının varyasyonlarını daha kaç şirket kullanacak acaba? İyice zorlamaya gitmesin bir süre sonra da! Nicola Edison Motor Com...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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Mendieta58 1 yıl
Biri ismini diğeri soyismini kullanıyor,yarin bi sirket cikacak direk nicola tesla ismiyle piyasaya girecek tam olacak
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BekirTemel 1 yıl
tesla bu konunun apple ı olacak
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KaleyDeskop 1 yıl
şimdi ben tesla diye bir şirket kursam bu elon telif hakkı benim der mi :D
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10ff 1 yıl
bu iş iyi tuttu. grahambel diye de traş makinesi mi üretsem acaba?
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hazarRS 1 yıl
Şu adamın adının varyasyonlarını daha kaç şirket kullanacak acaba? İyice zorlamaya gitmesin bir süre sonra da! Nicola Edison Motor Company gibi...
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OverClocK1ng 1 yıl hazarRS
hazarRS
Şu adamın adının varyasyonlarını daha kaç şirket kullanacak acaba? İyice zorlamaya gitmesin bir süre sonra da! Nicola Edison Motor Company gibi...

Nicola Tesla ile birlikte Aşağılık Edison'un adını aynı cümle içinde kullanmayalım...
1 Yanıt Yanıtla +9
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AKTeknisyen 1 yıl
Nicola Tesla ne büyük adammış yahu.
Adamın yaptıkları bir yana adamın adından ve soy adından devasa büyüklükte şirketler çıkıyor :D
1 Yanıt Yanıtla +21
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BOLDVIPER 1 yıl AKTeknisyen
büyük olmaz olurmu hocam, radyasyon konusunda çalışmaları, elektromanyetik ve elektrik üzerindeki çalışmaları
bir elektrik mühendisi değilim, ama giriş seviye elektrik vs dersleri aldım. ve işin içine girince görüyosunki bu işin matematiği ayrı, fikirleri ayrı. adam çağ yaratmış resmen yaptıklarıyla
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Barni Moloztaş 1 yıl
Nicola tesla
1 Yanıt Yanıtla +1
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bypangea 1 yıl Barni Moloztaş
Rekabet olsun diye Tesla kendine şirket kurmuş diye düşünüyorum.
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