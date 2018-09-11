Qualcomm, akıllı kol saatleri için Snapdragon Wear 3100 yonga setini tanıttı

Teknoloji Editörü
Lider teknoloji üreticilerinden Qualcomm, giyilebilir cihazlar için geliştirdiği en son yonga setini tanıttı. Snapdragon Wear 2100'ün yerine geçecek olan Wear 3100 yüksek performans, yardımcı işlemci ve düşük güç tüketimi sunuyor.
İlk müşterileri Fossil, Louis Vuitton ve Montblanc
Yeni yonga setinde dikkat çekilen ilk nokta pil ömrününü daha da uzatması. Zira Qualcomm'un açıklamasına göre Snapdragon Wear 3100 bir önceki modele göre 4 ila 12 saat daha fazla pil ömrü sunuyor. Bu süre ekran tipi, cihaz konfigürasyonu ve kullanımınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Yonga seti, ultra düşük güç tüketimi için optimize edilmiş ve yeni nesil akıllı saatler için ses, görüntü ve sensör deneyimlerini yeniden tanımlayan güçlü bir yardımcı Qualcomm QCC1110 işlemciye de sahip.
Snapdragon Wear 3100'ün, bir önceki Wear 2100'deki dört çekirdekli 1.2 GHz ana işlemciyi kullandığını söyleyelim. Ancak yonga setindeki, demin bahsettiğimiz ultra düşük güç işlemcisi olarak tanımlanan Qualcomm QCC1110'un bu aşamada fark yarattığını da belirtmemiz gerekiyor. Qualcomm'un ilk Snapdragon Wear 3100 müşterileri arasında Fossil Group, Louis Vuitton ve Montblanc bulunuyor. Yeni platform tarafından desteklenen ilk cihazların da 2018'in 4. çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.
https://www.qualcomm.com/news/releases/2018/09/10/qualcomm-snapdragon-wear-3100-platform-supports-new-ultra-low-power-system Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sonra Qualcomm böyle eski ürünleri kitler yanlardan destekleyip yine.
Normal bt kapalı sadece egzersiz koçu olarak kullandığımda bir buçuk haftayı rahat çıkartıyor. Pasif native saat olarak ayağımı kırdığım dönem kullanmıştım 1 aya yakın kullandım.
Samsung bu tasarımın üstüne sadece saati 2-3mm daha kalınlaştırarak bir şekilde şu anki kullandığı exynos platformu ve tizenos ile 1000mah koyabilse efsane bir şey olacağına inanıyorum.
ek olarak bunda tabii ki kullanılan amoled ekranın farkı da çok büyük. saatin teması siyah olursa çok çok daha az tüketim gerçekleştiriyor.
Mujdeyi vereyim halen 28 nm teknoloji ile devam ediyorlar!
Samsung akilli saatleri bile daha fazla batarya dostu ...
3100 alacaklar gozu kapali buyuk bataryal olanlilair tercih edin :)
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