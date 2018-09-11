Qualcomm, akıllı kol saatleri için Snapdragon Wear 3100 yonga setini tanıttı

Lider teknoloji üreticilerinden Qualcomm, giyilebilir cihazlar için geliştirdiği en son yonga setini tanıttı. Snapdragon Wear 2100'ün yerine geçecek olan Wear 3100 yüksek performans, yardımcı işlemci ve düşük güç tüketimi sunuyor.

İlk müşterileri Fossil, Louis Vuitton ve Montblanc

Yeni yonga setinde dikkat çekilen ilk nokta pil ömrününü daha da uzatması. Zira Qualcomm'un açıklamasına göre Snapdragon Wear 3100 bir önceki modele göre 4 ila 12 saat daha fazla pil ömrü sunuyor. Bu süre ekran tipi, cihaz konfigürasyonu ve kullanımınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Yonga seti, ultra düşük güç tüketimi için optimize edilmiş ve yeni nesil akıllı saatler için ses, görüntü ve sensör deneyimlerini yeniden tanımlayan güçlü bir yardımcı Qualcomm QCC1110 işlemciye de sahip.

Snapdragon Wear 3100'ün, bir önceki Wear 2100'deki dört çekirdekli 1.2 GHz ana işlemciyi kullandığını söyleyelim. Ancak yonga setindeki, demin bahsettiğimiz ultra düşük güç işlemcisi olarak tanımlanan Qualcomm QCC1110'un bu aşamada fark yarattığını da belirtmemiz gerekiyor. Qualcomm'un ilk Snapdragon Wear 3100 müşterileri arasında Fossil Group, Louis Vuitton ve Montblanc bulunuyor. Yeni platform tarafından desteklenen ilk cihazların da 2018'in 4. çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

https://www.qualcomm.com/news/releases/2018/09/10/qualcomm-snapdragon-wear-3100-platform-supports-new-ultra-low-power-system