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    2019 yılı 3. çeyrek verilerine göre Türkiye'de internet kullanımı

    Türkiye'nin 2019 yılı 3. çeyreğinde mobil abone sayısı, mobil veri kullanımı, geniş bant internet hızı, fiber hat uzunluğu açıklandı.
    2 hf.
    2,5b
    1
    19
    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    2019 yılı 3. çeyrek verilerine göre Türkiye'de internet kullanımı
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    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre 2019’un üçüncü çeyreği sonucunda mobil abone sayısı ve mobil veri kullanımı açıklandı.

    2018 yılı 3. çeyreğinde 60 milyon 101 bin 551 olan 3G ve 4,5G abone sayısı, 2019 yılı 3. çeyreği itibarıyla 62 milyon 238 bin 237’ye ulaştı. Bunun 39 milyon 957 bin 888’ini 4.5G aboneleri oluşturuyor.

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    2019 yılı 3. çeyreğinde mobil internet kullanım miktarı toplam 1 milyon 183 bin 411 terabayt olarak hesaplandı. Bu dönemde yaklaşık 3,3 milyon abone numarasını taşımış olup bugüne kadar taşınan numara sayısı toplamda yaklaşık 132,3 milyon oldu.

    Genişbant verilerine bakıldığında, 14,1 milyonu sabit abone, 63 milyonu mobil abone olmak üzere toplam yaklaşık 77,1 milyon genişbant internet abone sayısına ulaşılmış, internet abone sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %4,4 artmıştır.

    En yüksek artış %38’lik bir oranla “Eve Kadar Fiber” abone sayısında, müteakiben %16,6’lık bir oranla da “Kablo İnternet” abone sayısında gerçekleşmiştir. Sabit genişbant abonelerinin aylık ortalama data kullanımı 113,2 GByte olarak ölçüldü. Fiber altyapı açısından ise, bir önceki yılın aynı döneminde 345.275 km olan fiber uzunluğu, 2019 yılı üçüncü çeyreğinde 371.304 km’ye ulaşmış ve %7,5 oranında bir artış gerçekleşmiştir

    Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin 2019 yılı 3. çeyreğinde net satış gelirleri toplamı yaklaşık 17,5 milyar TL olarak gerçekleşti. 2019 yılının son dönemini kapsayan 4. çeyrek verilerinin ise önümüzdeki haftalarda paylaşılması bekleniyor.



    https://www.btk.gov.tr/uploads/pages/pazar-verileri/3-ceyrekraporu-2019.pdf Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    *GameOver* 2 hf. en beğenilen
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    Mr.Data 2 hf. berk768
    Maşallah, o kadar iyi ki herkes 300, 500 mbps kullanıyor
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    0-4 Mbps alan %7.8'de herhalde internet sahibi olduğunu unuttuğu için bu hızları alıyor.
    Maşallah, o kadar iyi ki herkes 300, 500 mbps kullanıyor [resim] 0-4 Mbps alan %7.8'de herhalde internet sahibi olduğ...
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    Charmlander 2 hf.
    Raporun tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

    Bu başlık daha önce ISS konu başlığı altında açılmıştı zaten.


    Her neyse konuya gelelim ;

    Şu iki grafiği iyi inceleyip sonuçlarını düzgün okumak gerekiyor.

    1. Sayfa 48-Şekil3.1 :

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    2. Sayfa 52-Şekil 3.4 :

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Mobil abone sayısı 63 milyon yani sabit internet abone sayısının 4.5 katı ancak veri kullanım miktarlarına baktığımızda sabit internet miktarının neredeyse %5.5'i kadar.Bunun neden olduğunu hepimiz az çok biliyoruz.Mobilde 5GB internet ₺25'den aşağı yok sayılır, onu da halkımız genelde sosyal medya için kullandığından akşam evinede internet varsa günü oradan devam ediyor.

    Bir de şu açıklama çok komik geldi (Sayfa 52-Bölüm 3.5) :

    3.5 Abonelerin Hızlara ve Kullanımlara Göre
    Dağılımı
    Şekil 3-5’de sabit genişbant internet abonelerinin hızlara göre dağılımına yer verilmektedir. Buna göre 2019 yılı üçüncü çeyrekte Türkiye’deki sabit genişbant abonelerinin yaklaşık %32,9’unu 10-16 Mbps, %26,5’ini ise 16-24 Mbps arası hızda bağlantı sunan paketleri tercih ettikleri görülmektedir.2 Mbps hızdan düşük hız tercih eden abonelerin oranı %1,1 olup 4-10
    Mbps arası hızlardaki bağlantıları tercih eden abonelerin oranı ise %17,5 olarak gerçekleşmiştir


    Arkadaşlar neden böyle düşük hızlı internet paketlerini tercih ediyorsunuz? Evinize kadar FTTx hattınız yok mu? Neden ADSL kullanmakta ısrarcınız? Sizlere FTTx altyapı verdiler de kullanmıyor musunuz?

