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    2019'da 10 milyar dolar gişe hasılatı yapan Disney, sinema tarihine geçti

    Avengers: Endgame, The Lion King, Frozen 2 ve Captain Marvel gibi önemli filmler bu sene vizyona girmişti.
    2 gün
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    2019'da 10 milyar dolar gişe hasılatı yapan Disney, sinema tarihine geçti
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    Marvel Sinematik Evreni ve Star Wars gibi markaların sahibi olan Disney, gişe rekorlarını altüst etmeye devam ediyor. 2019 yılını şimdiye kadar inanılmaz verimli geçiren şirket, sadece 11 ay içerisinde 10 milyar dolar gişe hasılatına ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı.

    Disney şu anda çok açık bir farkla bir yıl içerisinde en yüksek gişe hasılatı elde eden stüdyo rekorunu elinde bulunduruyor. Şirket daha önce 2016 yılında 7,61 milyar dolar değerinde bilet satmış ve tarihin en verimli yılını geçirmişti. Yani 2019'da kendi rekorunu kırmış oldu.

    Disney'in son yıllarda beyaz perdede gösterdiği performans gerçekten de inanılmaz. Bir şirketin tek başına sinema sektörünü bu kadar ağır bir şekilde domine etmesi tarihte daha önce görülmemiş bir şey. Bu büyük başarının nedenleri olarak; Disney'in sektörün en büyük markalarına sahip olması ve kullanılan müthiş pazarlama teknikleri gösteriliyor. 

    En büyük pay Avengers: Endgame'e ait

    10 milyar dolarlık gişe hasılatında en büyük pay elbette Avengers: Endgame'e ait. Yaklaşık 2,8 milyar dolarlık bir gişe hasılatı elde eden Endgame, Avatar'ı geçip tarihin en yüksek hasılat yapan filmi olmayı başarmıştı. 

    Endgame haricinde ayrıca The Lion King (1,656 milyar), Captain Marvel (1,128 milyar), Toy Story 4 (1,073 milyar) ve Aladdin (1,050 milyar) filmleri de 2019'un en başarılı yapımlarından olmayı başardı. Üç hafta önce vizyona giren Frozen II ise şimdiden 920 milyon dolar hasılata ulaşmış durumda.

    Disney'in bu seneki en büyük kozlarından olan Star Wars: The Rise of Skywalker da önümüzdeki hafta vizyona girecek. The Rise of Skywalker ile birlikte Disney'in bu seneki toplam gişe hasılatı 11 milyar doları geride bıracak.

    Son olarak haberde bahsettiğimiz 10 milyar dolarlık hasılata Fox filmlerinin dahil olmadığını belirtelim.



    https://variety.com/2019/film/news/disney-box-office-record-10-billion-frozen-2-lion-king-avengers-endgame-1203428859/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    cosef 1 gün en beğenilen
    Sinemaya para vermeden izlediğim için farketmiyor bana
    Yapsınlar yeni yeni filimler beleşten izleyelim.
    Yanıtla +4
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    mlhkhy 1 gün
    Üçüncü sırada 1.131.milyar $ ile Spider-Man: Far from Home var. Atlanmış.
    Edit: Tabi bu %5 hisse ile disneyin sayılmıyor sanırım. 😂
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    cosef 1 gün en beğenilen
    Sinemaya para vermeden izlediğim için farketmiyor bana
    Yapsınlar yeni yeni filimler beleşten izleyelim.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    SC0RPI0N 2 gün
    Evet Endgame iki farklı versiyon yapıp farklı aralıklarla filmi vizyona koyarak avatarın rekorunu geçtiler
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Ginga Bishounen 1 gün SC0RPI0N
    Filme 6 dk.'lık sahne ekleyip yeniden vizyona soktular, ne 2 farklı versiyonu? Avatar'da ekstra sahnelerle yenide vizyona girmişti zaten.
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