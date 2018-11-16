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2019 BMW 330e plug-in hybrid tanıtıldı

Yeni 3 Serisi'nin tanıtılmasıyla heyecan yaratan BMW, modellerinin arasına 330e plug-in hybrid'i de ekliyor. Günümüz teknolojileri ile güncellenen araç 2019'un yaz aylarında satışa sunulacak.
6 ay
5,8b
1
21
Otomobil Teknolojileri
Yiğit Erdinç
Editör
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2019’un yaz aylarında satışa sunulacak olan BMW 330e plug-in hybrid resmen tanıtıldı. Geçen seneki 330e’de kullanılan 2.0 litre turboşarjlı motoru kullanan araç, 182 beygir üreten benzinli motora eklenen 67 beygirlik elektrik motoru ile birlikte toplamda 249 beygir güç üretiyor. BMW’nin açıkladıklarına göre, önceki nesle göre hafifleyen kasa sayesinde elektrikli menzili 20 kilometre artan araç sadece elektrik gücü ile 60 kilometre yol alabiliyor, ayrıca CO2 emisyon değerleri de 39 g/km’ye düşürülmüş. Yakıt ekonomisi önceki modele göre artan araç 100 kilometrede 2 litre benzin yakıyor, sadece elektrik ile 110 km/s hıza çıkabiliyor. Eklenen bataryalar yüzünden aracın bagaj hacmi 105 litre azalarak 375 litreye düşmüş.

 

XtraBoost

BMW’nin araca eklediği yeni özelliklerden biri de XtraBoost modu. Sport modu seçildiği zaman aktifleşen XtraBoost modu toplam gücü 289 beygire çıkartıyor ve bu güç BMW’nin ZF ile birlikte geliştirdiği 8 ileri Steptronic şanzımanı ile arka tekerleklerden yere aktarılıyor. Bunun sayesinde de aracın 0-100 hızlanması 6 saniyede gerçekleşiyor. Aracın maksimum hızı ise 230 km/s ile limitlendirilmiş.

Ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı bilinmeyen araç İngiltere’de temmuz ayında £40,000’dan satışa sunulacak.


https://www.autoexpress.co.uk/bmw/3-series/105241/new-2019-bmw-330e-plug-in-hybrid-joins-line-up Yorum Yaz
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superegoid 6 ay en beğenilen
Şu araba 40 bin sterlin..
1.500 sterlin alan bi ingiliz yaklaşık 2 senede alabilir..
Türkiyede herhalde 400 bin liradan aşağı gelmez..
1600 tl alan bi türk yaklaşııııııkkk..yani şimdi hesaplayamadım..allah ömür verirse alır ama niye almasın..
Ha bi de hani diyorlar ya " e orası almanya şekerim, bu araba orda üretiliyor, ondan ucuz"
Lan işte bak haberde ingiltere fiyatı verilmiş..oraya da ithal ediliyor bu araba..
Bu ingiliz hükümeti nasıl bir salak ki bu arabaya yüzde 150 vergi koymuyor..
Koysa ilk seçimde yolcu olur çünkü..
Her halk, türk halkı mı..en yüksek vergiyi koyanı,en az maaş vereni her defasında seçsin..
Şu araba 40 bin sterlin..1.500 sterlin alan bi ingiliz yaklaşık 2 senede alabilir..Türkiyede herhalde 400 bin liradan aşağı gelmez..1600 tl alan b...
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erci501 6 ay
40 lt benzinle 2000 km menzil
Ne yazık ki hayalini bile kuramıyoruz
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ferther 5 ay
plug-in-hybrid
Yani şebeke elektriği ile beslenebilen hibrit.
Volvolarda da var aynı teknoloji.
Olması gereken elektrik teknolojisi bu.
Şehir içinde sadece elektrik ile günlük ihtiyaçları benzin kullanmadan çözer.
Gerektiğinde ise benzinli motorun gücü ile menzil sorunu olmadan yol alırsın.
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zotacing 6 ay
Güzel teknoloji ama yine de böyle aptal işlere gerek yok.
320d veya 325d gibi efsaneler varken elektrik falan kimsenin umurunda olmaz.
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haberelectro 6 ay
Mercedes daha eski olmasına rağmen değerleri daha iyi.
C300e
13.5 kw batarya
2.0 211hp+122 hp ile 320 hp sistem gücü
700 Nm sistem torku
0-100 km 5.5 sn
Sadece elektrikle 130 km, hibrid kullanımda 250 km hız.
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DH Misafiri 6 ay
Düşünsenize şu araba Türkiye'de 40.000 e satılıyor.
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BlueDay_86 6 ay
BMW ye hibrit nasıl olur acaba sonuçta performans aracı
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vortex35 6 ay
haberelectro'nun konusu sandım girip hemen spam atıp çıkacaktım da neyse sakinim... [:\-]
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haberelectro 6 ay vortex35
C300e bundan iyi
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yalnizca 6 ay
Hybrid'ten ziyade Plug-in Hybrid mükemmel. Pil kapasitesi yüksek. Hayalimdeki araç teknolojisi. Keşke hyundai de getirse. Ötv KDV teşviki ile mükemmel olur.
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superegoid 6 ay en beğenilen
Şu araba 40 bin sterlin..
1.500 sterlin alan bi ingiliz yaklaşık 2 senede alabilir..
Türkiyede herhalde 400 bin liradan aşağı gelmez..
1600 tl alan bi türk yaklaşııııııkkk..yani şimdi hesaplayamadım..allah ömür verirse alır ama niye almasın..
Ha bi de hani diyorlar ya " e orası almanya şekerim, bu araba orda üretiliyor, ondan ucuz"
Lan işte bak haberde ingiltere fiyatı verilmiş..oraya da ithal ediliyor bu araba..
Bu ingiliz hükümeti nasıl bir salak ki bu arabaya yüzde 150 vergi koymuyor..
Koysa ilk seçimde yolcu olur çünkü..
Her halk, türk halkı mı..en yüksek vergiyi koyanı,en az maaş vereni her defasında seçsin..
Yanıtla +24
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zx636 6 ay
Bizde yerli araba yapıcaz diye kendimizi avutalım, ağzımızı ayıralım
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S.Vettel 6 ay
Bu hibrit teknolojisi iyi oldu gerçekten araçlar potansiyellerini yansıtıyor artık ama bize anca izlemek düşer
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Otomobil, BMW ve
6 etiket daha hibrit otomobiller 3 serisi 2019 bmw 3 serisi Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Yiğit Erdinç
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