2020 iPhone modellerinin ekran boyutları sızdırıldı

Endüstri kaynaklarından gelen bir rapora göre Apple’ın 2020 iPhone modellerinde tamamen OLED ekranlar kullanılacak. Bu ekranlar 5,42 inçten başlayıp 6,67 inçe kadar büyüyecek.

Firmanın görece kompakt olacak olan ve iPhone 8 yerine gelmesi beklenen modeli 5,42 inç ekranla karşımıza çıkabilecekken geçen yıl çıkan iPhone XS ardılı 6,06 inçlik bir panele sahip olacak. iPhone Max modeli ise 6,67 inçlik ekranıyla gelecek.

Hatırlarsanız iPhone XS 5,8 inç, XS Max ise 6,5 inç ekrana sahipti.

Endüstri kaynaklarına göre ayrıca ekranlardaki bu büyüme cihazların fiziksel boyutunda bir artış getirmeyecek. Bunun için firma çerçeveleri şuan olduğundan daha ince yapacak.

2019 yılında LCD ekranlı en az bir model karşımıza çıkacaktır

Bu yıl çıkacak akıllı telefonlar için de rahatça söyleyebiliriz ki Apple, şuan var olan iPhone XR modelini yenilerken yine LCD panellerden faydalanacak.

Bu konuya ilişkin tüm bilgiler çeşitli kaynaklardan alınan raporlardan yola çıkarak aktarılmıştır. Bu sebeple herhangi bir kesinliği olmadığını da özellikle belirtmekte yarar var.

https://www.digitimes.com/news/a20190402PD200.html

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Apple’ın OLED ekranlara geçişiyle ilgili olarak şimdiye kadar aldığımız farklı raporlar, geçişin bu yıl tanıtılacak telefonlara kadar yakın olduğunu söylüyordu. Bu durum şimdilik pek olası görünmüyor çünkü OLED panel endüstrisi hâlâ üretim aşamasında sıkıntılara sahip. Apple’ın panel talebini bu derece arttırması sektörde bir krize sebebiyet verebilir.