2019'da tüketici hakem heyetlerine 500 binin üzerinde başvuru yapıldı

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın paylaştığı verilere göre 2019 yılında tüketici hakem heyetlerine 545 bin 237 başvuru yapıldı. Bu başvuruların yaklaşık yüzde 61’inde tüketicinin haklı olduğuna karar verildi. Toplam uyuşmazlık tutarı ise 546 milyon 50 bin 537 lira olarak belirlendi.

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Tüketici hakem heyetine en çok başvuru yapılan ürünler ise çoktan aza doğru ayakkabı, cep telefonu, kredi tahsis ücreti (dosya masrafı), kredi kartı üyelik ücreti ve internet aboneliği uyuşmazlığı olarak sıralandı.

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Yapılan başvuruların yüzde 25’i e-Devlet vasıtasıyla yapıldı. Ortalama karar süresi yasal süre olan 6 aydan 3 aya düştü.

Tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal sınırlar değişti

2020’ye geçmemiz ile beraber tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurulardaki parasal sınırlar yüzde 22,68 oranında arttırıldı. Buna göre 10 bin 390 lira altındaki uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvurulabiliyor. Bu miktarın üstündeki uyumazlıklar için mahkemeye başvurulması gerekiyor.

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