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2020 iPhone modellerinin ekran boyutları sızdırıldı

Endüstri kaynaklarına göre Apple 2020 yılında OLED iPhone geçişini tamamlayacak. Sızıntının içeriğinde ekranların büyüyeceği ve çerçevelerin küçüleceği açıkça belirtiliyor.
1 ay
8,2b
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22
iPhone
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Endüstri kaynaklarından gelen bir rapora göre Apple’ın 2020 iPhone modellerinde tamamen OLED ekranlar kullanılacak. Bu ekranlar 5,42 inçten başlayıp 6,67 inçe kadar büyüyecek.
Firmanın görece kompakt olacak olan ve iPhone 8 yerine gelmesi beklenen modeli 5,42 inç ekranla karşımıza çıkabilecekken geçen yıl çıkan iPhone XS ardılı 6,06 inçlik bir panele sahip olacak. iPhone Max modeli ise 6,67 inçlik ekranıyla gelecek.
Hatırlarsanız iPhone XS 5,8 inç, XS Max ise 6,5 inç ekrana sahipti.
Endüstri kaynaklarına göre ayrıca ekranlardaki bu büyüme cihazların fiziksel boyutunda bir artış getirmeyecek. Bunun için firma çerçeveleri şuan olduğundan daha ince yapacak.

2019 yılında LCD ekranlı en az bir model karşımıza çıkacaktır  

Apple’ın OLED ekranlara geçişiyle ilgili olarak şimdiye kadar aldığımız farklı raporlar, geçişin bu yıl tanıtılacak telefonlara kadar yakın olduğunu söylüyordu. Bu durum şimdilik pek olası görünmüyor çünkü OLED panel endüstrisi hâlâ üretim aşamasında sıkıntılara sahip. Apple’ın panel talebini bu derece arttırması sektörde bir krize sebebiyet verebilir.
Bu yıl çıkacak akıllı telefonlar için de rahatça söyleyebiliriz ki Apple, şuan var olan iPhone XR modelini yenilerken yine LCD panellerden faydalanacak.
Bu konuya ilişkin tüm bilgiler çeşitli kaynaklardan alınan raporlardan yola çıkarak aktarılmıştır. Bu sebeple herhangi bir kesinliği olmadığını da özellikle belirtmekte yarar var.

https://www.digitimes.com/news/a20190402PD200.html Yorum Yaz
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El_domingo 1 ay
ekran kasa oranı yuksek kucuk boyutlu telefon bulamaz olmuştuk..apple ne kadar gerileme yaşasada hala piyasada bir cok belirleyici .turkiyede mantıklı fiyata satış yapacakları yok ancak belki diğer üreticelerde daha makul olcelerde telefon uretmeye başlarlar...
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metehanturt 1 ay yeni yorumcu
Neden değişiklik yok?
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Burkiling 1 ay
18:9 veya 19:9 gibi saçmasapan oranlarla ekranı sündürüp inç olarak büyük gösteriyor ve aynı ekran boyutuna daha fazla para ödememizi istiyorlar. Önemli olan Ekran alanı, 16:9 5.7" ekran ile 18:9 6" aynı
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Askaparta 1 ay
Konu ayfon olunca ekranı büyüyecek diye haber yapılıp afyonlanıyoruz.
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cbabuccuoglu 1 ay yeni yorumcu Askaparta
Sadece Apple hatta iPhone haberleri yaparak hayatını kazanan hatta onlarca çalışanı olan platformlar var. (Bkz. dhbr.co/...
"Afyonlanmak" deyimi müthiş olmuş. Elinize sağlık. Yeri gelirse yazılarda kullanmam sizin için sorun olur mu?
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Şıh Hazretleri 1 ay
Neyini merak edeceğiz, şuankinin aynısı olacak. Sanki çok matah bir yenilik yapacaklar
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JuliusStrasser 1 ay
Turkiyede 10bin tl aylík gelirin yoksa ve yeni model iphone alíyorsan beynin kaputt olmuş demektir
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ßyİsMaİLCaN 1 ay
Bir telefona 10 bin tl üstü para vermek akıl karı iş değil. Maaşınız ne kadar olursa olsun
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Gt95 1 ay JuliusStrasser
ferrari si olan alır onu :)
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MrCamli 1 ay
Fiyatları makul tutup yenilikçi bir politika izlemedikçe elma dan uzak durcacağım net.
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apeirons 1 ay
Eeeee, ne diyordu bir zamanlar, "ekranı, tek elle kullanılacak kadar ideal yapıyoruz" deyip, çağa ayak uydurmaya başladılar..
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The.Mafia 1 ay
Üretilen ekranlar zaten büyük böyle giderse tablet gibi olacak
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Bloodin 1 ay
Benim en merak ettiğim Apple'ın gizli silahı olan ve bence şu anda tek mantıklı Apple modeli olan XR'ın devamı
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