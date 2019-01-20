2019 model iPhone'lar 4.000 mAh pil ve 3x telefoto lens ile gelebilir

Haber Editörü
iPhone'ların pil ömrü korkunç derecede kötü değil ancak iyi olduğu da söylenemez. Apple yıllar boyunca kullanıcılarına yeni teknolojiler sunmasına rağmen hala pil ömrü konusundaki beklentileri karşılayamadı. Ancak son söylentilere bakılırsa bu durum 2019 iPhone'lar ile değişebilir.Ayrıca Bkz. "Siri, Süper Lig sorularınızı yanıtlıyor"
Apple'ın bu yıl piyasaya süreceği akıllı telefonlarla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yeni iPhone'ların 4.000 mAh pile sahip olacağı iddia ediliyor. Bildiğiniz üzere iPhone XS Max modelinde 3.175 mAh'lik bir pile yer verilmişti. Dolayısı ile Cupertinolu şirketin batarya konusunda büyük bir yükseltme planladığını söyleyebiliriz.
3x telefoto lens ve 15W kablosuz şarj
Ayrıca yeni iPhone'ların 3x telefoto lens ve 15W hızlı kablosuz şarj özelliği ile geleceği söyleniyor. iCTech adlı Weibo hesabı tarafından paylaşılan bu bilgilerin gerçek olup olmadığı konusunda şu an kesin konuşmak zor. Önümüzdeki günlerde yeni nesil iPhone'lar hakkında ortaya atılan bu iddiaları destekleyecek daha somut bilgilere sahip olmayı umuyoruz.
https://www.weibo.com/1823630913/HbpKIfeEq?type=comment#_rnd1547981589045 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
apple ,4000 mAH mi ,3200 ve 3224 mAH i kim kullanacak peki bu rakamlar israf mı olacak.11 yıldır hep 6 saat kullanım veriyor,x max daha fazla kullanım veriyor diyen yalan söylüyor
Pamuk eller cebe for additional features...
Think different...
Also; Aaaaa one more thing...
Aaaaaa ne kadar da guzeeeel!! Keşke benim olsaa
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