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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020 Hyundai Veloster N, 8 ileri DCT seçeneğiyle geldi

    Hyundai'nin 2020 yılı için yenilediği hot hatch modeli Veloster N'e 8 ileri ıslak çift kavramalı şanzıman seçeneği eklendi. Bunun yanı sıra kabin tarafında da yeni donanımlar mevcut.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 Hyundai Veloster N, 8 ileri DCT seçeneğiyle geldi
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    Kısa süre önce çift kavramalı şanzıman ve daha büyük hacimli motor gibi haberlerle gündeme gelen 2020 Hyundai Veloster N bugün resmi olarak tanıtıldı. Beklendiği gibi 8 ileri DCT seçeneğiyle gelen 2020 Veloster N’in motor tarafında beklenen değişim ise gerçekleşmedi.

    Koreli üreticinin 6 ileri manuel şanzımanın yanına yeni bir seçenek olarak eklemek için uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı 8 ileri DCT (N DCT), ıslak kavramalı bir şanzıman olarak karşımıza çıkıyor ve bu sayede kuru kavramaya göre daha az ısındığı için daha uzun kullanım ömrü sunuyor. Bu seçeneğin yakında i30 N ve i30 Fastback N modellerine de ekleneceği söyleniyor.

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    2020 Hyundai Veloster N’in kaputu altında aşina olduğumuz 2.0 litre dört silindirli turbo motor bulunuyor. Yeni Veloster N’in 0-100 km/s hızlanmasını 5.6 saniyede tamamlamasını sağlayan ünite standart versiyonda 250, Performans paketi devreye girdiğinde ise 270 beygir güç üretiyor. Motorun azami tork değeri yüzde 7 artırılarak 352’den 377 Nm’ye çıkarılmış. Bu da yeni ıslak kavramalı DCT’nin, turboşarjın 20 saniye boyunca motora azami basınç uygulamasını sağlayan ve şanzıman tepkisini maksimuma çeken “N Grin Shift” (NGS) özelliğiyle sağlanmış.

    2020 Hyundai Veloster N, 8 ileri DCT seçeneğiyle geldi
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    Hyundai’nin yeni ıslak kavrama şanzımanında ayrıca N Power Shift (NPS) ve N Track Sense Shift (NTS) adı verilen özellikler de bulunuyor. Bunlardan ilki, güçlü ve ani hızlanmalarda tekerleklere maksimum güç göndermek için vites geçişlerinin mükemmel zamanlamayla yapılmasını sağlıyor. Diğeri ise hangi yol durumunun dinamik bir sürüş için en uygun olduğuna karar vererek vites geçişlerini bu kapsam doğrultusunda ayarlıyor.

    2020 Hyundai Veloster N ile gelen tek yenilik şanzıman değil elbette. 8 inçlik yeni bilgi-eğlence ekranı ve JBL premium ses sistemi de yenilenen donanımlar arasında. Standart koltuklara göre yaklaşık 2 kg daha hafif olan, Alcantara kaplı yeni opsiyonel spor koltukları da yeni donanımlara dahil edebiliriz. Hyundai SmartSense adı verilen güvenlik paketi dahilindeki sürüş asistan teknolojilerine de sahip olan 2020 Hyundai Veloster N, nisan ayında Güney Kore’de, önümüzdeki aylarda da diğer pazarlarda satışa sunulacak.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 dk.
    Toyota, Honda, Hyundai gibi markaların asıl hedefi Amerika, Arabistan gibi pazarlardır ona göre araç geliştirirler bu markalar için TR pazarı önemli değildir. Türkiye pazarında sattığının daha fazlasını bu gibi ülkelerde satarlar TR pazarı bu markalar için önemli değildir Toyota'nın, Honda'nın, Hyundai'ın birbirinden güzel araçları var ancak vergilerden dolayı ülkemize giremiyorlar (Venue, Santa Fe, Palisade, Genesis GV80, G80, G90,) vs vs...
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    Execuvite (Melik Bey) 1 sa.
    Bizim ulkemizde nedense birden havası söndü Hyundain anlam veremedim bi i30 tutuluyordu artık oda yok :/
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    lansker (YUNUS ŞAHİN) 23 dk. Execuvite
    Şöyle ki araç fiyatları yeni vergi sistemi ve doların etkisi ile yukarı çıkınca olanlar oldu. Bu araç 250 270 den aşağı gelmez. Ki tek paket, yüksek paket getirirler. Ya da hiç. Kia öyle yaptı. Boş sayılacak bir araç tek, premium paket.
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