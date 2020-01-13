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    2019'da tüketici hakem heyetlerine 500 binin üzerinde başvuru yapıldı

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 yılında tüketici hakem heyetlerine 500 binin üzerinde başvuru yapıldığını ve bunların yüzde 61'inde tüketici lehine karar alındığını açıkladı.
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    Zamazingo
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    2019'da tüketici hakem heyetlerine 500 binin üzerinde başvuru yapıldı
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    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın paylaştığı verilere göre 2019 yılında tüketici hakem heyetlerine 545 bin 237 başvuru yapıldı. Bu başvuruların yaklaşık yüzde 61’inde tüketicinin haklı olduğuna karar verildi. Toplam uyuşmazlık tutarı ise 546 milyon 50 bin 537 lira olarak belirlendi.

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    Tüketici hakem heyetine en çok başvuru yapılan ürünler ise çoktan aza doğru ayakkabı, cep telefonu, kredi tahsis ücreti (dosya masrafı), kredi kartı üyelik ücreti ve internet aboneliği uyuşmazlığı olarak sıralandı.

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    Yapılan başvuruların yüzde 25’i e-Devlet vasıtasıyla yapıldı. Ortalama karar süresi yasal süre olan 6 aydan 3 aya düştü.

    Tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal sınırlar değişti

    2020’ye geçmemiz ile beraber tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurulardaki parasal sınırlar yüzde 22,68 oranında arttırıldı. Buna göre 10 bin 390 lira altındaki uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvurulabiliyor. Bu miktarın üstündeki uyumazlıklar için mahkemeye başvurulması gerekiyor.



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    K.chaLi 1 hf. en beğenilen
    Çok bariz tüketici mağduriyetlerinde firmalara yüklü cezalar getirilmeli. Çoğu firma tüketici 100-200 liralık iş için hakem heyeti ile mahkeme ile uğraşmaz diye tüketicinin hakkını vermiyor. Caydırıcı yaptırımlar olursa tüketici hakları daha özenle korunur ve bu kadar iş yükü olmaz.
    Çok bariz tüketici mağduriyetlerinde firmalara yüklü cezalar getirilmeli. Çoğu firma tüketici 100-200 liralık iş için hakem heyeti ile mahkeme ile uğraşmaz diy...
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    Yanıtla +19
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    hamzasoph 1 hf.
    Kargo firmalarına da el atılmalı. Elektrikli süpürge aldık, taşıma sırasında kırmışlar, iade ettik. Çaydanlık aldık, demlik kırılmış. Bir keresinde kargo şubesinde beklerken bir TV getirdiler. Taşıma esnasında kırmışlar. Aractan indirirken, yüklerken sanki futbol topu taşır gibi atıyorlar. Satıcıya da zarar, alıcıya da zaman kaybı uğraş sorun çıkarıyor. El atsınlar bu işe de
    Kargo firmalarına da el atılmalı. Elektrikli süpürge aldık, taşıma sırasında kırmışlar, iade ettik. Çaydanlık aldık, demlik kırılmış. Bir keresinde kargo şubesi...
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    mcrew 7 sa.
    Şimdi ben Türk Telekom a veya Turkcell superonline a taahhütlü ev İnterneti başvurusu yapsam sonrasında da yasal cayma süresi içinde iptal dilekçesi doldurup aboneliğimi iptal etsem iki şirket de bana 500 lira cayma bedeli çıkarır. Ondan sonra tüketici hakem heyetine gidip yasal cayma süresi içinde iptal ettiğimi bu bedelin benden talep etmemeleri gerektiğini belirten bir dilekçe yazmam gerek. Ondan sonra tüketici hakem heyeti benim haklı olduğuma karar verip bu bedeli bana iade edilmesini sağlayacak.



    Yani tüketici hakem heyeti iptal dairesi gibi. Oraya dilekçe yazmadan iptal edemiyorsunuz.
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    eaglepaw_1903 7 sa.
    .
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    WeDneS 1 hf.
    Başvurup 1 yil bekleyeceğine yenisini al 😂
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    Musty3535123 1 hf.
    ben başvurdum tam 5 ay oldu daha 2 sıra gelmez dediler. İzmir Güzelbahçe de yoğunluk fazla :\
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    hamzasoph 1 hf.
    Kargo firmalarına da el atılmalı. Elektrikli süpürge aldık, taşıma sırasında kırmışlar, iade ettik. Çaydanlık aldık, demlik kırılmış. Bir keresinde kargo şubesinde beklerken bir TV getirdiler. Taşıma esnasında kırmışlar. Aractan indirirken, yüklerken sanki futbol topu taşır gibi atıyorlar. Satıcıya da zarar, alıcıya da zaman kaybı uğraş sorun çıkarıyor. El atsınlar bu işe de
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    Technotronic 1 hf.
    Telefonumun ekranı kırıldı tüketici hakem heyetine gitsem lehime karar çıkar mı¿
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    MonsterMMORPG 1 hf.
    bende cep telefonu para iadesi aldım. su teması sonucu garanti dışı dedi ithalatçı garantisi.
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    K.chaLi 1 hf. en beğenilen
    Çok bariz tüketici mağduriyetlerinde firmalara yüklü cezalar getirilmeli. Çoğu firma tüketici 100-200 liralık iş için hakem heyeti ile mahkeme ile uğraşmaz diye tüketicinin hakkını vermiyor. Caydırıcı yaptırımlar olursa tüketici hakları daha özenle korunur ve bu kadar iş yükü olmaz.
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