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2018 Model Yeni Nesil Mercedes A-Sınıfı kameralara yakalandı

2018 yılında yollara çıkması beklenen Mercedes-Benz'in kompakt otomobili A, Almanya'da kameralara yakalandı. Araçta yeni teknolojiler, prizli bir model ve dokuz ileri çift kavrama şanzıman olacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
10,4b
1
19
Otomobil Teknolojileri
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Mercedes-Benz'in 2018'in son çeyreğinde yollara çıkması planlanan yeni kompakt sınıf otomobili A'nın prototipleri Almanya sokaklarında kamuflaj içinde test edilirken kameralara yakalandı. Dördüncü jenerasyonu yollara çıkacak olan yeni A-Sınıfı'nın iki yıllık detaylı bir test ve geliştirme programı kapsamında denemeleri yapılıyor.
Mercedes-Benz'in ürün gamında giriş modeli görevi görecek olan W177 kod adlı yeni A-Sınıfı büyük ölçüde yenilenmiş. Audi A3 ve BMW 1 modelleriyle rekabet edecek olan modelin elden geçirilen platformunun adı MFA2. Renault ile ortak çalışmalar sonucunda geliştirilen MFA2 platformu, halihazırda kullanılmakta olan MFA1 platformunun geliştirilmiş hali. Alüminyum taban sacı kullanılan yeni platformda ağırlığın azaltılması ve rijiditenin artırılması hedeflenmiş.
Fotoğraflardan da görüldüğü üzere MFA2 platformu, MFA1 ile kıyaslandığında daha uzun aks aralığına ve daha geniş iz mesafesine sahip. Artan boyutların, şu anda piyasada olan üçüncü nesil A-Sınıfı'nın oldukça fazla eleştirilen sınırlı arka koltuk ve bagaj alanını genişleteceği düşünülüyor.
Yeni A-Sınıfı'nın temeli olacak olan MFA2 platformunun aynı zamanda başka otomobillere de temel oluşturması bekleniyor. Bu otomobiller arasında yeni nesil B-Sınıfı, CLA, CLA Shooting Brake, GLA'nın yanı sıra Çin'de satılacak olan Audi A3 Sedan ve GLB ismi altında satışa sunulacak olan başka bir SUV model de bulunuyor. MFA2 platformunun Renault, Nissan ve Infiniti'nin değişik modellerinde de kullanılması bekleniyor.
Yeni A-Sınıfı'nın motor seçeneklerinin merkezinde Renault ve Mercedes-Benz ortaklığında geliştirilen motorların yer alması bekleniyor. 1,6 ve 2,0 litre benzinli motorların yanında 1,5 ve 2,0 litre dizel motorlar yeni araçta yerlerini alacaklar. 2,0 litre dizel motor, E-Sınıfı'nda da kullanılan alüminyum bloklu OM654 modeli. Her motorun ayrı güç çıkışlarına sahip olacağı yeni A-Sınıfı'nda toplamda 10 farklı motor-güç seçeneği bulunacak.
Tüm bunların yanında, A-Sınıfı ilk kez prizli hibrit modeliyle de satışa sunulacak. Lityum pillerin Mercedes-Benz'in alt firması olan Accumotive tarafından tedarik edileceği otomobilin sadece elektrikle 50 km'lik bir menzil sunması planlanıyor. Hibrit modelin üstündeki sır perdeleri henüz tam olarak aralanmamış olsa da, Alman otomobil markasının mühendislerinin iki farklı tip üzerinde çalıştığı düşünülüyor: Ön aksa gücünü aktaracak olan, enine yerleştirilmiş motor ve vites kutusu arasında bulunan bir varyasyon ve arka aksa dahil edilmiş, gücünü arka tekerleklere ileten bir elektrikli motor.
Motorlar hem 6 ileri manuel şanzımanla hem de 9 ileri çift kavramalı şanzımanla eşleştirilebilecek. Yeni 9 ileri çift kavrama şanzıman, Mercedes-Benz'in halihazırda kullanılmakta olan 7 ileri çift kavramalı şanzımanının yerini alacak ve firmanın Hedelfingen fabrikasında Almanya'da üretilecek. Şanzımanın 500 Nm torka dayanabilmesi öngörülüyor.
A3 Quattro ve BMW 1 xDrive modelleriyle rekabet edebilmek için yeni A-Sınıfı'nın 4Matic ismi taşıyan dört tekerlekten çekişli modellerinin de önden tekerlekten çekişli modellerin yanında piyasaya sunulması bekleniyor.
Yeni A-Sınıfı'nın dışı gibi içinin de büyük ölçüde değişmesi bekleniyor. Opsiyonel olarak dijital ekranın sunulacağı iç mekanda yüksek derecede iyileştirilmiş Command Infotainment sisteminin yer alması bekleniyor. Araçta SIM kart kullanan kablosuz ağ, Apple Car Play ve Android Auto uyumluluklarının da olması bekleniyor.
Giriş seviyesi Mercedes-Bezn'in, E-Sınıfı ile aynı elektronik platformu kullanması bekleniyor. Star 2.3 adı verilen sistem stereo kamera fonksiyonuna ve dolayısıyla yeni sürücü asistanı fonksiyonlarını bünyesinde barındıracak.

