2019 yılı 3. çeyrek verilerine göre Türkiye'de internet kullanımı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre 2019’un üçüncü çeyreği sonucunda mobil abone sayısı ve mobil veri kullanımı açıklandı.
2018 yılı 3. çeyreğinde 60 milyon 101 bin 551 olan 3G ve 4,5G abone sayısı, 2019 yılı 3. çeyreği itibarıyla 62 milyon 238 bin 237’ye ulaştı. Bunun 39 milyon 957 bin 888’ini 4.5G aboneleri oluşturuyor.İlginizi Çekebilir "Taahhüdünüz bitti" aldatmacısının önüne geçilecek
2019 yılı 3. çeyreğinde mobil internet kullanım miktarı toplam 1 milyon 183 bin 411 terabayt olarak hesaplandı. Bu dönemde yaklaşık 3,3 milyon abone numarasını taşımış olup bugüne kadar taşınan numara sayısı toplamda yaklaşık 132,3 milyon oldu.
Genişbant verilerine bakıldığında, 14,1 milyonu sabit abone, 63 milyonu mobil abone olmak üzere toplam yaklaşık 77,1 milyon genişbant internet abone sayısına ulaşılmış, internet abone sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %4,4 artmıştır.
En yüksek artış %38’lik bir oranla “Eve Kadar Fiber” abone sayısında, müteakiben %16,6’lık bir oranla da “Kablo İnternet” abone sayısında gerçekleşmiştir. Sabit genişbant abonelerinin aylık ortalama data kullanımı 113,2 GByte olarak ölçüldü. Fiber altyapı açısından ise, bir önceki yılın aynı döneminde 345.275 km olan fiber uzunluğu, 2019 yılı üçüncü çeyreğinde 371.304 km’ye ulaşmış ve %7,5 oranında bir artış gerçekleşmiştir
Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin 2019 yılı 3. çeyreğinde net satış gelirleri toplamı yaklaşık 17,5 milyar TL olarak gerçekleşti. 2019 yılının son dönemini kapsayan 4. çeyrek verilerinin ise önümüzdeki haftalarda paylaşılması bekleniyor.
https://www.btk.gov.tr/uploads/pages/pazar-verileri/3-ceyrekraporu-2019.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0-4 Mbps alan %7.8'de herhalde internet sahibi olduğunu unuttuğu için bu hızları alıyor.
Bu başlık daha önce ISS konu başlığı altında açılmıştı zaten.
Her neyse konuya gelelim ;
Şu iki grafiği iyi inceleyip sonuçlarını düzgün okumak gerekiyor.
1. Sayfa 48-Şekil3.1 :
2. Sayfa 52-Şekil 3.4 :
Mobil abone sayısı 63 milyon yani sabit internet abone sayısının 4.5 katı ancak veri kullanım miktarlarına baktığımızda sabit internet miktarının neredeyse %5.5'i kadar.Bunun neden olduğunu hepimiz az çok biliyoruz.Mobilde 5GB internet ₺25'den aşağı yok sayılır, onu da halkımız genelde sosyal medya için kullandığından akşam evinede internet varsa günü oradan devam ediyor.
Bir de şu açıklama çok komik geldi (Sayfa 52-Bölüm 3.5) :
Arkadaşlar neden böyle düşük hızlı internet paketlerini tercih ediyorsunuz? Evinize kadar FTTx hattınız yok mu? Neden ADSL kullanmakta ısrarcınız? Sizlere FTTx altyapı verdiler de kullanmıyor musunuz?
Upload (karşıya yükleme) olayına hiç girmiyorum bile çünkü onunla ilgili hiçbir bilgi yok malesef.
Zaten pek kimsenin umurunda da değil.Feysbuk, yutub, instegram çalışsın gerisi önemli değil benim halkım için.15 yıldır upload, upload diye bağırıyoruz ama ancak ISS'ler anırıyoruz gibi algılıyor bizi.