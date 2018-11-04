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2019'da katlanabilir telefonlar sahneye çıkacak

Önümüzdeki yılki Tüketici Elektroniği Fuarı ve Mobil Dünya Kongresi kapsamında en az üç katlanabilir akıllı telefonun tanıtılması bekleniyor. Peki bu cihazlar hangi şirketlere ait olacak?
6 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Mobil sektöre yönelik güvenilir sızıntıları ile gündeme gelen Ice Universe isimli Twitter hesabına göre, önümüzdeki yıl Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) ve Mobil Dünya Kongresi (MWC) kapsamında en az üç üretici katlanabilir akıllı telefon tanıtacak.
Ayrıca Bkz. "Apple 5G özellikli ilk iPhone'u 2020 yılında çıkaracak"
Samsung'un Ocak ayında düzenlenecek CES'te katlanabilir telefonunu duyurması beklenirken Güney Koreli şirket için başka bir rekabet de söz konusu olacak gibi görünüyor. Sızıntıları ile ünlü Evan Blass, LG'nin de aynı etkinlik kapsamında katlanabilir akıllı telefonunu tanıtmayı planladığını açıkladı.

İlk katlanabilir akıllı telefon tanıtıldı

Öte yandan gelecek sene Huawei'nin de katlanabilir akıllı telefon çıkaracağı söyleniyor. Ancak gelen haberler cihazın 2019'un üçüncü çeyreğinden önce tanıtılmayacağı yönünde. Bununla birlikte ilk katlanabilir akıllı telefonun, ismi duyulmamış ABD'li bir şirket tarafından tanıtıldığını hatırlatalım.
Royole isimli küçük bir firma kısa süre önce, FlexPai adlı katlanabilir akıllı telefonunu duyurarak sektörde bir ilke imza attı. Dolayısı ile yukarıda ismi geçen dev markalar katlanabilir akıllı telefon çıkarsalar da bu anlamda bir ilki gerçekleştirmiş olamayacaklar.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1057600866281115648 Yorum Yaz
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12 Angry Men 6 ay en beğenilen
Bence tutmaz.
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Khoradasein 6 ay
Bu gösterilen örnekler üzerinden, bu modanın ölü doğacağını düşünüyorum, katlanabilinirliğin ergonomi ve her türlü performans yönünden getirileri olmalı.
Daha kalın ve daha kaba ve daha çirkin görünümlü bir cihaz görüyorum, şu anki sunulan haliyle...
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Mobidik 6 ay
Erkek adam her tarafı ayrı oynayan telefon kullanır mı?
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cumur 6 ay
adam katlanır telefon değil katlanır tuğla yapmış ilk okul defteri gibi nerede bunda estetik kullanilabilirlik
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mementopolis 6 ay
Ben Katlanamiyorum.
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tgezer 6 ay
Katlandığı yerden ışık sızmaları ölü pixeller menteşe sorunları vs vs. İlk kurbanların deneyimleriyle üst modelleri geliştirme ve derken bizim paramızla kendilerini geliştirmeye ve zengin olmaya devam edecekler.
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Eric Cartmann 6 ay
2014 yılından beri katlanabilir telefon bu sene tanıtılacak haberlerine alıştık artık. Ne katlanamaz şeymiş
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volga tuygun 6 ay
Acaba pilleri nasıl olacak? Ben en çok bunu merak ediyorum.
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VYC Majoris 6 ay volga tuygun
Katlanan her 2 tarafa pil koyacaklar.

2019'da tek tük çıkar ama konsept gibi kalır. Yaygınlaşması 2021 olur en azından.
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AMC 6 ay
Boş iş ne katlanır ekranmış arkadaş.
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Y-ZiyA 6 ay
Farklılık işte. Tutarsa da kapaksız cep telefonu yaparlar.
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ilkerk88 6 ay
ilk görsel android froyo
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samsung, lg ve
7 etiket daha huawei akıllı telefon cep telefonu katlanabilir telefon Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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