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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020'de gişe hasılatıları %72 düştü: Çin ilk kez dünya lideri oldu

    2020 yılında gişe hasılatları bir önceki yıla göre %72 düşüş göstererek 11,5 milyar dolara geriledi. Çin sinemada ilk kez ABD'yi geçerek tarihi bir ilke imza attı.
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    2020'de gişe hasılatıları %72 düştü: Çin ilk kez dünya lideri oldu
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    Tüm dünyanın COVID-19 pandemisiyle sarsıldığı 2020 yılı tahmin edebileceğiniz gibi sinema sektörünü de derinden vurdu. Yayınlanan verilere göre dünya genelindeki gişe hasılatları, bir önceki yıla göre tam %72 düşüş gösterdi. Normalde en büyük ikinci sinema pazarı olan Çin, 2020'de ilk kez Kuzey Amerika'yı geçerek gişede liderliğe yükseldi.

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    Son 40 yılın en düşük rakamı

    Hollywood Reporter'da yayınlanan verilere göre 2020 yılında dünya geneli gişe hasılatı yaklaşık 11,5 milyar dolarda kalmış. 2019'da bu rakam 42,5 milyar dolardı, yani yaklaşık 31 milyar dolarlık müthiş bir kayıp var.

    Dünyanın en büyük sinema pazarı olan Kuzey Amerika, 2020 yılını 2,3 milyar dolarlık bir hasılatla kapattı. 2019 yılında bu rakam 11,4 milyar dolardı, yani yaklaşık %80'lik ciddi bir düşüş görülüyor. 2020 yılı sinemada son 40 yıllık dönemin en düşük hasılat rakamlarıyla kapandı.

    2020 yılında ayrıca tarihi bir ilk gerçekleşti ve Çin, Kuzey Amerika'yı geride bırakarak sinemada yılın en çok hasılat yapan ülkesi olmayı başardı. Açıklanan rakamlara göre Çin, 2020 yılını toplam 2,8 milyar dolarlık hasılatla kapattı. Sinemaların Çin'de altı ay boyunca kapalı kaldığını da düşünürsek etkileyici bir rakam olduğunu söyleyebiliriz, ancak yine de bir önceki yıla göre %72'lik düşüş görülüyor. Çin'deki 2019 gişe hasılatı 9 milyar dolardı.

    2020 yılında en çok hasılat yapan filmlere baktığımızda ise ilk sırada bir Çin yapımını görüyoruz. Sekiz Yüz (The Eight Hundred) filmi 468 milyon dolarlık hasılatla yılın lideri oldu. Filmin toplam hasılatının neredeyse tamamı (460 milyon dolar) sadece Çin'den geldi.



    https://www.hollywoodreporter.com/news/its-official-2020-domestic-box-office-fell-80-percent-to-2-3b-behind-chinas-2-7b Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    kaynak reddit !
    yaw orjinal içerik oluşturun biraz.
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