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    Katlanabilir telefon pazarında lider değişti: İşte sıralama

    Huawei, kendi ülkesinde bir kez daha liderliği ele geçirdi. Çinli üretici, en yakın rakibi geride bırakarak katlanabilir telefon pazarında ilk sıraya yerleşti. İşte detaylar...
    Katlanabilir telefon pazarında lider değişti: İşte sıralama Tam Boyutta Gör
    Günümüz akıllı telefon pazarında katlanabilir cihazların yükselişi sürüyor. Bu bağlamda sürekli olarak rekabete yeni markaların dahil olduğunu görüyoruz. Bugün ise Çin'den gelen yeni bir rapor, pazardaki son durumu gün yüzüne çıkardı. Huawei, kendi ülkesinde bir kez daha liderliği ele geçirdi. 

    Katlanabilir telefon pazarında lider değişti

    Yeni bir pazar araştırmasına göre Huawei, bu yılın ilk yarısında yüzde 50'den fazla pazar payına ulaşarak katlanabilir rekabetinde birinci sıraya yerleşti. Ayrıca bu başarının 5G başta olmak üzere Huawei'ye uygulanan yaptırımların devam ettiği dönemde gerçekleştiğini belirtelim. Üstelik batı pazarında Samsung'un liderliği sürerken, Çin'de Vivo, Honor, Oppo ve Xiaomi gibi markalar ile daha ciddi bir rekabet söz konusu. 

    Bildiğiniz üzere dünyanın en büyük teknoloji şirketi olma yolunda ilerleyen Huawei, ABD yaptırımları nedeniyle pazarda önemli darbeler aldı. Öyle ki birçok ülke, 5G ya da telekomünikasyon ağlarında Huawei ekipmanlarına kısıtlama getirdi ve şirketin ABD teknolojilerini kullanması yasaklandı. Günümüzde ise bu kısıtlamalar hafiflemeye başladı ve Huawei kendi 5G çipi başta olmak üzere yatırımlarını sürdürüyor. 

    Listede Huawei'den sonra gelen ikinci marka ise Oppo oldu. Bununla birlikte üçüncü sırada pazarın öncü isimlerinden Samsung, hemen ardından ise Vivo geliyor. Listenin beşinci, altıncı ve yedinci sırasına ise, sırasıyla Honor, Xiaomi ve Motorola yerleşti. Ayrıca yeni rapor, Çin'de katlanabilir telefon pazarında yıldan yıla yüzde 72'lik bir büyüme yaşandığını ortaya çıkardı. Böylelikle ana akım telefonların artık katlanabilir cihazlara doğru kaydığını söylebiliriz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 4 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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