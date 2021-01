2020'de dijital oyun harcamaları rekor kırdı: İşte en çok kazananlar

Tam Boyutta Gör

Teknoloji ve oyun sektöründen geride bıraktığımız 2020 yılıyla ilgili raporlar gelmeye devam ediyor. Pazar araştırma firması Nielsen/SuperData tarafından yayınlanan verilere göre, 2020 yılında dijital oyun harcamaları yeni bir rekor kırdı. Bir önceki yıla göre %12 artışla 127 milyar dolara ulaştı.

Toplam harcamadaki en büyük pay tahmin edebileceğini gibi mobil oyun sektörüne ait. Mobil oyuncular 2020 yılında toplam 73,8 milyar dolar harcama yapmış. İkinci sırada ise 33,1 milyar dolarlık harcamayla PC yer alıyor. Son olarak üçüncü sırada da 19,7 milyar dolarla konsollar yer alıyor.

Konsol oyunculuğu aslında genel anlamıyla PC'den daha büyük bir hacime sahip, ancak söz konusu veriler yalnızca dijital harcamaları kapsadığı için PC, önemli bir farkla konsolları geride bırakmış. PC oyuncuları bildiğiniz gibi uzun yıllardır kutulu oyun kavramını tamamıyla terk etmiş durumda.

Oyun türlerine göre baktığımızda ise toplam gelirin %78 oranında çok büyük bir kısmı free-to-play oyunlardan gelmiş. Oynaması-ücretsiz oyunların 2020'de %9 büyüdüğü ve toplamda 98,4 milyar dolar gelir elde ettiği belirtiliyor. Premium oyun harcamaları ise Cyberpunk 2077 ve The Last of Us Part II gibi oyunların da etkisiyle %28 büyüme göstererek 24,5 milyar dolara ulaşmış.

Free-to-play oyunlardaki toplam harcamaların 73,8 milyar dolarının mobilden, 22,7 milyar dolarının PC'den ve son olarak 1,8 milyar dolarının da konsollardan geldiği belirtildi.

En çok kazanan premium oyunlar:

Call of Duty Modern Warfare - 1,91 milyar dolar FIFA 20 - 1,08 milyar dolar Grand Theft Auto V - 911 milyon dolar NBA 2K21 - 889 milyon dolar NBA 2K20 - 771 milyon dolar Call of Duty: Black Ops Cold War - 678 milyon dolar Animal Crossing: New Horizon - 654 milyon dolar Cyberpunk 2077 - 609 milyon dolar The Sims 4 - 462 milyon dolar Doom Eternal - 454 milyon dolar

En çok kazanan free-to-play oyunlar:

Honor of Kings - 2,45 milyar dolar Peacekeeper Elite - 2,32 milyar dolar Roblox - 2,29 milyar dolar Free Fire - 2,13 milyar dolar Pokemon Go - 1,92 milyar dolar League of Legends - 1,75 milyar dolar Candy Crush Saga - 1,66 milyar dolar AFK Arena - 1,45 milyar dolar Gardenscapes: New Acres - 1,43 milyar dolar Dungeon Fighter Online - 1,41 milyar dolar

