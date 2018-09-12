2019, katlanabilir akıllı telefonların yılı olacak

Akıllı telefon üreticileri Samsung ve Huawei'nin uzun süredir dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonunu üretmek için çalışmalar yaptıklarını biliyoruz. Huawei cephesiden konuyla ilgili henüz net bir açıklama gelmezken, Samsung geçtiğimi hafta 2019'un başlarında katlanabilir akıllı telefonu piyasaya süreceğini doğrulamıştı. Şimdi diğer üreticilerinde bu akıma katılmasıyla 2019'un akıllı telefonlar açısından yeni bir sayfa açacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

Xiaomi, Oppo ve LG'de derinden geliyor

Güvenilir sektör kaynaklarından gelen haberlere göre Samsung ilk katlanabilir akıllı telefonunu 7 Ocak 2019'da San Francisco'da düzenlenecek olan Samsung Geliştirici Konferansı'nda tanıtacak. Ancak Huawei'nin de sessiz bir şekilde geldiği ve hatta iki şirketinde katlanabilir akıllı telefonlarını aynı ay içinde tanıtabilecekleri söyleniyor. Zira Samsung bu cihazlarda kullanılacak olan optik yapıştırıcıları üretmeye başladı bile.

Katlanabilir akıllı telefonların ekranlarını yapıştırmak için optik yapıştırıcıların kullanılması bekleniyor. Bu yapıştırıcılar hareketli parçalara üstün mukavemet ve dayanıklılık kattığı gibi, ekran panellerinin optik netliğini ve görüntü kalitesini de arttırıyor. Bu da sürekli hareketli olan parçaların dayanıklılığını yükselteceği gibi cihazların uzun ömürlü olmasını sağlayacak.

Huawei'nin katlanabilir akıllı telefonu ile ilgili detaylar henüz çok az ancak onların da en az Samsung kadar bu işe kafa yorduğu söyleniyor. Ayrıca Xiaomi, Oppo ve LG'nin de kendi katlanabilir akıllı telefonlarını yapma planları olduğu ve bu şirketlerin de cihazlarını 2019 yılında piyasaya süreceği gelen haberler arasında.

http://www.theinvestor.co.kr/view.php?ud=20180910000650