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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020'nin en çok satan akıllı telefonları belli oldu

    Omdia tarafından yapılan pazar araştırması sonucunda geçen yılın en popüler akıllı telefonları belli oldu. 2020'nin en çok satan akıllı telefonlarının listesi haberimizde.
    25 Şubat 2021, 14:30 (1 gün)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    8

    2020'nin en çok satan akıllı telefonları belli oldu
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    Omdia analitik şirketi geçen yılın en popüler akıllı telefonlarını ortaya çıkaran bir pazar araştırmasına imza attı. Analistlerin çizdiği karamsar tabloya rağmen listenin tepesinde yine bir Apple cihazının yer alması dikkat çekiyor. Cupertinolu şirket ikinci, üçüncü, yedinci ve onuncu sıralarda ambargo koymuş durumda.

    Ayrıca Bkz. "Nubia Red Magic Watch'un ilk görüntüleri yayınlandı"

    Yayınlanan raporda satılan akıllı telefonların adedi ve cihazların ortalama satış fiyatı yer alıyor. Zirvede iPhone 11 modeli var. Apple geçen yıl ortalama 754 dolar fiyatla 64.8 milyon adet iPhone 11 satmayı başardı. İkinci sırda ortalama 451 dolar fiyatla toplam satış adedi 24.2 milyona ulaşan iPhone SE (2020) bulunuyor.

    2020'nin en çok satan akıllı telefonları belli oldu
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    Listeye Apple damga vurdu

    2020 yılının en çok satan üçüncü telefonu iPhone 12 oldu. Apple, ortalama 896 dolar fiyatla 23.3 milyon cihaz satışı gerçekleştirdi. Dördüncü sırada ortalama 269 dolar fiyatla 23.2 milyon adet satılan Samsung Galaxy A51 var. Beşincilik koltuğunda yine aynı üreticinin 192 dolar ortalama fiyatla 19.4 milyon satışa ulaşan Samsung Galaxy A21s akıllı telefonu oturuyor.

    2020'nin en çok satan akıllı telefonları

    1. iPhone 11
    2. iPhone SE (2020)
    3. iPhone 12
    4. Galaxy A51
    5. Galaxy A21s
    6. Galaxy A01
    7. iPhone 12 Pro Max
    8. Galaxy A11
    9. Redmi Note 9 Pro
    10. iPhone 12 mini


    https://www.phonearena.com/news/which-phones-were-shipped-the-most-in-2020_id130348 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Atak Faz-2 helikopterin ilk teslimatı yapıldı

    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    C Clusive 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Moueson
    Asıl fahiş fiyat uygulayan firma Apple haricindekiler. Apple gibi yazılım desteği ve özellikle teknik destek sunmayan Samsung amiral gemilerini Apple ile aynı fiyata satıyor. Sonucunda da insanlar 3 sene sonra yazılım desteği kesilecek olan ve S7 modelindeki gibi kronik ekran sorununu kullanıcı hatası diyen Samsung gibi firmalardan uzak duruyor. Hangi teknolojiyi eklersen ekle insanlar seni aynı fiyata Apple varken tercih etmez. 1 sene sonra telefon sanki senin değilmiş muamelesi yapıyorsun. Listeden de anlaşılacağı üzere ancak giriş seviyesinde tercih ederler. Eğer o listeye amiral gemi sokmak istiyorsan aynı telefonu %40 daha ucuza satacaksın. Ya da 5 sene güncelleme verecek adam gibi teknik servis hizmeti sunacaksın. Yoksa her zaman 2. ve 3. planda kalmaya devam edersin. İnsanlar parayı sokaktan toplamıyor, en uzun hizmet kalitesi hangisindeyse ona gidiyor.
    Asıl fahiş fiyat uygulayan firma Apple haricindekiler. Apple gibi yazılım desteği ve özellikle teknik destek sunmayan Samsung amiral gemilerini Apple ile aynı f...
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    4 Yanıt Yanıtla +83
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    NIGRA (Melih ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yurt dışında sorun yok fiyatlarda arkadaşlar. iPhone için şaşırtıcı olmayan sonuçlar. Bir Samsung Galaxy note9 kullanıcısı olarak bir daha iphone alacağımı sanmıyorum.. devam etsin satmaya.
    Yurt dışında sorun yok fiyatlarda arkadaşlar. iPhone için şaşırtıcı olmayan sonuçlar. Bir Samsung Galaxy note9 kullanıcısı olarak bir daha iphone alacağımı sanm...
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    Yanıtla +24
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    Mars Portakalı (Mars Portakalı) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Apple'ın bu liderliği hiç şaşırtmadı nedense kalite nerede Apple orada.
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    Yorumlar (35) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    J JrFuKi (furkan furki) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şaşırtmadı .

