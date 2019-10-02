Makyajlı 2020 Audi RS4 Avant tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Makyaj operasyonundan geçirilen 2020 Audi RS4 Avant üzerindeki örtü bugün kaldırıldı. Tıpkı büyük kardeşi RS6 Avant gibi agresif bir tasarımla karşımıza çıkan 2020 Audi RS4 Avant’ın kaputu altında önceden tanıdığımız 450 beygirlik V6 ünite yatıyor.

2020 Audi RS4 Avant’ın tasarımındaki değişikliklere baktığımızda ilk göze çarpan, markanın diğer modellerinde de gördüğümüz yeni LED farlar oluyor. Opsiyonel olarak matrix LED teknolojisiyle sunulan bu farların arasında artık daha geniş olan, petek desenli çerçevesiz ızgara bulunuyor. Ayrıca ön tamponun da yeni RS ailesinin tasarım dili doğrultusunda yenilendiğini görüyoruz.

2020 Audi RS4 Avant’a yandan baktığımızda çamurlukların genişlediğini görüyoruz. Alman üretici bu bölümlerin standart A4 Avant modellerine göre 30 mm daha geniş olduğunu söylüyor. Arka bölümde ise yeni grafiklere sahip stop lambaları, aerodinamik spoyler ve büyük egzoz çıkışlarına sahip parlak siyah difüzör dikkat çekiyor.

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2020 Audi RS4 Avant’ın kabininde, şirketin 10.1 inç MMI dokunmatik ekrana sahip bilgi-eğlence sistemi, Virtual Cockpit adı verilen dijital gösterge ekranı ve opsiyonel olarak sunulan baş üstü göstergesi bulunuyor. Üzerinde RS logosu bulunan üç kollu sportif direksiyonun da Alcantara kaplı olduğu görülüyor. Karbon fiber dokunuşların da dikkat çektiği yaşan alanında, petek desenli deri koltuklar ve diğer bölümlerdeki kırmızı dikişler aracın rengiyle güzel bir bütünlük oluşturuyor.

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2020 Audi RS4 Avant’ın kaputu altında 2.9 TFSI çift turbo V6 ünite bulunuyor. 450 beygir güç ve 600 Nm tork üreten motor, gücünü dört tekerlekten çekiş sistemi ve 8 ileri tiptronic şanzıman vasıtası ile yola aktarıyor. Normal sürüşte gücün yüzde 60’ı arka tekerleklere yüzde 40’ı ön tekerleklere gönderiliyor. İhtiyaç halinde bu aktarım otomatik olarak değişiyor. Ön tekerleklere gücün maksimum yüzde 70’i, arkaya ise maksimum yüzde 85’i gönderilebiliyor.

Söz konusu kombinasyonla birlikte 2020 Audi RS4 Avant’ın 0-100 km/s hızlanması 4.1 saniye sürüyor. 250 km/s ile sınırlı olan maksimum hız, RS dynamic package ile 280 km/s’e yükseltilebiliyor. Makyajlı RS4 Avant’în WLTP ölçümlerine göre 9.2 l/100 km yakıt tüketimine ve 208 g/km emisyon değerine sahip olduğu belirtiliyor. Şirket, bunun bir önceki modelin yakıt tüketimine göre yüzde 17 oranında iyileşme anlamına geldiğini ifade ediyor.

2020 Audi RS4 Avant’ın Avrupa satışları Kasım 2019’da başlayacak. Aracın başlangıç fiyatı 81 bin 400 euro olarak belirlenmiş.