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2020 iPhone modellerinin hepsi 5G desteğiyle gelebilir

Teknoloji devi Apple'ın 2020 yılında piyasaya süreceği iPhone modellerinin hepsi 5G desteği ile gelebilir. Güvenilir analist Ming-Chi Kuo'nun yeni raporu haberimizde.
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iPhone
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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2020 iPhone modellerinin hepsi 5G desteğiyle gelebilir
Rakipleri 5G destekli akıllı telefonları piyasaya sürmeye başlasalar da, Apple en azından gelecek yıla kadar böyle bir plana sahip değil. Geçmişte yaptığı analizlerle Apple'ın stratejilerini ortaya koyan güvenilir analistlerden Ming-Chi Kuo, 2020 iPhone modellerinin hepsinde 5G olacağını iddia ediyor.

5G telefonlara talep artacak

TF Securities'in başarılı analisti Ming-Chi Kuo, daha önceki bir raporunda 2020 iPhone modellerinden sadece ikisinin 5G desteği ile geleceğini açıklamıştı. Kuo'nun yeni raporunda ise tüm 2020 iPhone'ların 5G desteği ile geleceği belirtiliyor. Ayrıca Apple, Android cihaz üreten rakiplerinin 5G teknolojisini destekleyen cihazlarını piyasaya sürmelerinin, müşteri talebini arttıracağını düşünüyor. Doğal olarak da şirket bu durumdan faydalanmak istiyor.
2020 iPhone modellerinin hepsi 5G desteğiyle gelebilir
Apple, şu anda 2020 iPhone modelleriyle ilgili hiçbir söylentiyi onaylamış değil. Ancak üç modelin de 5.4 inç, 6.1 inç ve 6.7 inç boyutlarında OLED ekranlara sahip olması bekleniyor. Bu modellerden 6.1 inç olan iPhone'un, daha önceki raporlarda 5G modeme sahip olması beklenmiyordu. Ancak ortaya çıkan yeni bilgiler şirketin stratejisinde değişiklikler olabileceğini ortaya koyuyor.

https://appleinsider.com/articles/19/07/28/three-2020-iphones-expected-to-have-5g-wireless-connectivity Yorum Yaz
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ezimuse 1 sa.
5G gelmez net.
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