2019'da katlanabilir telefonlar sahneye çıkacak

Mobil sektöre yönelik güvenilir sızıntıları ile gündeme gelen Ice Universe isimli Twitter hesabına göre, önümüzdeki yıl Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) ve Mobil Dünya Kongresi (MWC) kapsamında en az üç üretici katlanabilir akıllı telefon tanıtacak.

Ayrıca Bkz.

"Apple 5G özellikli ilk iPhone'u 2020 yılında çıkaracak"

Samsung'un Ocak ayında düzenlenecek CES'te katlanabilir telefonunu duyurması beklenirken Güney Koreli şirket için başka bir rekabet de söz konusu olacak gibi görünüyor. Sızıntıları ile ünlü Evan Blass, LG'nin de aynı etkinlik kapsamında katlanabilir akıllı telefonunu tanıtmayı planladığını açıkladı.

İlk katlanabilir akıllı telefon tanıtıldı

Öte yandan gelecek sene Huawei'nin de katlanabilir akıllı telefon çıkaracağı söyleniyor. Ancak gelen haberler cihazın 2019'un üçüncü çeyreğinden önce tanıtılmayacağı yönünde. Bununla birlikte ilk katlanabilir akıllı telefonun, ismi duyulmamış ABD'li bir şirket tarafından tanıtıldığını hatırlatalım.

Royole isimli küçük bir firma kısa süre önce, FlexPai adlı katlanabilir akıllı telefonunu duyurarak sektörde bir ilke imza attı. Dolayısı ile yukarıda ismi geçen dev markalar katlanabilir akıllı telefon çıkarsalar da bu anlamda bir ilki gerçekleştirmiş olamayacaklar.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1057600866281115648