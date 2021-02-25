2020'nin en çok satan akıllı telefonları belli oldu

Omdia analitik şirketi geçen yılın en popüler akıllı telefonlarını ortaya çıkaran bir pazar araştırmasına imza attı. Analistlerin çizdiği karamsar tabloya rağmen listenin tepesinde yine bir Apple cihazının yer alması dikkat çekiyor. Cupertinolu şirket ikinci, üçüncü, yedinci ve onuncu sıralarda ambargo koymuş durumda.
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Yayınlanan raporda satılan akıllı telefonların adedi ve cihazların ortalama satış fiyatı yer alıyor. Zirvede iPhone 11 modeli var. Apple geçen yıl ortalama 754 dolar fiyatla 64.8 milyon adet iPhone 11 satmayı başardı. İkinci sırda ortalama 451 dolar fiyatla toplam satış adedi 24.2 milyona ulaşan iPhone SE (2020) bulunuyor.
Listeye Apple damga vurdu
2020 yılının en çok satan üçüncü telefonu iPhone 12 oldu. Apple, ortalama 896 dolar fiyatla 23.3 milyon cihaz satışı gerçekleştirdi. Dördüncü sırada ortalama 269 dolar fiyatla 23.2 milyon adet satılan Samsung Galaxy A51 var. Beşincilik koltuğunda yine aynı üreticinin 192 dolar ortalama fiyatla 19.4 milyon satışa ulaşan Samsung Galaxy A21s akıllı telefonu oturuyor.
2020'nin en çok satan akıllı telefonları
- iPhone 11
- iPhone SE (2020)
- iPhone 12
- Galaxy A51
- Galaxy A21s
- Galaxy A01
- iPhone 12 Pro Max
- Galaxy A11
- Redmi Note 9 Pro
- iPhone 12 mini
https://www.phonearena.com/news/which-phones-were-shipped-the-most-in-2020_id130348 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Atak Faz-2 helikopterin ilk teslimatı yapıldı
İphone pahalı diyorlar ama iki sene destek veren firmalar olmuş 5 bin üzeri
İphone 11 128 aldım 7.800 TL .9 ay kullandım ağırlığı ve taşınamazlığı rahatsız etti .7400 TL sattım
En mantıklı minimalist ergonomik SE2020 geldi aldım .Sorunsuz kullanıyorum.Herhalde uzun süre daha kullanacağım .
Çıktığında Red mi note 7 almıştım kardeşime 1.900 TL
O sıra 3.300 TL İphone 7 se kendime almıştım .
Red mi note 7 sıcak soğuk kendi kendine ekran gitti .Servis 600 TL fiyat istedi yaptırdım .2500 TL geldi .Şuan satsam 1.000 TL etmez .Güncelleme de kesmiş .
İphone 7 bir kere ücretsiz batarya değişimi ve aslında kendi hatamdan ses yeri bozuldu onuda ücretsiz değiştirdiler 2.700 TL de satmıştım 11 almadan önce
Her anlamdan İphone iyi belki fiyatlar çok ama bence hem hizmet olarak hemde parayı geri çevirmek adına mantıklı .
Lütfen bana geri para alacaksan yatırım yap vb demeyin .3.000 TL asgari ücretin olmadığı bir ülkede 5.000 üzeri telefon alıyorsak satmak istediğinde 4.000 TL edebilmeli .
Sevdiğim bir söz vardır hiç pişman etmedi .
“Uzun mal alacak kadar zengin değilim “
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