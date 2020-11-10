2018 yılının sevilen filmlerinden A Quiet Place'in üçüncü filmi duyuruldu

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İlk filmi 2018 yılında yayınlanan ve gayet güzel yorumlar alan A Quiet Place ya da Sessiz Bir Yer serisinin üçüncü filmi duyuruldu ve yayın tarihi açıklandı. Ancak ne yazık ki filmde dair çok da fazla detay açıklanmadı.

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Deadline'ın haberine göre daha önce Take Shelter, Midnight Special ve Mud gibi filmlerin senaristi Jeff Nichols, A Quite Place 3 filminin senaristliğini ve yönetmenliğini üstlenecek. Filmin vizyon tarihi net olarak açıklanmadı ancak 2022 yılında yayınlanacağı açıklandı. Ayrıca ne yazık ki filmin hikayesi ile ilgili bir detay da açıklanmadı fakat söylenene göre ilk filmin yönetmeni ve başrolü olan John Krasinski'nin enteresan bir fikrinden yola çıkarak hikaye yazılacakmış.

2018 yılında başlayan serinin ikinci filmi de aslında bu yıl 19 Mart'ta vizyona girecekti ancak salgın sebebiyle ne yazık ki film birkaç kez ertelendi. İkinci filmin şu anda vizyon tarihi 23 Nisan 2021. İkinci filmin de yönetmenliğini John Krasinski üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Emily Blunt, Millicent Simmonds, Cillian Murphy, John Krasinski Noah Jupe ve Djimon Hounsou gibi isimler bulunuyor.

https://screenrant.com/quiet-place-3-spinoff-movie-release-date-2022/

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