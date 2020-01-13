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    Facebook, yenilediği masaüstü tasarımını test etmeye başladı

    Sosyal medya devi Facebook, platformun masaüstü versiyonu için uzun bir süredir üzerinde çalıştığı yeni tasarımı test etmeye başladı. Tüm kullanıcılara ulaşması bahar ayını bulacak.
    1 hf.
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    sosyal medya
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Facebook, yenilediği masaüstü tasarımını test etmeye başladı
    Tam Boyutta Gör

    Facebook geçtiğimiz yıl, platformun masaüstü sitesini daha anlaşılır, sade ve basit yapmak için çalışmalara başladığını duyurmuştu. Gelen haberler ise şirketin test sürecine başladığını gösteriyor.

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    Sınırlı sayıda kullanıcı üzerinde test ediliyor

    Şimdilik bu yeni tasarıma erişebilen kullanıcıların yüzdesi küçük ve bu kullanıcılar Facebook'u masaüstünde açtıklarında, karşılarına yeni tasarımı test etmeyi isteyip istemediklerini soran bir ekranla karşılaşıyorlar. Eğer kabul ederlerse Facebook, kullanıcılara mobil uygulamalarına benzer bir tasarım sunuyor.

    Facebook, yenilediği masaüstü tasarımını test etmeye başladı
    Tam Boyutta Gör

    Yeni tasarımda üst kısımdaki mavi barın beyaz olduğu ve logonun da yuvarlak hale getirildiği göze çarpıyor. Buna ek olarak karanlık mod seçeneğinin de eklendiği yeni Facebook tasarımının, eskisine kıyasla daha dağınıklıktan uzak olduğunu da söylemek mümkün. Test kullanıcıların istedikleri zaman eski tasarıma da dönebilecekleri belirtilirken, kullanıcılar tasarımdaki hata ve eksiklikleri de Facebook ekibiyle paylaşabiliyorlar. Test sürecinin 2020'nin bahar ayında tamamlanması ve yeni tasarımın tüm kullanıcılara sunulması planlanıyor.



    https://gagadget.com/59043-facebook-testiruet-novyij-dizajn/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Frost05 1 hf. en beğenilen
    yav kardeşim ben bunları değil, kimsenin umurunda olmayan "hikayeler" kısmının, ahmakça "arkadaş önerilerinin" olmadığı sade bir facebook istiyorum. en azından bunları açıp-kapatma butonları koysalar da hoşuna gitmeyenler bakmasa en azından.
    yav kardeşim ben bunları değil, kimsenin umurunda olmayan "hikayeler" kısmının, ahmakça "arkadaş önerilerinin" olmadığı sade bir facebook istiyorum. en azından ...
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    eaglepaw_1903 5 sa.
    ..
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    Vega 1 hf.
    Facebook hesabıma iki faktörlü kimlik doğrulama özelliği yüzünden giremiyorum.iPhone 5s kullanıyordum ancak bozuldu. Giriş için telefondaki "Authenticator" uygulamasında olan 6 haneli kodu istiyor Facebook.

    Normalde çoğu site bu gibi durumlarda SMS gönderir ancak Facebook bunu kabul etmiyor.Yani böyle bir özelliği yok.

    Nasıl çözebileceğimi bilen var mı?
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    SKYFALL 1 hf.
    En rezil icerik video actiginizda ekrani buyuttugunuzda takila takila pencerenin saga sola uzamasi olayi var ya o
    Fotograf'a tikladiginda daha yumusak bir sekilde hizli acilmali
    En sinir bozucu seyler bunlar umarim duzelir.
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    bkaakco 1 hf.
    Bu gibi özellikler herkese aynı anda sunulmaz aşama aşama sunulur. Bunu sadece Facebook değil, Google (YouTube), Microsoft gibi şirketler de yapar. Zaten haberde de verilmiş.
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    Frost05 1 hf. en beğenilen
    yav kardeşim ben bunları değil, kimsenin umurunda olmayan "hikayeler" kısmının, ahmakça "arkadaş önerilerinin" olmadığı sade bir facebook istiyorum. en azından bunları açıp-kapatma butonları koysalar da hoşuna gitmeyenler bakmasa en azından.
    Yanıtla +6
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    _bluescream_ 1 hf.
    hiçbiri bir myspace olmayacak :D
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    EnesSinan 1 hf.
    herkese sunmamış olabilirler. seçim zamanı anketi bize sormadıkları gibi. :D ne alaka diyeceksin başka örnek bulamadım
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    Vrataski 1 hf. EnesSinan
    Bende yok bu seçenek Neyse teşekkürler.
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    EnesSinan 1 hf.
    ben zaten yaklaşık 2 aydır bu sürümü kullanıyorum. gerçekten güzel. bazı eksiklikleri var ancak benim hoşuma gitti
    1 Yanıt Yanıtla
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    Vrataski 1 hf. EnesSinan
    Nasıl kullanabiliriz bu sürümü ?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    BekirHan 1 hf.
    Şu tasarım dilinden anladığım yakın gelecekte instagram ile facebook' un bir şekilde birleşebileceği. Keza şu tasarım dili bildiğin instaBook olmuş.
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    3806 kez okundu.
    12 yorum yazıldı.

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    facebook, yeni tasarım ve
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