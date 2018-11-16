2019 BMW 330e plug-in hybrid tanıtıldı

2019’un yaz aylarında satışa sunulacak olan BMW 330e plug-in hybrid resmen tanıtıldı. Geçen seneki 330e’de kullanılan 2.0 litre turboşarjlı motoru kullanan araç, 182 beygir üreten benzinli motora eklenen 67 beygirlik elektrik motoru ile birlikte toplamda 249 beygir güç üretiyor. BMW’nin açıkladıklarına göre, önceki nesle göre hafifleyen kasa sayesinde elektrikli menzili 20 kilometre artan araç sadece elektrik gücü ile 60 kilometre yol alabiliyor, ayrıca CO2 emisyon değerleri de 39 g/km’ye düşürülmüş. Yakıt ekonomisi önceki modele göre artan araç 100 kilometrede 2 litre benzin yakıyor, sadece elektrik ile 110 km/s hıza çıkabiliyor. Eklenen bataryalar yüzünden aracın bagaj hacmi 105 litre azalarak 375 litreye düşmüş.

XtraBoost

BMW’nin araca eklediği yeni özelliklerden biri de XtraBoost modu. Sport modu seçildiği zaman aktifleşen XtraBoost modu toplam gücü 289 beygire çıkartıyor ve bu güç BMW’nin ZF ile birlikte geliştirdiği 8 ileri Steptronic şanzımanı ile arka tekerleklerden yere aktarılıyor. Bunun sayesinde de aracın 0-100 hızlanması 6 saniyede gerçekleşiyor. Aracın maksimum hızı ise 230 km/s ile limitlendirilmiş.

Ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı bilinmeyen araç İngiltere’de temmuz ayında £40,000’dan satışa sunulacak.

https://www.autoexpress.co.uk/bmw/3-series/105241/new-2019-bmw-330e-plug-in-hybrid-joins-line-up