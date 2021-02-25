2020'nin en çok satan akıllı telefonları belli oldu

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Omdia analitik şirketi geçen yılın en popüler akıllı telefonlarını ortaya çıkaran bir pazar araştırmasına imza attı. Analistlerin çizdiği karamsar tabloya rağmen listenin tepesinde yine bir Apple cihazının yer alması dikkat çekiyor. Cupertinolu şirket ikinci, üçüncü, yedinci ve onuncu sıralarda ambargo koymuş durumda.

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Yayınlanan raporda satılan akıllı telefonların adedi ve cihazların ortalama satış fiyatı yer alıyor. Zirvede iPhone 11 modeli var. Apple geçen yıl ortalama 754 dolar fiyatla 64.8 milyon adet iPhone 11 satmayı başardı. İkinci sırda ortalama 451 dolar fiyatla toplam satış adedi 24.2 milyona ulaşan iPhone SE (2020) bulunuyor.

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Listeye Apple damga vurdu

2020 yılının en çok satan üçüncü telefonu iPhone 12 oldu. Apple, ortalama 896 dolar fiyatla 23.3 milyon cihaz satışı gerçekleştirdi. Dördüncü sırada ortalama 269 dolar fiyatla 23.2 milyon adet satılan Samsung Galaxy A51 var. Beşincilik koltuğunda yine aynı üreticinin 192 dolar ortalama fiyatla 19.4 milyon satışa ulaşan Samsung Galaxy A21s akıllı telefonu oturuyor.

2020'nin en çok satan akıllı telefonları

iPhone 11 iPhone SE (2020) iPhone 12 Galaxy A51 Galaxy A21s Galaxy A01 iPhone 12 Pro Max Galaxy A11 Redmi Note 9 Pro iPhone 12 mini

https://www.phonearena.com/news/which-phones-were-shipped-the-most-in-2020_id130348

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