http://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/2018-mercedes-benz-class-prototype-reveals-larger-boot Yorum Yaz
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kesbi 3 yıl en beğenilen
A serisi pahalı megan zaten. Ben en çok dacia gibi yuvarlak iç havalandırma kanallarına ve sonradan takma gibi duran 100 liralık gps ekranına sinir oluyorum.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
A serisi pahalı megan zaten. Ben en çok dacia gibi yuvarlak iç havalandırma kanallarına ve sonradan takma gibi duran 100 liralık gps ekranına sinir oluyorum.
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1 Yanıt Yanıtla +10
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BekirTemel 3 yıl
reno clio 2
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Colouse 3 yıl
Önden BMW, yandan 308, arkadan Alfa Romeo :d
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Dahi Olalım 3 yıl
2017 yi atladılar mı?
Yoksa 2017 modeli çıkmayacak mı?
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sarıkanaryam 3 yıl
bunun ön kaputu ne öyle?
kamuflaj die birşeymi koymuşlar.
yanlardan çıkan bombeler nedir anlamadım
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canmania 3 yıl
canmania
Mercedes ve iğrenç kelimesini aynı cümlede kullamanlar var??O iğrenç dediğiniz arabayı çok değil bir defa kullanın bakalım bi daha başka araba sürmek gelecek mi içinizden Bayerische de üretilenler hariç ??

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canmania 3 yıl
Mercedes ve iğrenç kelimesini aynı cümlede kullamanlar var??
O iğrenç dediğiniz arabayı çok değil bir defa kullanın bakalım bi daha başka araba sürmek gelecek mi içinizden Bayerische de üretilenler hariç ??
1 Yanıt Yanıtla +3
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BARIŞ55 3 yıl canmania
canmania

Mercedes ve iğrenç kelimesini aynı cümlede kullamanlar var??
O iğrenç dediğiniz arabayı çok değil bir defa kullanın bakalım bi daha başka araba sürmek gelecek mi içinizden Bayerische de üretilenler hariç ??

Git kumda oyna. O arabaya o para verilene kadar bir sürü kullanışlı alternatif var.
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umut_baris 3 yıl
Ön taraf Bentley olmuş.
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001ATB 3 yıl
BekirTemel
reno clio 2

Ne alaka ?Clio yaklaşmayı bırak el bile sallayamaz A serisine, hiç kullandın mı da yorum yapıyorsun.
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BekirTemel 3 yıl 001ATB
Sen benim kullandığım araçları nerden bileceksin velev ki hiç aracı ömrümce görmedim gidip dış tasarımını bir başka araca benzetsem ne problem var tasarım yorumundan kalite düzeyini mi çıkarıyorsun yoksa? Bir yıldızı var onuda kapamışlar kamufule hali clioyu andırdı bende öyle dedim ne mahsur var bunda, mercedesin çöpü bile renoyu döver bunu bilmek için inanılmaz olmaya gerek yok ama şu var senin sahip olabildiğin en iyi araba a serisi olmalı ki bu kadar içerledin.
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jimhendrix 3 yıl
A sınifı ne hacı? Bu araba i10 rakibi mi?

A serisi olarak baslik degistirilmeli?
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SEO-Uzmanı 3 yıl
merak edilen tek şey bu araba darbeye dayanıklı mı !?
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Master_Evil 3 yıl
iç mekanı büyütmek için uğraşmışlar
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kesbi 3 yıl en beğenilen
A serisi pahalı megan zaten. Ben en çok dacia gibi yuvarlak iç havalandırma kanallarına ve sonradan takma gibi duran 100 liralık gps ekranına sinir oluyorum.
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make.believe 3 yıl kesbi
Bak bakalım yuvarlak havalandırma nerden geliyor

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reiss35 3 yıl
ne kadar bicimsiz bir araç olmuş o arka stoplar ne öyle ya mercedes dediğin zaman kendi çizgilerini belli eder hele arkada yan kelebeklerin olduğu kısıma bakın ön kaput kime cizdirmişler bunu merak ettim rezil ya
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heymannn 3 yıl reiss35
reiss35
ne kadar bicimsiz bir araç olmuş o arka stoplar ne öyle ya mercedes dediğin zaman kendi çizgilerini belli eder hele arkada yan kelebeklerin olduğu kısıma bakın ön kaput kime cizdirmişler bunu merak ettim rezil ya

Hocam arabada arka stop yok daha nerede gördünüz arka stopları.
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