    İphone pahalı diyorlar ama iki sene destek veren firmalar olmuş 5 bin üzeri

    İphone 11 128 aldım 7.800 TL .9 ay kullandım ağırlığı ve taşınamazlığı rahatsız etti .7400 TL sattım



    En mantıklı minimalist ergonomik SE2020 geldi aldım .Sorunsuz kullanıyorum.Herhalde uzun süre daha kullanacağım .



    Çıktığında Red mi note 7 almıştım kardeşime 1.900 TL

    O sıra 3.300 TL İphone 7 se kendime almıştım .



    Red mi note 7 sıcak soğuk kendi kendine ekran gitti .Servis 600 TL fiyat istedi yaptırdım .2500 TL geldi .Şuan satsam 1.000 TL etmez .Güncelleme de kesmiş .



    İphone 7 bir kere ücretsiz batarya değişimi ve aslında kendi hatamdan ses yeri bozuldu onuda ücretsiz değiştirdiler 2.700 TL de satmıştım 11 almadan önce



    Her anlamdan İphone iyi belki fiyatlar çok ama bence hem hizmet olarak hemde parayı geri çevirmek adına mantıklı .

    Lütfen bana geri para alacaksan yatırım yap vb demeyin .3.000 TL asgari ücretin olmadığı bir ülkede 5.000 üzeri telefon alıyorsak satmak istediğinde 4.000 TL edebilmeli .



    Sevdiğim bir söz vardır hiç pişman etmedi .



    “Uzun mal alacak kadar zengin değilim “
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    C crow in cornfield 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    şu istatistik türkiyede yapılsa poco moco saçma sapan markalar çıkar kendimize ağlarız....
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    kartal172 (Cemil ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu ampul beyinlilere sorsan çin malı dandik derler, yada kanserojen
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    D DH Misafiri 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    apple ve samsungun zirvede kalması çok çok iyi oldu (xiaomi kullanıyorum)
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    F Fokfe (Furkan ) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Avrupada veya amerikada yasasaydim ben de iphone kullanirdim. ama fakir bir ulkede yasadigim icin sayomiden devam. muhtemelen sonraki telefonlarimda cinli bir marka olacaktir.
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    Jumaruu 5 sa. ( Mesaj Silindi ) Fokfe
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    ReaLGz 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Listeye bak, ne enayiler var ulan ne paralar döküyorlar telefonlara. Bu kadar enayi varken bordrolu çalışan olup orta gelirle yaşıyoruz hiç kafamız çalışmıyor...
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    D DH Misafiri 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Huawei kullanan arkadaşlar bir ara havanızdan geçilmiyordu. Şimdi play store yok kimse yüzüne bakmıyor hala gelmiş listede nasıl olmaz diyorsunuz. Sahi neden apple ve samsung markalarının üstünlüğünü kabullenemiyorsunuz?
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    D DH Misafiri 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gerçek değil adeta appel tarafından hazırlanmış bir liste ABD oyunu
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    D DH Misafiri 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yalan bence bu Huaweei gibi fev bir firma hatta oppo da var niye yok burada.Algıda secicilik??
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    D DH Misafiri 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Huawei listede bile yok dünya da Samsung ve iphone kafa tutmuş bir markayı es geçmişler neden galiba bunlar da iPhone kullanıcısı reklam yapıyorlar ki iPhone kendilerine para göndersin ayıp ya
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    37035 kez okundu.
    27 kişi, toplam 35 yorum yazdı.

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