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Apple 5G özellikli ilk iPhone'u 2020 yılında çıkaracak

Apple'ın 5G destekli ilk iPhone'u 2020 yılında çıkaracağı öne sürüldü. Şirketin telefonda Intel'in 5G modemini kullanmayı planladığı ancak B Planı olarak MediaTek ile görüştüğü belirtiliyor.
6 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Operatörler müşterilere daha yüksek indirme hızları getirecek 5G adlı yeni nesil hücresel ağ bağlantısına geçiş yapma sürecinde. Buna paralel olarak üreticiler de bu teknolojiyi destekleyecek cihazlarını sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Yayınlanan yeni bir rapor Apple'ın 5G özellikli telefonunu 2020 yılında çıkaracağını ortaya koydu.
Ayrıca Bkz. "Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı"
ABD Federal İletişim Kurulu (FCC) geçtiğimiz yıl Apple'a 5G teknolojisini test etmesi için lisans vermişti. Fast Company isimli internet sitesinin Cupertinolu şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre 5G'li ilk iPhone, 2020 yılında piyasaya sürülecek.

B Planı MediaTek

Raporda ayrıca şirketin yeni nesil hücresel ağ bağlantısını destekleyecek telefonunda, Intel'in 8161 5G modemini kullanmayı planladığı da yazıyor. Ancak yonga ile ilgili ısı dağılımı konusunda çözülmesi gereken bazı teknik sorunlar var. Apple'ın yonga tedarik etme konusunda B Planı olarak MediaTek ile görüşme halinde olduğu da gelen haberler arasında.

https://www.fastcompany.com/90261969/source-apples-first-5g-iphone-will-arrive-in-2020 Yorum Yaz
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dere.beyi 6 ay en beğenilen
amerikada yaşadığınızı düşünün 55 dolara arama mesaj internet sınırsız ?
5g kim ne yapsın lan :D ama insanoğlu herzaman daha fazlasını ister malesef
bizim ülkede 50 liraya hepsi sınırsız paket olsun bakın ne oluyor :)
amerikada yaşadığınızı düşünün 55 dolara arama mesaj internet sınırsız ?5g kim ne yapsın lan :D ama insanoğlu herzaman daha fazlasını ister malesef
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Y-ZiyA 6 ay
5 GB kota ile 5G olsa ne olur
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dencedenceo 6 ay
Biz de 2023 te cikarcaz
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dere.beyi 6 ay en beğenilen
amerikada yaşadığınızı düşünün 55 dolara arama mesaj internet sınırsız ?
5g kim ne yapsın lan :D ama insanoğlu herzaman daha fazlasını ister malesef
bizim ülkede 50 liraya hepsi sınırsız paket olsun bakın ne oluyor :)
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koyunsavar 6 ay
Apple da seçenek çok Qualcomm dan çaldığı bilgilerle MediaTek e bile çok kaliteli 5g modem yaptırabilir.
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