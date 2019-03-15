2019 model iPhone'lar üç arka kamera ile gelecek

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Android telefonlardaki kamera sayısının üçe, dörde ve hatta beşe çıkması iPhone'lardaki çift kameranın gölgede kalmasına neden oldu. Daha önce 2019 iPhone modellerinin üçlü kamera sistemi ile gelebileceğini iddia eden bazı haberler çıkmıştı. Şimdi ise bu bu söylentileri destekleyen yeni kanıtlar var ortada.Ayrıca Bkz. "Apple yeni Airpods ve iPad modelleri üzerinde çalışıyor"
Macotakara adlı internet sitesi tarafından yayınlanan yeni görseller bu yıl piyasaya sürülecek iPhone'larda üçlü arka kamera sistemi yer alabileceğini gösteriyor. Kamera sesnsörlerinin kare şeklindeki modüle yerleştirildiğini görüyoruz. Bununla birlikte yayınlanan görselin daha önceki sızıntı ile benzerlik göstermesi iddialarda gerçeklik yapı olabileceğini düşündürüyor.
Söylentiler birbiri ile uyuşmuyor
Ancak söylentiler arasında bazı tutarsızlıklar var. Daha önceki raporlarda üçlü kamera sisteminin sadece en üst seviye iPhone'a özel olacağı ve Max modelinde görebileceğimiz öne sürülmüştü.
Macotakara ise giriş seviyesi modelde bile üç arka kameraya yer verilebileceğini söylüyor. Dolayısı ile şu an bu konuda kesin bir şey söylemek zor. Önümüzdeki günlerde bu konu ile ilgili daha somut bilgilere sahip olmayı umuyoruz.
http://www.macotakara.jp/blog/rumor/entry-37074.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
biri demis 3 kamera koymus dolayisiyla bu taklittir oburu ondan daha absurd, resmi yan cevirdim ayni mte 20 pro
saka misiniz siz? 3 kamera daha nasil yerlesir? isterseniz capraz yerlesim yapsinlar
oburu demis centikte taklit etti, haa iyiki 1 tane adi sani duyulmamis ki*i kirik bir marka yillar once centikli bir tasarim yapti hey maasallah ortada gercek manada taklit varsa apple dan sonra centikli uretim yapan diger android telefonlardir. Kabul edin, Apple taklit eden degil teklit edilen.
S10 copu gibi ekranda delik yok en azindan.
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