Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Qualcomm, akıllı kol saatleri için Snapdragon Wear 3100 yonga setini tanıttı

Teknoloji devi Qualcomm, Wear OS akıllı kol saatleri için geliştirdiği Snapdragon Wear 3100 yonga setini tanıttı. Daha fazla pil ömrü sunan yonga setinin tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
8 ay
8,8b
1
3
Cep Telefonu Diğer
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Lider teknoloji üreticilerinden Qualcomm, giyilebilir cihazlar için geliştirdiği en son yonga setini tanıttı. Snapdragon Wear 2100'ün yerine geçecek olan Wear 3100 yüksek performans, yardımcı işlemci ve düşük güç tüketimi sunuyor.

İlk müşterileri Fossil, Louis Vuitton ve Montblanc

Yeni yonga setinde dikkat çekilen ilk nokta pil ömrününü daha da uzatması. Zira Qualcomm'un açıklamasına göre Snapdragon Wear 3100 bir önceki modele göre 4 ila 12 saat daha fazla pil ömrü sunuyor. Bu süre ekran tipi, cihaz konfigürasyonu ve kullanımınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Yonga seti, ultra düşük güç tüketimi için optimize edilmiş ve yeni nesil akıllı saatler için ses, görüntü ve sensör deneyimlerini yeniden tanımlayan güçlü bir yardımcı Qualcomm QCC1110 işlemciye de sahip.
Snapdragon Wear 3100'ün, bir önceki Wear 2100'deki dört çekirdekli 1.2 GHz ana işlemciyi kullandığını söyleyelim. Ancak yonga setindeki, demin bahsettiğimiz ultra düşük güç işlemcisi olarak tanımlanan Qualcomm QCC1110'un bu aşamada fark yarattığını da belirtmemiz gerekiyor. Qualcomm'un ilk Snapdragon Wear 3100 müşterileri arasında Fossil Group, Louis Vuitton ve Montblanc bulunuyor. Yeni platform tarafından desteklenen ilk cihazların da 2018'in 4. çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

