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2019, katlanabilir akıllı telefonların yılı olacak

Samsung ve Huawei adeta dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürme yarışına girmiş durumdalar. Görünüşe bakılırsa Xiaomi, Oppo ve LG de bu akıma katılmaya hazırlanıyor.
8 ay
4,2b
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22
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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2019, katlanabilir akıllı telefonların yılı olacak
Akıllı telefon üreticileri Samsung ve Huawei'nin uzun süredir dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonunu üretmek için çalışmalar yaptıklarını biliyoruz. Huawei cephesiden konuyla ilgili henüz net bir açıklama gelmezken, Samsung geçtiğimi hafta 2019'un başlarında katlanabilir akıllı telefonu piyasaya süreceğini doğrulamıştı. Şimdi diğer üreticilerinde bu akıma katılmasıyla 2019'un akıllı telefonlar açısından yeni bir sayfa açacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

Xiaomi, Oppo ve LG'de derinden geliyor

Güvenilir sektör kaynaklarından gelen haberlere göre Samsung ilk katlanabilir akıllı telefonunu 7 Ocak 2019'da San Francisco'da düzenlenecek olan Samsung Geliştirici Konferansı'nda tanıtacak. Ancak Huawei'nin de sessiz bir şekilde geldiği ve hatta iki şirketinde katlanabilir akıllı telefonlarını aynı ay içinde tanıtabilecekleri söyleniyor. Zira Samsung bu cihazlarda kullanılacak olan optik yapıştırıcıları üretmeye başladı bile.
Katlanabilir akıllı telefonların ekranlarını yapıştırmak için optik yapıştırıcıların kullanılması bekleniyor. Bu yapıştırıcılar hareketli parçalara üstün mukavemet ve dayanıklılık kattığı gibi, ekran panellerinin optik netliğini ve görüntü kalitesini de arttırıyor. Bu da sürekli hareketli olan parçaların dayanıklılığını yükselteceği gibi cihazların uzun ömürlü olmasını sağlayacak.
Huawei'nin katlanabilir akıllı telefonu ile ilgili detaylar henüz çok az ancak onların da en az Samsung kadar bu işe kafa yorduğu söyleniyor. Ayrıca Xiaomi, Oppo ve LG'nin de kendi katlanabilir akıllı telefonlarını yapma planları olduğu ve bu şirketlerin de cihazlarını 2019 yılında piyasaya süreceği gelen haberler arasında.

http://www.theinvestor.co.kr/view.php?ud=20180910000650 Yorum Yaz
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YesimCirakli 8 ay en beğenilen
Peki 2019 yılı bizim için katlanılabilinir bir yıl olacak mı?
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Galatas4ray 8 ay
Benim için yenilik demek uzun pil ömrü ve kırılmaz cam.
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khytr89 8 ay
Aklıma istemsizce bu emektar geldi

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Şıh Hazretleri 8 ay
Çok da büyük bir yenilik olmayacak, 5-6 kameralı telefonlar gibi olacak. Yapacak bir yenilik olmadığı için bir şey yapmaya çalışıyorlar ama adam akıllı bir şey yok. Ama bu katlanır telefonların en büyük yeniliği bükülebilen ekranlar olacak ve bu da kırılmaz cam teknolojisini gelişritecek.
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ouzqan 8 ay
Katlanabilir olması bize çok avantaj sağlayacak gibi durmuyor. Birde sadece piyasanın havasını değiştirmek amaçlı bir haber gibi 2020 den önce zannetmiyorum geleceğini.
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muhayyel genç 8 ay
Katlanabilir telefonlar ne gibi avantaj sağlıyor onu anlamadım şahsen gereksiz bir inovasyon.
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tugares 8 ay
Gereksiz bir inovasyon bunun yerine pil ömrü ve işlemcilerde verimliliğe odaklansalar,şöyle fifa18 in şu an ki hali ile telefonda oynatabilseler, benim için inovasyon o olur. Yoksa yapay zekâmış, telefon katlanmışmış falan bana gereksiz geliyor nedense :)
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MMistanbul 8 ay
Bataryaya çözüm bulan para basar. Gerisi hikaye.
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xenix 8 ay
Katlanabilir değil bükülebilir telefon olacak bunlar ikiye katlayıp cebinize sokmak ayrı şey büküp cebinize sokmaya çalışmak apayrı bir şey.
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ymhaslaman 8 ay
1. Katlanınca ne olacak ne yararı var.
2. Katlanan ekran birbirini çizmezmi.
- Ve kesinkes ilk çıktığında alınmaması gereken bir inovasyon.
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12 Angry Men 8 ay
Tutmaz
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xxlor 8 ay
Bence ilerinin akıllı telefonları katlanabilir olacak hep
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YesimCirakli 8 ay en beğenilen
Peki 2019 yılı bizim için katlanılabilinir bir yıl olacak mı?
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Tommy Shelby 8 ay YesimCirakli
Üzdün hocam durduk yere
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samsung, lg ve
7 etiket daha huawei xiaomi oppo katlanabilir akıllı telefon Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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