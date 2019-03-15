2019 model iPhone'lar üç arka kamera ile gelecek

Android telefonlardaki kamera sayısının üçe, dörde ve hatta beşe çıkması iPhone'lardaki çift kameranın gölgede kalmasına neden oldu. Daha önce 2019 iPhone modellerinin üçlü kamera sistemi ile gelebileceğini iddia eden bazı haberler çıkmıştı. Şimdi ise bu bu söylentileri destekleyen yeni kanıtlar var ortada.

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Macotakara adlı internet sitesi tarafından yayınlanan yeni görseller bu yıl piyasaya sürülecek iPhone'larda üçlü arka kamera sistemi yer alabileceğini gösteriyor. Kamera sesnsörlerinin kare şeklindeki modüle yerleştirildiğini görüyoruz. Bununla birlikte yayınlanan görselin daha önceki sızıntı ile benzerlik göstermesi iddialarda gerçeklik yapı olabileceğini düşündürüyor.

Söylentiler birbiri ile uyuşmuyor

Ancak söylentiler arasında bazı tutarsızlıklar var. Daha önceki raporlarda üçlü kamera sisteminin sadece en üst seviye iPhone'a özel olacağı ve Max modelinde görebileceğimiz öne sürülmüştü.

Macotakara ise giriş seviyesi modelde bile üç arka kameraya yer verilebileceğini söylüyor. Dolayısı ile şu an bu konuda kesin bir şey söylemek zor. Önümüzdeki günlerde bu konu ile ilgili daha somut bilgilere sahip olmayı umuyoruz.

http://www.macotakara.jp/blog/rumor/entry-37074.html