https://www.qualcomm.com/news/releases/2018/09/10/qualcomm-snapdragon-wear-3100-platform-supports-new-ultra-low-power-system Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sis651 8 ay
Bu saatlerdeki işletim sistemlerinin güç tüketimi için adam edilmesi gerekiyor bir kere. Saatte dört işlemci çekirdeği gerektirecek ne yapıyorsun sen diye sorarlar adama. Frekans da daha düşük olmalı. Telefon işlemcisi ile ufacık batarya zortluyor doğal olarak sonuçta. Hani tabii ki belli yoğun kullanan uygulamalar oyunlar vardır ama güç tüketimi düşünülerek yapılması gerek bu platformda her şeyin.
Sonra Qualcomm böyle eski ürünleri kitler yanlardan destekleyip yine.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khytr89 8 ay
Samsung'un akıllı saatler için geliştirdiği exynos platformu bu iş için biçilmiş kaftan. Gear s3 ile full bt bağlantısıyla 5 gün (aktif de kullanıyorum ve antremanlar açık, bisiklete vs biniyorum gps yi de açıyor o durumda böyle)
Normal bt kapalı sadece egzersiz koçu olarak kullandığımda bir buçuk haftayı rahat çıkartıyor. Pasif native saat olarak ayağımı kırdığım dönem kullanmıştım 1 aya yakın kullandım.
Samsung bu tasarımın üstüne sadece saati 2-3mm daha kalınlaştırarak bir şekilde şu anki kullandığı exynos platformu ve tizenos ile 1000mah koyabilse efsane bir şey olacağına inanıyorum.
ek olarak bunda tabii ki kullanılan amoled ekranın farkı da çok büyük. saatin teması siyah olursa çok çok daha az tüketim gerçekleştiriyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 8 ay
Sadece 2100 un birazda ozellikle batarya odakli optimize edilmis hali ... Artik 10 nm veya 7 nm li olanlari bekleriz. Bu halde Qualcomm resmen eskimis teknolojiyi bizlere dayatmaktadir ...
Mujdeyi vereyim halen 28 nm teknoloji ile devam ediyorlar!
Samsung akilli saatleri bile daha fazla batarya dostu ...
3100 alacaklar gozu kapali buyuk bataryal olanlilair tercih edin :)
notebookcheck.net/...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 ay Samsung Galaxy A9 Star, gradyan renk ile buluşuyor 8 ay Samsung SmarThings Tracker cihazları bulmak için LTE kullanıyor 8 ay General Mobile GM 9 Pro'yu kullandık: İlk izlenimler 8 ay Vestel’in yeni akıllı telefonu Venus V6 satışa çıktı 8 ay Mercedes, geleceğin ulaşım aracı Vision Urbanetic Concept'i tanıttı 8 ay Okul kantinlerinde "elektronik para" dönemi 8 ay GameX 2018: Beşiktaş League of Legends E-Spor Takımı Oyuncusu Korpse Röportajı 8 ay GameX 2018: Beşiktaş E-Spor Takım Menajeri Röportajı 8 ay GameX 2018: Rampage Röportajı 8 ay Hindistanlı astronotlar bu uzay kıyafetini giyecek 8 ay Elon Musk'ın şirketi Xbox oyun kumandası ile tünel kazıyor 8 ay Melenoma için geliştirilen yeni aşının farelerde başarı oranı yüzde 100 8 ay Instagram’da videolara kişi etiketleme özelliği geliyor 8 ay Onaylandı: OnePlus 6T ekrana gömülü parmak izi sensörü ile gelecek 8 ay Türkiye'deki ilk Xiaomi mağazası 16 Eylül'de açılıyor 8 ay Karşınızda yeni iPhone modellerinin kılıfları 8 ay Rakibinin fren kolunu çekerek skandala imza atan Moto2 yarışçısı takımından kovuldu 8 ay Yeni görseller 2018 iPhone'ların çift SIM kartı destekleyeceğini gösteriyor 8 ay Impossible Aerospace, 2 saat uçabilen drone yaptı 8 ay Geçen haftanın en çok indirilen 10 filmi 8 ay GÖRÜNTÜLENEN Qualcomm, akıllı kol saatleri için Snapdragon Wear 3100 yonga setini tanıttı Sonraki Kamerası ile dikkat çeken General Mobile GM 9 Pro tanıtıldı! GM 9 Pro özellikleri ve fiyatı 8 ay Burun spreyi ve ses dalgalarıyla beyne doğrudan ilaç göndermek mümkün 8 ay WhatsApp Web için kullanışlı Chrome eklentileri 8 ay BİM, A101 ve Şok marketlerde satılan ürünler ile ilgili anket sonuçları 8 ay Alphabear 2 ile İngilizce alıştırmalarına devam 8 ay Mission: Impossible - Fallout, gişede 700 milyon doları geride bıraktı 8 ay SpaceX, Mars uzay gemisinin testlerine önümüzdeki yıl başlayacak 8 ay NASA görüntüleri doğanın kendini yenileme gücünü gözler önüne serdi 8 ay Sikorsky otonom helikopter testlerini yıl sonuna kadar tamamlayacak 8 ay Mozilla, Firefox için Google Çeviri entegrasyonu üzerinde çalışıyor 8 ay Ford'un elektrikli Transit modelleri bu ay tanıtılacak 8 ay Razer Phone 2'nin Snapdragon 845 ile geleceği onaylandı 8 ay ASUS ROG, Call of Duty: Black Ops 4 için Activision ile işbirliği yaptı 8 ay Oppo A7X tanıtıldı! 8 ay Facebook Jobs, Türkiye’de kullanıma açıldı 8 ay i9 İşlemcili Performans Canavarı MSI GT75 TITAN ''Detaylı İnceleme'' 8 ay Galaxy Note 9'un kamerası, P20 Pro'yu geçemedi 8 ay “İnsansız savaş uçağını 2023’ten önce uçuracağız” 8 ay Vietnam'ın yerli otomobillerinin tasarımı ortaya çıktı 8 ay Samsung Galaxy S10, Qualcomm'un ultrasonik parmak izi sensörü ile gelebilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim