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2019 model iPhone'lar üç arka kamera ile gelecek

Apple'ın bu yıl çıkaracağı iPhone'lar ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Yayınlanan yeni bir rapora göre 2019 model iPhone'lar üçlü arka kamera sistemine sahip olacak.
2 ay
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43
iPhone
Onur Seven
Haber Editörü
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Android telefonlardaki kamera sayısının üçe, dörde ve hatta beşe çıkması iPhone'lardaki çift kameranın gölgede kalmasına neden oldu. Daha önce 2019 iPhone modellerinin üçlü kamera sistemi ile gelebileceğini iddia eden bazı haberler çıkmıştı. Şimdi ise bu bu söylentileri destekleyen yeni kanıtlar var ortada.
Ayrıca Bkz. "Apple yeni Airpods ve iPad modelleri üzerinde çalışıyor"
Macotakara adlı internet sitesi tarafından yayınlanan yeni görseller bu yıl piyasaya sürülecek iPhone'larda üçlü arka kamera sistemi yer alabileceğini gösteriyor. Kamera sesnsörlerinin kare şeklindeki modüle yerleştirildiğini görüyoruz. Bununla birlikte yayınlanan görselin daha önceki sızıntı ile benzerlik göstermesi iddialarda gerçeklik yapı olabileceğini düşündürüyor.

Söylentiler birbiri ile uyuşmuyor

Ancak söylentiler arasında bazı tutarsızlıklar var. Daha önceki raporlarda üçlü kamera sisteminin sadece en üst seviye iPhone'a özel olacağı ve Max modelinde görebileceğimiz öne sürülmüştü.
Macotakara ise giriş seviyesi modelde bile üç arka kameraya yer verilebileceğini söylüyor. Dolayısı ile şu an bu konuda kesin bir şey söylemek zor. Önümüzdeki günlerde bu konu ile ilgili daha somut bilgilere sahip olmayı umuyoruz.

http://www.macotakara.jp/blog/rumor/entry-37074.html Yorum Yaz
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alaz1903 2 ay en beğenilen
Bu şekilde tam olmamış Mate 20'nin kamerayı direkt alıp oraya monte etseydiniz bari :))
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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fuckulteli 2 ay
Tüm üreticiler kameraların çıkıntı yapmasına bir son verseler artık.
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ungalath 2 ay
telefon telefon olalı böyle zulüm görmedi
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The.Mafia 2 ay
Samsung yapıyor 1 sene sonra Apple daha iyisi yapıyor 😅 iyili varsın samsung
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xml-arif 2 ay
uff ne büyük radikal değişiklik
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agent1453 2 ay
Baydı artık kamera muhabbeti,bir tane kalite kamera yapmıyorlar çünki insanlarla dalga geçiyorlar.
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DH Misafiri 2 ay
Bu tarz bir telefon çıkarırsa, apple çinli şirket petrochina gibi büyük bir çöküşe gider.
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DH Misafiri 2 ay
Hay şu çoklu kamerayı icat edenin
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Zaboes 2 ay
Apple iphone 7 den sonra gerileyen bir firmadır. Yapılan bir yenilik yok artık.
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Redunay 2 ay
Bu telefonları kim beğeniyor kim alıyor anlamıyorum, hepsi çirkinlik adesi bunların, sadece iphone değil hepsi böyle. Minimal sade şık tasarımlar beklerken gitgide çirkinleşiyor hepsi. Satın alınacak telefon yok şu an piyasada yahu. Telefonum bozulsa telefonsuz kalacağım.
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Extreme Victory 2 ay
ne buyuk sacma laflar donmus, Allahim yaaa

biri demis 3 kamera koymus dolayisiyla bu taklittir
oburu ondan daha absurd, resmi yan cevirdim ayni mte 20 pro

saka misiniz siz? 3 kamera daha nasil yerlesir? isterseniz capraz yerlesim yapsinlar

oburu demis centikte taklit etti, haa iyiki 1 tane adi sani duyulmamis ki*i kirik bir marka yillar once centikli bir tasarim yapti hey maasallah
ortada gercek manada taklit varsa apple dan sonra centikli uretim yapan diger android telefonlardir. Kabul edin, Apple taklit eden degil teklit edilen.
S10 copu gibi ekranda delik yok en azindan.
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canmania 2 ay
2 den fazla kamera koyacaksanı Nokia 'yı örnek alın
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pranis 2 ay
Güzel shoplu örnek resimmiş. Eğer böyle falan çıkarsa iğrenç gözüküyor.
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