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    2020'de dijital oyun harcamaları rekor kırdı: İşte en çok kazananlar

    2020 yılında dijital oyun harcamaları yeni bir rekor kırdı. Geride bıraktığımız yıla dair rakamları ve en çok kazanan oyunları aşağıda bulabilirsiniz.
    3 gün
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    7
    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    4

    2020'de dijital oyun harcamaları rekor kırdı: İşte en çok kazananlar
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    Teknoloji ve oyun sektöründen geride bıraktığımız 2020 yılıyla ilgili raporlar gelmeye devam ediyor. Pazar araştırma firması Nielsen/SuperData tarafından yayınlanan verilere göre, 2020 yılında dijital oyun harcamaları yeni bir rekor kırdı. Bir önceki yıla göre %12 artışla 127 milyar dolara ulaştı.

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    Toplam harcamadaki en büyük pay tahmin edebileceğini gibi mobil oyun sektörüne ait. Mobil oyuncular 2020 yılında toplam 73,8 milyar dolar harcama yapmış. İkinci sırada ise 33,1 milyar dolarlık harcamayla PC yer alıyor. Son olarak üçüncü sırada da 19,7 milyar dolarla konsollar yer alıyor.

    Konsol oyunculuğu aslında genel anlamıyla PC'den daha büyük bir hacime sahip, ancak söz konusu veriler yalnızca dijital harcamaları kapsadığı için PC, önemli bir farkla konsolları geride bırakmış. PC oyuncuları bildiğiniz gibi uzun yıllardır kutulu oyun kavramını tamamıyla terk etmiş durumda.

    Oyun türlerine göre baktığımızda ise toplam gelirin %78 oranında çok büyük bir kısmı free-to-play oyunlardan gelmiş. Oynaması-ücretsiz oyunların 2020'de %9 büyüdüğü ve toplamda 98,4 milyar dolar gelir elde ettiği belirtiliyor. Premium oyun harcamaları ise Cyberpunk 2077 ve The Last of Us Part II gibi oyunların da etkisiyle %28 büyüme göstererek 24,5 milyar dolara ulaşmış.

    Free-to-play oyunlardaki toplam harcamaların 73,8 milyar dolarının mobilden, 22,7 milyar dolarının PC'den ve son olarak 1,8 milyar dolarının da konsollardan geldiği belirtildi.

    En çok kazanan premium oyunlar:

    1. Call of Duty Modern Warfare - 1,91 milyar dolar
    2. FIFA 20 - 1,08 milyar dolar
    3. Grand Theft Auto V - 911 milyon dolar
    4. NBA 2K21 - 889 milyon dolar
    5. NBA 2K20 - 771 milyon dolar
    6. Call of Duty: Black Ops Cold War - 678 milyon dolar
    7. Animal Crossing: New Horizon - 654 milyon dolar
    8. Cyberpunk 2077 - 609 milyon dolar
    9. The Sims 4 - 462 milyon dolar
    10. Doom Eternal - 454 milyon dolar

    En çok kazanan free-to-play oyunlar:

    1. Honor of Kings - 2,45 milyar dolar
    2. Peacekeeper Elite - 2,32 milyar dolar
    3. Roblox - 2,29 milyar dolar
    4. Free Fire - 2,13 milyar dolar
    5. Pokemon Go - 1,92 milyar dolar
    6. League of Legends - 1,75 milyar dolar
    7. Candy Crush Saga - 1,66 milyar dolar
    8. AFK Arena - 1,45 milyar dolar
    9. Gardenscapes: New Acres - 1,43 milyar dolar
    10. Dungeon Fighter Online - 1,41 milyar dolar


    Kaynakça https://www.superdataresearch.com/reports/p/2020-year-in-review https://www.gamesindustry.biz/articles/2021-01-06-digital-games-spending-reached-USD127-billion-in-2020 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    shockwave error (Burak T.) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    2,45 Milyar dolar = Honor of Kings
    1 Milyar dolar = THY
    Yanıtla +14
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    BiqBrav3 (Bayram Öngan) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Dile kolay 2013'ten beridir Rockstar şu GTA V den hala daha çok manyak para kazanıyor, helal olsun valla
    Yanıtla +8
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    ti7800 (Eddie Morra) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    COD Modern Warfare değil, asıl kazandıran COD Warzone.
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Enthris (Emre Zafrak) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    dungeon figther online mı :D şu sıralar oynadığım bir oyun ama bu kadar oyuncusu olduğunu bilmiyordum
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Cirolara bak. Eh oyun firmaları artık bi zahmet ağlamasın.
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    Serkan Murat Yıldırım (Murat Yıldırım) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu rakamlara bakarak herkes oyun yapımcısı olmak isteyecek eminim.



    Hem iyi hem kötü
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    shockwave error (Burak T.) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    2,45 Milyar dolar = Honor of Kings
    1 Milyar dolar = THY
    Yanıtla +14
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    ti7800 (Eddie Morra) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    COD Modern Warfare değil, asıl kazandıran COD Warzone.
    Yanıtla +5
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    BiqBrav3 (Bayram Öngan) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Dile kolay 2013'ten beridir Rockstar şu GTA V den hala daha çok manyak para kazanıyor, helal olsun valla
    Yanıtla +8
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Pokemon go hala bu kadar oynanıyor muymuş
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