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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2018 yılının sevilen filmlerinden A Quiet Place'in üçüncü filmi duyuruldu

    Bilim kurgu gerilim türündeki A Quiet Place ya da Sessiz Bir Yer serisinin üçüncü filmi duyuruldu. Ayrıca filmin çıkış yılı da açıklandı.
    1 gün
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    10
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2018 yılının sevilen filmlerinden A Quiet Place'in üçüncü filmi duyuruldu
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    İlk filmi 2018 yılında yayınlanan ve gayet güzel yorumlar alan A Quiet Place ya da Sessiz Bir Yer serisinin üçüncü filmi duyuruldu ve yayın tarihi açıklandı. Ancak ne yazık ki filmde dair çok da fazla detay açıklanmadı.

    Ayrıca Bkz. "Johnny Depp'in ayrılmasının ardından Fantastic Beasts 3'ün yeni vizyon tarihi açıklandı"

    Deadline'ın haberine göre daha önce Take Shelter, Midnight Special ve Mud gibi filmlerin senaristi Jeff Nichols, A Quite Place 3 filminin senaristliğini ve yönetmenliğini üstlenecek. Filmin vizyon tarihi net olarak açıklanmadı ancak 2022 yılında yayınlanacağı açıklandı. Ayrıca ne yazık ki filmin hikayesi ile ilgili bir detay da açıklanmadı fakat söylenene göre ilk filmin yönetmeni ve başrolü olan John Krasinski'nin enteresan bir fikrinden yola çıkarak hikaye yazılacakmış.

    2018 yılında başlayan serinin ikinci filmi de aslında bu yıl 19 Mart'ta vizyona girecekti ancak salgın sebebiyle ne yazık ki film birkaç kez ertelendi. İkinci filmin şu anda vizyon tarihi 23 Nisan 2021. İkinci filmin de yönetmenliğini John Krasinski üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Emily Blunt, Millicent Simmonds, Cillian Murphy, John Krasinski Noah Jupe ve Djimon Hounsou gibi isimler bulunuyor.



    https://screenrant.com/quiet-place-3-spinoff-movie-release-date-2022/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

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    30 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    47 dakika önce
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vasat bir yapımdı, anca şu yoklukta izlenebiliyor. 3. filmi duyurmak için bu ne acele! Önce 2. filmi vizyona sokup bir gişesine baksaydınız.
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    Romeo84 (Serhan Durmaz) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    2.film mart 2021 çıkışı
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    crazywinner3 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bok gibi filmdi açıkçası. Hiçbir yerinde gerildiğimi bile hissetmedim. Senaryo da aşırı mantıksızdı. Üçüncüsünü bırak ikincisinin çekilmiş olması bile saçmalık
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    AngelsTurkiye 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    İkinci bölüm hakkında haberi olan var mı ?
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    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Daha 2 çıkmadı bu ne hızdır
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Öyle aman aman bir film değildi.
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    SilentHunterHD 1 gün ( Mesaj Silindi ) 12 Angry Men
    neden o yaratıklar var hiç bahsetmediler
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    cand. 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Sessiz bir yer serisinin spinoffu sesli bir yer
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    Ussuz (mehmet ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bende diyorum ikincisi ne ara çıktı. Adamlar daha ikiyi çıkarmadan üçüncüyü duyurmuş
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    absamet (sems sems) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Ussuz
    2 normalde sinamaya girmiş olmalıydı. Covid sebebi ile ertelendi.
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