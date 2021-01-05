2020'de gişe hasılatıları %72 düştü: Çin ilk kez dünya lideri oldu

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Tüm dünyanın COVID-19 pandemisiyle sarsıldığı 2020 yılı tahmin edebileceğiniz gibi sinema sektörünü de derinden vurdu. Yayınlanan verilere göre dünya genelindeki gişe hasılatları, bir önceki yıla göre tam %72 düşüş gösterdi. Normalde en büyük ikinci sinema pazarı olan Çin, 2020'de ilk kez Kuzey Amerika'yı geçerek gişede liderliğe yükseldi.

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Son 40 yılın en düşük rakamı

Hollywood Reporter'da yayınlanan verilere göre 2020 yılında dünya geneli gişe hasılatı yaklaşık 11,5 milyar dolarda kalmış. 2019'da bu rakam 42,5 milyar dolardı, yani yaklaşık 31 milyar dolarlık müthiş bir kayıp var.

Dünyanın en büyük sinema pazarı olan Kuzey Amerika, 2020 yılını 2,3 milyar dolarlık bir hasılatla kapattı. 2019 yılında bu rakam 11,4 milyar dolardı, yani yaklaşık %80'lik ciddi bir düşüş görülüyor. 2020 yılı sinemada son 40 yıllık dönemin en düşük hasılat rakamlarıyla kapandı.

2020 yılında ayrıca tarihi bir ilk gerçekleşti ve Çin, Kuzey Amerika'yı geride bırakarak sinemada yılın en çok hasılat yapan ülkesi olmayı başardı. Açıklanan rakamlara göre Çin, 2020 yılını toplam 2,8 milyar dolarlık hasılatla kapattı. Sinemaların Çin'de altı ay boyunca kapalı kaldığını da düşünürsek etkileyici bir rakam olduğunu söyleyebiliriz, ancak yine de bir önceki yıla göre %72'lik düşüş görülüyor. Çin'deki 2019 gişe hasılatı 9 milyar dolardı.

2020 yılında en çok hasılat yapan filmlere baktığımızda ise ilk sırada bir Çin yapımını görüyoruz. Sekiz Yüz (The Eight Hundred) filmi 468 milyon dolarlık hasılatla yılın lideri oldu. Filmin toplam hasılatının neredeyse tamamı (460 milyon dolar) sadece Çin'den geldi.

https://www.hollywoodreporter.com/news/its-official-2020-domestic-box-office-fell-80-percent-to-2-3b-behind-chinas-2-7b

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