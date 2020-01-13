Facebook, yenilediği masaüstü tasarımını test etmeye başladı

Facebook geçtiğimiz yıl, platformun masaüstü sitesini daha anlaşılır, sade ve basit yapmak için çalışmalara başladığını duyurmuştu. Gelen haberler ise şirketin test sürecine başladığını gösteriyor.
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Sınırlı sayıda kullanıcı üzerinde test ediliyor
Şimdilik bu yeni tasarıma erişebilen kullanıcıların yüzdesi küçük ve bu kullanıcılar Facebook'u masaüstünde açtıklarında, karşılarına yeni tasarımı test etmeyi isteyip istemediklerini soran bir ekranla karşılaşıyorlar. Eğer kabul ederlerse Facebook, kullanıcılara mobil uygulamalarına benzer bir tasarım sunuyor.
Yeni tasarımda üst kısımdaki mavi barın beyaz olduğu ve logonun da yuvarlak hale getirildiği göze çarpıyor. Buna ek olarak karanlık mod seçeneğinin de eklendiği yeni Facebook tasarımının, eskisine kıyasla daha dağınıklıktan uzak olduğunu da söylemek mümkün. Test kullanıcıların istedikleri zaman eski tasarıma da dönebilecekleri belirtilirken, kullanıcılar tasarımdaki hata ve eksiklikleri de Facebook ekibiyle paylaşabiliyorlar. Test sürecinin 2020'nin bahar ayında tamamlanması ve yeni tasarımın tüm kullanıcılara sunulması planlanıyor.
https://gagadget.com/59043-facebook-testiruet-novyij-dizajn/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Normalde çoğu site bu gibi durumlarda SMS gönderir ancak Facebook bunu kabul etmiyor.Yani böyle bir özelliği yok.
Nasıl çözebileceğimi bilen var mı?
Fotograf'a tikladiginda daha yumusak bir sekilde hizli acilmali
En sinir bozucu seyler bunlar umarim duzelir.
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