    Upload (karşıya yükleme) olayına hiç girmiyorum bile çünkü onunla ilgili hiçbir bilgi yok malesef.
    Zaten pek kimsenin umurunda da değil.Feysbuk, yutub, instegram çalışsın gerisi önemli değil benim halkım için.15 yıldır upload, upload diye bağırıyoruz ama ancak ISS'ler anırıyoruz gibi algılıyor bizi.
    Raporun tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz. Bu başlık daha önce ISS konu başlığı altında açılmıştı zaten. Her neyse ...
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    eaglepaw_1903 5 sa.
    ...
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    Paetzold 1 hf.
    Bulunduğum bölgede alt yapı yok gibi birşey. Aldığım hız 12 mb civarı. 16 mb bile alamıyoruz
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    rexpos 2 hf.
    bu istatistiklere suriyeli araplar, pakistanlılar, afganlar da dahil mi?
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    DH Misafiri 2 hf.
    nerede bu eve kadar fiber? yalan hep, kendileri çalıp kendileri oynuyorlar.

    eski btk başkanı sayan ulaştırma bakan yardımcısı ve tt yönetim kurulunda al birini vur ötekine. rekabet kurumu ne yapıyor siz düşünün...
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    01myavuz 2 hf.
    Son 2 haftadır ping durumu berbat, Ankarada bulunan bir serverda ping 11 den 50 lere fırlıyor. Birileri bir sorundan bahsediyor ama Google a yazılan cezanın etkisi varmı bilmem. Bu arada varolan hızlar ve yüksek fiyatlar tartışılır ama bence upload hızlarının düşük olması da çok önemli bir eksiklik. Karşılıklı görüntülü görüşme yaptığınızda kaliteyi sonuçta upload hızı belirliyor, download hızı zaten daha fazla olduğundan sorun o yönden sorun olmuyor.
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    Charmlander 2 hf.
    Raporun tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

    Bu başlık daha önce ISS konu başlığı altında açılmıştı zaten.


    Her neyse konuya gelelim ;

    Şu iki grafiği iyi inceleyip sonuçlarını düzgün okumak gerekiyor.

    1. Sayfa 48-Şekil3.1 :

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    2. Sayfa 52-Şekil 3.4 :

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Mobil abone sayısı 63 milyon yani sabit internet abone sayısının 4.5 katı ancak veri kullanım miktarlarına baktığımızda sabit internet miktarının neredeyse %5.5'i kadar.Bunun neden olduğunu hepimiz az çok biliyoruz.Mobilde 5GB internet ₺25'den aşağı yok sayılır, onu da halkımız genelde sosyal medya için kullandığından akşam evinede internet varsa günü oradan devam ediyor.

    Bir de şu açıklama çok komik geldi (Sayfa 52-Bölüm 3.5) :

    3.5 Abonelerin Hızlara ve Kullanımlara Göre
    Dağılımı
    Şekil 3-5’de sabit genişbant internet abonelerinin hızlara göre dağılımına yer verilmektedir. Buna göre 2019 yılı üçüncü çeyrekte Türkiye’deki sabit genişbant abonelerinin yaklaşık %32,9’unu 10-16 Mbps, %26,5’ini ise 16-24 Mbps arası hızda bağlantı sunan paketleri tercih ettikleri görülmektedir.2 Mbps hızdan düşük hız tercih eden abonelerin oranı %1,1 olup 4-10
    Mbps arası hızlardaki bağlantıları tercih eden abonelerin oranı ise %17,5 olarak gerçekleşmiştir


    Arkadaşlar neden böyle düşük hızlı internet paketlerini tercih ediyorsunuz? Evinize kadar FTTx hattınız yok mu? Neden ADSL kullanmakta ısrarcınız? Sizlere FTTx altyapı verdiler de kullanmıyor musunuz?

    Upload (karşıya yükleme) olayına hiç girmiyorum bile çünkü onunla ilgili hiçbir bilgi yok malesef.
    Zaten pek kimsenin umurunda da değil.Feysbuk, yutub, instegram çalışsın gerisi önemli değil benim halkım için.15 yıldır upload, upload diye bağırıyoruz ama ancak ISS'ler anırıyoruz gibi algılıyor bizi.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    smart0201 2 hf. Charmlander
    FTTC sisten yaptılar millet adsl ile devam ediyor 4 veya 5 kişi VDSL ye geçti
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    interwap 2 hf.
    Tablo yok mu?
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    berk768 2 hf.
    Türkiye'nin internet altyapısı çok iyi 100 mbit fiber kullanıyorum.1 gbps kadar destekliyor.
    2 Yanıt Yanıtla
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    Mr.Data 2 hf. berk768
    Maşallah, o kadar iyi ki herkes 300, 500 mbps kullanıyor
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    0-4 Mbps alan %7.8'de herhalde internet sahibi olduğunu unuttuğu için bu hızları alıyor.
    Yanıtla +4
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    smart0201 2 hf. berk768
    100 MBps ülke için demi alıyorsun yurtdışı sunucusunda mı ?
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    *GameOver* 2 hf. en beğenilen
    steam platformunun indirme hızı istatislikleri;

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    2 Yanıt Yanıtla +10
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    esmerbuyucu 2 hf. *GameOver*
    Turksat yine farkını konuşturmuş, underrated bir sağlayıcı maalesef.
    1 Yanıt Yanıtla
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    TITAN 2 hf. *GameOver*
    bunun gelişmiş ülkeler olan versiyonlarını merak ediyorum isveç norveç filan
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    nnoovvaa 2 hf.
    10 yildir kablonet kullaniyorum Rakipsiz... 76TLe 19 saat 100mbps, 5 saat 25mbps..
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    9 yorum yazıldı.

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